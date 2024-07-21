15+звезд, которые вышли в свет в таких туфельках, что даже Золушка позавидовала бы

Знаменитости
27 минут назад

Не всегда за шикарными нарядами звезд мы может рассмотреть их обувь. Длинные платья, накидки, мантии и шлейфы тщательно скрывают от глаз ножки знаменитостей. А ведь туфельки, которые прячут селебрити, порой бывают не менее сногсшибательными, чем сами наряды.

Рианна

Тильда Суинтон

0070081/Reporter/East News

Энн Хэтэуэй

IMAGO/Eventpress Golejewski/Imago Stock and People/East News, Jens Kalaene/DPA/East News

Сандра Хюллер

Richard Shotwell/Invision/East News, DAVID SWANSON/AFP/East News

Кейт Бланшетт

JM HAEDRICH/SIPA/Sipa Press / East News, Scott A Garfitt/Invision/East News

Кейт Бекинсейл

Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Кэти Перри

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Кстати, о романе Кэти Перри и Орландо Блума мы писали в этой статье.

Ким Кардашьян

ANGELA WEISS/AFP/East News

Ребекка Фергюсон

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Sebastien Fremont / Starface/STARFACE PHOTO /East News

Пэрис Хилтон

Evan Agostini/Invision/East News

А историю знаменитой блондинки Пэрис Хилтон вы можете прочитать здесь.

Шер

SAMEER AL-DOUMY/AFP/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Деми Мур

jackshea/starhots@broadimage.com/Broad Image/East News, MM/ABACA/Abaca/East News

Диана Крюгер

Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Изабель Юппер

© Abaca Press / Alamy Stock Photo, VALERY HACHE/AFP/East News

Ева Грин

Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Зои Кравиц

Anthony Behar/Sipa USA/East News
Lyubchenko
4 дня назад

Бляя....🫣🙈🙈😖 Какой ужас кошмарный.... Это же неудобно до одури!!! 🤯 Ну и не красиво очень 😖😖😒

-
-
Ответить

Сальма Хайек

Anthony Behar/Sipa USA/East News, Invision/Invision/East News

Дуа Липа

Grosby Group/East News

Некоторые звезды не только любят причудливую обувь, но и выбирают сумочки, от которых просто дух захватывает.

Фото на превью IMAGO/Eventpress Golejewski/Imago Stock and People/East News, Jens Kalaene/DPA/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Sebastien Fremont / Starface/STARFACE PHOTO /East News

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее