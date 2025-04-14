15+ ляпов в культовых кинолентах, которые заметят разве что самые дотошные зрители
Кино
3 минуты назад
Даже культовые режиссеры не застрахованы от промахов. Порой может быть так, что съемки на высшем уровне, актеры блистают, сюжет закручен до предела — а в кадре все равно присутствуют досадные ошибки. Эти киноляпы годами ускользали от наших глаз. А теперь развидеть их уже сложно.
Любовь и голуби
- Когда Василий занимается на специфическом тренажере в спортзале, мы можем заметить на нем синий галстук с узорами. Чудеса, да и только: этот галстук ему посоветует купить Раиса Захаровна в следующей сцене: «Охохо, рекомендую приобрести вот этот — он и к костюму подходит, и к глазам».
- Когда Надежда приходит к Василию мириться, ее платок завязан одним способом. А когда героиня присаживается — уже другим. Оказывается, между дублями актриса перевязала платок, и никто ничего не заметил.
Операция «Ы» и другие приключения Шурика
- Когда хулиган Федя едет в бульдозере, Шурик бросает ему в лицо раствор шпатлевки (или какой-то другой строительный раствор). Федя вылезает из бульдозера, и видно, что у него, помимо лица, еще испачканы кисти рук. А в следующем кадре его руки измазаны уже по локоть.
- Когда Федя съезжает на перилах, на его брюках сзади появляются огромные рваные дыры. Но уже через несколько кадров дыры каким-то чудесным образом уменьшились.
- Когда Шурик замотал Федю в несколько рулонов обоев и затем поднимает его, можно заметить, что бабочки несколько раз меняют свое направление.
Иван Васильевич меняет профессию
- Когда Зина возвращается домой, царь прячется за шторами. В этот момент можно увидеть аквариум, в котором вода мутная. Но через несколько секунд, когда Зина раздвигает шторы, заметно, что вода в аквариуме уже кристально чистая.
- А еще за эти несколько секунд в машине времени некоторые жидкости поменяли свой цвет, часть колб изменили свою форму, а также появилось несколько новых емкостей.
- Когда Бунша забирается в сундук, чтобы скрыться от стражников, видно, что он залез в одном положении (головой справа). А через несколько секунд, когда Иван Васильевич вылезает, его голова оказывается в противоположной стороне.
- Когда Милославский и Бунша, захватив одежду из сундука, убегают, в кадре видны 2 рыцарских доспеха. Шлем одного из них лежит на полу. А через пару секунд он уже находится на своем месте.
Ирония судьбы, или С легким паром!
- Когда Женя дает гитару Наде, он держит инструмент грифом в левой руке. При смене ракурса гриф уже находится в его правой руке.
- Когда Ипполит идет совершать водные процедуры прямо в одежде, на его пальто видны два следа от обуви. Но через секунду от отпечатков обуви не остается и следа. Можно заявить, что их смыла вода, но ведь она на спину даже не попала.
Берегись автомобиля
- Когда на остановку подъезжает троллейбус с Любой за рулем, на борту транспортного средства можно увидеть номер 413. А когда троллейбус отъезжает, на его борту уже совсем другой номер — 478
- Когда погоня завершается и начинается прощальный диалог, при смене общего плана на крупный меняется окраска бордюров.
Невероятные приключения итальянцев в России
- Во время погони машины главных героев изрядно помялись, но, когда они приезжают на заправку, автомобили выглядят почти как новенькие.
- Растянутая и насквозь мокрая футболка Андрея Миронова через секунду высохла, стянулась обратно и, кажется, еще и погладилась.
Девчата
- Когда Тося возвращается в барак, она небрежно скидывает свои валенки к другим, лежащим на полу. А через несколько мгновений, когда героиня пританцовывает до двери, заметно, что валенки уже стоят.
- Когда мы наблюдаем танцевальный вечер в местном клубе, в одном из кадров можно заметить двух мальчишек, которые играют в шашки. На игровом столе — несколько черных шашек. А буквально через пару секунд на столе черных шашек прибавляется.
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
- Когда Нина пытается выбраться из заточения, она стучит обувью с каблуками по двери и оставляет две заметные отметины. Но через несколько кадров, когда похитители входят в комнату, на двери отметин уже нет.
- В стене, рядом с дверьми в комнату, установлен глазок. Через него дядя Джабраил наблюдает, что делает похищенная Нина. Во-первых, непонятно, почему глазок установлен в стене, а не в двери. Во-вторых, когда зритель спустя несколько кадров видит комнату изнутри, никакого глазка на стене нет.
Жестокий романс
- Во время празднования дня рождения внешний вид Ларисы меняется. Если встречает гостей она с высокой прической, то во двор выбегает уже с уложенными на затылке волосами. Причем на улице ее укладка принимает небрежный вид из-за ветра. А когда в разгар веселья героиня лакомится вареньем, мы снова видим идеальную высокую прическу, но уже не такую, как в начале праздника. Как минимум, челка успела отрасти.
- Задумывая унизить несчастного Карандышева, Паратов кладет на перила желто-красное яблочко. Но пока герои спорили, кто-то успел "подменить" фрукт, ведь теперь он целиком красный. Может быть, это и есть то самое "яблоко раздора"?
Д'Артаньян и три мушкетера
- В эпизоде с участием Миледи и британца несколько раз в кадре появляется доска для метания кинжалов, висящая на стене. На этой доске то мелькает, то исчезает кинжал несколько раз. Надо бы отметить, что Миледи так и не успела кинуть нож в стену до появления британца.
Если вам понравилось разбирать киноляпы, загляните в другие наши материалы — там еще больше промахов в известных фильмах:
Фото на превью Жестокий романс / Мосфильм
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