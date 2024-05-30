16 человек, которые не забудут свой последний звонок даже через сотню лет

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Культура
2 года назад
Последний звонок — праздник, который ассоциируется с атласными лентами выпускников, бантами в девичьих косичках, колокольчиками в руках первоклашек и щемящей мелодией школьного вальса. У каждого свои воспоминания об этом торжестве — печальные, веселые, сентиментальные — но помнят этот день все, сколько бы лет ни прошло с момента окончания школы.
За последним звонком следует выпускной вечер — финальный аккорд школьной жизни. И на этом празднике часто кипят такие страсти, что взрослым и не снились.