15+звезд, которые вышли в свет в таких туфельках, что даже Золушка позавидовала бы

Не всегда за шикарными нарядами звезд мы может рассмотреть их обувь. Длинные платья, накидки, мантии и шлейфы тщательно скрывают от глаз ножки знаменитостей. А ведь туфельки, которые прячут селебрити, порой бывают не менее сногсшибательными, чем сами наряды.