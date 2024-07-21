15+звезд, которые вышли в свет в таких туфельках, что даже Золушка позавидовала бы
Знаменитости
27 минут назад
Не всегда за шикарными нарядами звезд мы может рассмотреть их обувь. Длинные платья, накидки, мантии и шлейфы тщательно скрывают от глаз ножки знаменитостей. А ведь туфельки, которые прячут селебрити, порой бывают не менее сногсшибательными, чем сами наряды.
Рианна
Тильда Суинтон
0070081/Reporter/East News
Энн Хэтэуэй
IMAGO/Eventpress Golejewski/Imago Stock and People/East News, Jens Kalaene/DPA/East News
Сандра Хюллер
Richard Shotwell/Invision/East News, DAVID SWANSON/AFP/East News
Кейт Бланшетт
JM HAEDRICH/SIPA/Sipa Press / East News, Scott A Garfitt/Invision/East News
Кейт Бекинсейл
Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Кэти Перри
MICHAEL TRAN/AFP/East News
Кстати, о романе Кэти Перри и Орландо Блума мы писали в этой статье.
Ким Кардашьян
ANGELA WEISS/AFP/East News
Ребекка Фергюсон
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Sebastien Fremont / Starface/STARFACE PHOTO /East News
Пэрис Хилтон
Evan Agostini/Invision/East News
А историю знаменитой блондинки Пэрис Хилтон вы можете прочитать здесь.
Шер
SAMEER AL-DOUMY/AFP/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Деми Мур
jackshea/starhots@broadimage.com/Broad Image/East News, MM/ABACA/Abaca/East News
Диана Крюгер
Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Изабель Юппер
Ева Грин
Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Зои Кравиц
Anthony Behar/Sipa USA/East News
Бляя....🫣🙈🙈😖 Какой ужас кошмарный.... Это же неудобно до одури!!! 🤯 Ну и не красиво очень 😖😖😒
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Сальма Хайек
Anthony Behar/Sipa USA/East News, Invision/Invision/East News
Дуа Липа
Grosby Group/East News
Некоторые звезды не только любят причудливую обувь, но и выбирают сумочки, от которых просто дух захватывает.
Фото на превью IMAGO/Eventpress Golejewski/Imago Stock and People/East News, Jens Kalaene/DPA/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Sebastien Fremont / Starface/STARFACE PHOTO /East News
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