Это облом - так облом! Этот кролик очень похож na шоколадного зайца. Не надо делать такие реалистичные фигурки - я бы сама его с удовольствием съела.
16 человек, которые на себе прочувствовали все оттенки слова «облом»
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1 час назад
В жизни каждого случаются моменты, когда все идет не так, как планировалось. Иногда это мелкие неудачи, которые заставляют посмеяться, а иногда — настоящие фейлы, которые могут разочаровать даже самых стойких.
«Моей дочурке вручили этого милого кролика. Я удивилась, почему она не захотела его есть и откусила сама. Оказалось, что это мыло»
«Испек кексы для коллег после тяжелой недели. Уронил их, когда выходил из машины. Пришлось нести эту коробку позора»
«Я всего-то хотел открыть банку с сосисками...»
«На переполненном рейсе меня пересадили, теперь сижу и любуюсь, как другие развалились на наших оплаченных креслах»
«Только что отдал 180 долларов ветеринару, чтобы узнать, что мой пес боится своих собственных мушек перед глазами»
«Лифт сломался, пришлось пилить пешком на 6 этаж. Угадайте, что меня там ждало»
«Купили новый телевизор, а в коробке была только правая ножка. Поддержка уже который раз шлет нам еще одну правую ножку»
- Попроси еще одну правую ножку. Вдруг пришлют левую. © cheyonreddit / Reddit
«Только дома заметил, что мои новые кроссовки разного цвета»
«Шоколадный заяц не пережил доставку из Австралии»
«Съел штук пять, прежде чем заметил. Они были такими вкусными. Я еще каждую штучку отдельно помыл, так что плесени не увидел — она слилась с пластиком»
«Пришли мои AirPods. Только коробка оказалась пустая»
«Собрала все ингредиенты для нового рецепта, который так долго планировала сделать, а меня встречает вот это»
Собрал - в смысле, вырастил корову, надоил, сквасил и прочее... или просто в магаз сходил?
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«Ну, похоже, сегодня у нас не будет лазаньи на ужин»
«Только что купил этот аккуратно упакованный набор шурупов и открыл его не той стороной»
«Моя дипломная работа должна быть готова через три дня, а мой компьютер решил вот так повеселиться»
«Попросил клубнику на панкейках, а вот что получил»
Все мы переживаем моменты, когда день кажется сплошной чередой неудач, но, как показывают герои нашей статьи, важно уметь посмеяться над собой. Ведь главное — не забывать, что завтра всегда будет новый шанс. Если вам понравилось, ознакомьтесь с другими забавными историями в этой подборке.
Фото на превью Hellogoawaynow / Reddit
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