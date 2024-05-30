16 человек, которые не забудут свой последний звонок даже через сотню лет

Истории
50 минут назад

Последний звонок — праздник, который ассоциируется с атласными лентами выпускников, бантами в девичьих косичках, колокольчиками в руках первоклашек и щемящей мелодией школьного вальса. У каждого свои воспоминания об этом торжестве — печальные, веселые, сентиментальные — но помнят этот день все, сколько бы лет ни прошло с момента окончания школы.

  • Одиннадцатый класс. Последний звонок. Платье, ленточка, красивая прическа, и вроде бы все идеально. Но вот снять домашние тапочки-собачки я забыла. Так и пошла в школу. © Подслушано / VK
  • Помню свой последний звонок — это была линейка в школьном дворе, мы пели песни, а у меня была ответственная миссия — сказать слова благодарности учителям. Оказывается, листок с этой речью я сохранила в альбоме. В этом году нужна была фотография с последнего звонка, и листочек нашелся. Порадовалась за себя 16-летнюю: речь грамотная, написано с юмором. © Анастасия Костенкова / VK
  • На днях были на последнем звонке у 11-х классов. Все как полагается: прощальные речи, песни, танцы, цветы, шарики. И вот дело подходит к логической развязке — выпускники прощаются со своими учителями. Выходит на сцену девочка и говорит: «Дорогие наши! Мы вас очень любим! Спасибо, что провели с нами последние годы жизни!» Что она говорила после этого, уже было не так важно, потому что интереснее было смотреть на лица учителей, которым пришлось услышать неожиданные новости. Эмоции им удалось сдержать, несмотря на то, что вокруг ржали все родители. © ktktkt / Pikabu
  • Когда у меня спрашивают, почему я не хочу делиться со своими родителями ничем, сразу вспоминаю свой последний звонок. Я должна была танцевать отдельный номер и заранее попросила мать снять меня на камеру, чтобы потом смотреть и вспоминать. Вместо моего танца, мама засняла выступление моей одноклассницы. Как та читает стихотворение, на середине запинается, рыдает и убегает со сцены. На мой вопрос, почему не сняла меня, мама огрызалась: «Что, я пляски не видела? А ребенок старался, читал стихи». © Подслушано / VK
  • Мы на последний звонок поехали к однокласснице на дачу. У нее она довольно простенькая — деревянная, удобства на улице. Родители пустили с условием, что классная руководительница тоже поедет. Было холодно, снег не до конца растаял. До утра не стали тусить. Все штабелями улеглись, кто где смог, в той комнате, где печка. Но все равно забавно вспоминать, было мило и уютно. © Marletka / ADME
  • У нас не было никаких танцев и концертов. Была линейка. Мы первоклассникам дарили книжки с какими-то напутственными словами, они нам — по гвоздичке. А потом под музыку из фильма «Школьный вальс» шли в здание. Доходили до второго этажа, где учатся начальные классы, и завуч говорила пару фраз про то, что, мол, вот здесь начиналась ваша школьная жизнь. После бегали по школе, дарили любимым учителям цветы. © Arina Bia / Dzen
  • Классе в 6-м очень нравилась однокласснику. Это прямо заметно было. Однако ему не хватало смелости признаться в своих чувствах. Видимо, боялся быть отвергнутым. Шли годы. Эта история успела забыться. А на последнем звонке тот самый мальчик написал на моей ленточке: «Ты — лучшее, что было у меня в жизни». До сих пор вспоминаю и жалею, что он не решился признаться раньше, ведь симпатия была взаимной. © Подслушано / VK
  • После 10 класса я ушла из школы. В колледж поступила. Но на последний звонок к своим бывшим одноклассникам пошла, сидела в зале вместе с гостями. И вот руководитель кружка по пению, в который я когда-то ходила, вещает со сцены и поименно перечисляет моих одноклассниц и как она им благодарна. А меня не упоминает. А после официальной части видит меня и такая: «Ой, ну, ты ж не в обиде, да? Как-то к слову не пришлось». А обидно было, ведь она мне нравилась и на кружок я ходила ради нее. © ateanora / Pikabu
  • Помню, в старших классах фанатела от одного парня, он учился на год старше. Обрадовалась до безумия, когда узнала, что на последнем звонке мы будем дарить памятные медальки его классу. И вот он — момент неимоверного счастья. Я подхожу, вешаю ему на шею медаль, желаю удачи, а он берет и подмигивает мне. Я покраснела, развернулась и поскорее пошла обратно. Почти бегом. И тут мои коленки зажили собственной жизнью, и я эпично рухнула посреди школьного двора. А он подошел, помог подняться и сказал, что теперь просто обязан пригласить меня на свидание. Вот уже три года прошло, а он до сих пор хвалит мои коленки и говорит, что если бы они тогда не подкосились, он бы может так и не решился бы. © Не все поймут / VK
  • На последний звонок собрались заказывать ленточки на весь класс. Мы, девочки, выбрали красивые и пошли к мальчикам — их у нас всего двое — посоветоваться, брать подешевле или подороже. Один просто заявил, что ему все равно, а вот ответ второго заставил умилиться. Он сказал: «Мне плевать на цену, главное, чтобы вы, девчонки, были довольны». © Карамель / VK
  • Гибкостью не отличаюсь и умением танцевать тоже. На последнем звонке в 11 классе, как и большинство школьников, мы танцевали вальс, и я старалась быть элегантной и гордой, как лебедь. После танца узнала, что мама растрогалась и плакала, а отец с сестрой смеялись, снимали на видео и в конце добавили, что мне надо было сыграть Робокопа. © Подслушано / VK
  • У нас был хороший последний звонок. Мама у портнихи сшила мне прекрасное сиреневое платье, я такое бы даже не осмелилась попросить никогда. Сами, вместе с нашей классной руководительницей и ее выпускниками, придумали сценарий. У нас было полно талантов — кто-то умел петь и играть на гитаре или фортепьяно, кто-то — танцевать, кто-то слагал стихи. Я была одним из рифмоплетов. А после выступления пили все вместе чай, пели песни, гуляли по городу. © Ленка / Dzen
  • Я считаю себя если не красавицей, то вполне нормальной открытой девчонкой. Но как-то сложилось так, что меня редко зовут на какие-то вечеринки и гуляния, а уж чтобы кто-то приглашал на медленные танцы... Но я пошла на хитрость, и теперь могу танцевать с кем и когда захочу, а пацаны чуть ли не в очередь выстраиваются, чтобы я оценила их способности. А все потому, что я единственная в классе занималась танцами и теперь ставлю вальс на последний звонок. © Карамель / VK
  • Не любила ходить в школу, особенно потому, что надо вставать в 7 утра, а я — сова. Но на последнем звонке рыдала в три ручья: все вызывало такие теплые воспоминания. Пятиклассники читают нам стихи — плачу. Дарят нам кораблики с пожеланиями — тоже плачу. Одноклассники поют прощальную песню (я не пела, потому что болела и вообще еле говорила) — обливаюсь слезами. Учителя выступают — тоже слезы. © Raikiria / Pikabu
  • На репетицию последнего звонка нарисовала ужасные стрелки. А помогать нам с украшением зала пришел отец одноклассницы, инженер. Он сказал, что стрелки у меня, мягко говоря, не очень, и переделал их, да так здорово, что все одноклассницы выстроились к нему в очередь. И на следующий день пришли со стрелками, никто их на ночь не смывал. © Не все поймут / VK
  • Мы на последнем звонке вызывали учителей «на ковер» и читали каждому четверостишие, связанное с их предметом, а потом дарили подарок. Трудовику молоток, учителю биологии горшок с цветком. Прошли года, и на встрече одноклассников выяснилось, что наш классный руководитель до сих пор хранит тетрадь по подготовке к последнему звонку, где она записывала эти стихи и кто что читает. © Елена Ефимова-Сойни / VK

За последним звонком следует выпускной вечер — финальный аккорд школьной жизни. И на этом празднике часто кипят такие страсти, что взрослым и не снились.

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