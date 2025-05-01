16 человек, которые на себе прочувствовали все оттенки слова «облом»

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1 час назад

В жизни каждого случаются моменты, когда все идет не так, как планировалось. Иногда это мелкие неудачи, которые заставляют посмеяться, а иногда — настоящие фейлы, которые могут разочаровать даже самых стойких.

«Моей дочурке вручили этого милого кролика. Я удивилась, почему она не захотела его есть и откусила сама. Оказалось, что это мыло»

Ольга Курпякова
46 минут назад

Это облом - так облом! Этот кролик очень похож na шоколадного зайца. Не надо делать такие реалистичные фигурки - я бы сама его с удовольствием съела.

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«Испек кексы для коллег после тяжелой недели. Уронил их, когда выходил из машины. Пришлось нести эту коробку позора»

«Я всего-то хотел открыть банку с сосисками...»

«На переполненном рейсе меня пересадили, теперь сижу и любуюсь, как другие развалились на наших оплаченных креслах»

«Только что отдал 180 долларов ветеринару, чтобы узнать, что мой пес боится своих собственных мушек перед глазами»

«Лифт сломался, пришлось пилить пешком на 6 этаж. Угадайте, что меня там ждало»

«Купили новый телевизор, а в коробке была только правая ножка. Поддержка уже который раз шлет нам еще одну правую ножку»

«Только дома заметил, что мои новые кроссовки разного цвета»

«Шоколадный заяц не пережил доставку из Австралии»

«Съел штук пять, прежде чем заметил. Они были такими вкусными. Я еще каждую штучку отдельно помыл, так что плесени не увидел — она слилась с пластиком»

«Пришли мои AirPods. Только коробка оказалась пустая»

«Собрала все ингредиенты для нового рецепта, который так долго планировала сделать, а меня встречает вот это»

Конфуз
28 минут назад

Собрал - в смысле, вырастил корову, надоил, сквасил и прочее... или просто в магаз сходил?

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«Ну, похоже, сегодня у нас не будет лазаньи на ужин»

«Только что купил этот аккуратно упакованный набор шурупов и открыл его не той стороной»

«Моя дипломная работа должна быть готова через три дня, а мой компьютер решил вот так повеселиться»

«Попросил клубнику на панкейках, а вот что получил»

Все мы переживаем моменты, когда день кажется сплошной чередой неудач, но, как показывают герои нашей статьи, важно уметь посмеяться над собой. Ведь главное — не забывать, что завтра всегда будет новый шанс. Если вам понравилось, ознакомьтесь с другими забавными историями в этой подборке.

Фото на превью Hellogoawaynow / Reddit

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