16 человек, которые не забудут свой последний звонок даже через сотню лет

Последний звонок — праздник, который ассоциируется с атласными лентами выпускников, бантами в девичьих косичках, колокольчиками в руках первоклашек и щемящей мелодией школьного вальса. У каждого свои воспоминания об этом торжестве — печальные, веселые, сентиментальные — но помнят этот день все, сколько бы лет ни прошло с момента окончания школы.