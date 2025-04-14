15+ ляпов в культовых кинолентах, которые заметят разве что самые дотошные зрители

Даже культовые режиссеры не застрахованы от промахов. Порой может быть так, что съемки на высшем уровне, актеры блистают, сюжет закручен до предела — а в кадре все равно присутствуют досадные ошибки. Эти киноляпы годами ускользали от наших глаз. А теперь развидеть их уже сложно.