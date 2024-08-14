15+ фото, при виде которых глаза округляются сильнее, чем от квитанции в почтовом ящике

Казалось бы, в повседневной жизни мы уже так привыкли к разным неожиданностям, что даже встреча с инопланетянами не станет сюрпризом. Но на самом деле это не так, ведь глаза невольно округляются, когда видишь, как идет дождь только над одним домом или сколько грязи может остаться на руках, если подержать обычные деньги.

Ох, кто придумал такую обувь для ребенка, просто гений!

«Никаких загадок. Так выглядит сушеный арбуз. К слову, сохнет он 10 часов, но это невероятно вкусно»

«Спилил на участке старую сирень. Оказалось, внутри она тоже сиреневая»

«Этого надувного Пикачу я купил в 1999-м году, и он все еще не сдулся»

«Приехал в отель. И оказалось, что они используют здесь биде вот так»

Кстати, у нас есть еще одна статья для тех, кто думает, что его уже ничем не удивить.

«Просто посмотрите, как выглядят белые перчатки. Это я 10 минут считал деньги»

«В левую руку укусила какая-то мошкара. Вот какая теперь разница»

«Плавали с женой в океане. Когда вышли, достали у нее из уха это»

«Мне холодный кофе выдали в пластиковом пакете»

«Купил японский напиток. Внутри плавало это. Реально кусок лимона»

«Клиент, с которым я работаю, пронумеровал все свои деревяшки»

«Открываю пачку чипсов, а там такое. Как туда попала целая картошка?»

«Друг работает на атомной электростанции. Вот такой iPhone ему выдали. Без камеры»

«Я в самолете единственный пассажир»

«Оказывается, дождь может идти над конкретным домом»

Посмотрите еще на одну подборку природных явлений, которые мало кто видел. А те, кто видел, забудут не скоро.

«В этом ресторане надевают сеточку на лимон, чтобы косточки не попали в блюдо»