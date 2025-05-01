16 человек, которые на себе прочувствовали все оттенки слова «облом»

В жизни каждого случаются моменты, когда все идет не так, как планировалось. Иногда это мелкие неудачи, которые заставляют посмеяться, а иногда — настоящие фейлы, которые могут разочаровать даже самых стойких.

«Моей дочурке вручили этого милого кролика. Я удивилась, почему она не захотела его есть и откусила сама. Оказалось, что это мыло»

© Hellogoawaynow / Reddit Ольга Курпякова 46 минут назад Это облом - так облом! Этот кролик очень похож na шоколадного зайца. Не надо делать такие реалистичные фигурки - я бы сама его с удовольствием съела. - - Ответить

«Испек кексы для коллег после тяжелой недели. Уронил их, когда выходил из машины. Пришлось нести эту коробку позора»

«Я всего-то хотел открыть банку с сосисками...»

«На переполненном рейсе меня пересадили, теперь сижу и любуюсь, как другие развалились на наших оплаченных креслах»

«Только что отдал 180 долларов ветеринару, чтобы узнать, что мой пес боится своих собственных мушек перед глазами»

«Лифт сломался, пришлось пилить пешком на 6 этаж. Угадайте, что меня там ждало»

«Купили новый телевизор, а в коробке была только правая ножка. Поддержка уже который раз шлет нам еще одну правую ножку»

Попроси еще одну правую ножку. Вдруг пришлют левую. © cheyonreddit / Reddit

«Только дома заметил, что мои новые кроссовки разного цвета»

«Шоколадный заяц не пережил доставку из Австралии»

«Съел штук пять, прежде чем заметил. Они были такими вкусными. Я еще каждую штучку отдельно помыл, так что плесени не увидел — она слилась с пластиком»

«Пришли мои AirPods. Только коробка оказалась пустая»

«Собрала все ингредиенты для нового рецепта, который так долго планировала сделать, а меня встречает вот это»

«Ну, похоже, сегодня у нас не будет лазаньи на ужин»

«Только что купил этот аккуратно упакованный набор шурупов и открыл его не той стороной»

«Моя дипломная работа должна быть готова через три дня, а мой компьютер решил вот так повеселиться»

«Попросил клубнику на панкейках, а вот что получил»