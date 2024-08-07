16 ситуаций в транспорте, которые расцветили обыкновенную поездку, как тени с блестками мордашку десятиклассницы

У каждого найдется хоть одна возмутительная или забавная история про поездку в общественном транспорте. Даже если ты все время сидишь, уткнув нос в телефон, все равно не избежать различных коллизий. И хотя после некоторых ситуаций хочется дать зарок ездить только на такси или срочно купить свое авто, бывают и такие случаи, которые возрождают в нас веру в добро и позитив.