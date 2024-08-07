Мне про то,как водитель маршрутки развозил людей по домам понравилось,я когда еще в Новосибе жила тоже в подобную историю попала,правда не ливень был,а вьюга жуткая зимой...
16 ситуаций в транспорте, которые расцветили обыкновенную поездку, как тени с блестками мордашку десятиклассницы
Истории
5 часов назад
У каждого найдется хоть одна возмутительная или забавная история про поездку в общественном транспорте. Даже если ты все время сидишь, уткнув нос в телефон, все равно не избежать различных коллизий. И хотя после некоторых ситуаций хочется дать зарок ездить только на такси или срочно купить свое авто, бывают и такие случаи, которые возрождают в нас веру в добро и позитив.
- Я моложавая ухоженная женщина. С виду мне больше 35 не дают. Две взрослые дочки живут своими семьями. Еду недавно в переполненном автобусе. Давка. Дедушка очень старенький сидит, рядом парень. Дед велел ему уступить мне место. Я запротестовала, но раз парнишка встал, то села на его место. Дедушка говорит мне: «Да не выпендривайся, привыкай. Все равно бабкой станешь скоро. Будешь внуков нянчить». Через неделю дочь сообщила мне, что беременна. Мы все очень рады! Но как дед-то узнал?! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Это случилось год назад. В наш микрорайон пустили новую маршрутку, и теперь до конечной было всего 400 метров пешком — не так уж и далеко. И вот однажды начался такой ливень с грозой, что за считанные секунды ты мог промокнуть до нитки. Все ехали уставшие с работы. Водитель говорит: «Давайте-ка я вас по дворам развезу. Скажете, где остановиться, а то промокнете совсем». Мы все в шоке, но он действительно начал заезжать в каждый двор и высаживать людей почти у подъезда. Это было настолько неожиданно и приятно, что все начали его благодарить. © Real Story / VK
- У моей лучшей подруги скоро свадьба. Ехала в маршрутке и начала представлять свою речь подружки невесты и слегка увлеклась, ну как слегка... Со стороны это выглядело так: сидит девушка в маршрутке, смотрит в глухое окно, без звука, но очень эмоционально, шевелит губами, а из глаз катятся слезы, и все это сопровождается глуповатой улыбкой. Очнулась я только, когда минут через 10 мужчина, сидящий напротив, спросил, все ли у меня хорошо. Косилась на меня вся маршрутка, и почему-то с опаской. Но самую соль этой ситуации я поняла позже: конечная остановка у этой маршрутки — психиатрическая больница. © adedas / Pikabu
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- Сижу в маршрутке, водитель собирает деньги за проезд. У меня и у парня напротив по купюре. Водитель на сдаче выдает мне горсть мелочи. На автомате кладу ее в кошелек. Парень смотрит на меня с недоумением, кивает и улыбается. Я улыбаюсь в ответ, думая: «Хоть день и хреновый выдался, но хоть симпатичный парень мне улыбнулся». Едем. И только дома до меня доходит, что водитель дал мне сдачу за двоих! Никогда мне еще не было так стыдно. © ПОЗОР / VK
- Как-то сижу спокойно в автобусе возле прохода, надо мной нависает тетка и с напором мне говорит: «Уступать будешь или тебе удостоверение инвалида надо показать?». Я ей говорю: «Ну, давай». И вижу за ее спиной аж два свободных места. Показываю, мол, вот же есть места. Она мне заявляет: «Там солнце светит, жарко». Я говорю: «Ну значит не так сильно ты хочешь сесть». Я думала, что сейчас весь автобус меня стыдить начнет, но остальные молчали, а моя соседка по креслу цокнула языком и сказала: «Сиди-сиди, нечего ей». © MalditaSea / Pikabu
- Еду с подругой в автобусе, болтаем о своем. На остановоке заходит милый парень. Мне по барабану, а вот подружка на него сразу глаз положила. И так перед ним, и так, и ножку выставила, и грудь вперед. А он на нее ноль внимания, уставился в телефон свой и сидит. Она типа в вещах копается: и так станет, и так нагнется, и так повеpнется — нифига, мyжик себе что-то клацает там. Подруга уже сдалась и говорит мне: «Вот мужики пошли! Из камня что ли?» И тут он ей отвечает: «Вовсе нет, просто жена с ребенком дома ждут». © Карамель / VK
Котолампа. Так себе и предчтавляю: тётка в транспорте дует губы, пучит груди и нагибается раком, да ещё и при подруге, чтобы понравиться рандомному мужику, а потом ещё и психует.
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- Историю рассказала моя одногруппница. Была зима, ужасно холодно. Она ехала в автобусе на заднем сидении. Кроме нее ехало еще 2-3 человека, то есть свободных мест было много. На одной остановке зашла бабка, подошла к ней и говорит: «Что за культура?! Сидит она! Место уступи!» Моя одногруппница отказала, сказав, чтобы садилась на любое свободное место. И знаете, что услышала в ответ? «Но ты же его нагрела!» © Палата № 6 / VK
- В маршрутку зашла тетка, дала за проезд крупную купюру. Водитель такой: «Вы серьезно? Помельче что ли, нет?» Тетка говорит: «Нет, всю мелочь в магазине отдала». Водитель стал отсчитывать сдачу. От каждого нового звона монеты у тетки глаза округлялись больше и больше. Когда водила начал отдавать ей сдачу мелочью, тетя заголосила: «Ой, возьмите купюру поменьше чтобы вам мелочь не тратить!» А водила такой: «Нет уж, берите!» Всучил ей три горсти монет, она ворчала, плюхнулась на сиденье и распихивала все по карманам.© Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Еду в маршрутке, напротив сели мама и мальчик лет 8. На следующей остановке зашла девушка с тяжелыми сумками, мама видя это поднимает своего сына и предлагает девушке присесть. Та, конечно, начинает отнекиваться — ребенок же. На что мама ей гордо отвечает: «Девушка, садитесь! У меня же мужик растет, как-никак, может и постоять!» Вот это я понимаю, правильное воспитание! © Карамель / VK
- Забыла в маршрутке сумку. Маленький клатч, в нем кошелек с мелочью и маленькая машинка сына. Я всегда телефон и ключи в кармане ношу. Потеряла и потеряла, даже не думала, что найду, но в таксопарк, где маршрутки останавливаются, сходила и у водителя спросила. Он не знал. Спустя месяц — звонок в дверь, девушка с моим клатчем пришла. Пьем чай она рассказывает, что заметила сумку на следующей остановке, забрала себе, хотела меня догнать, но не нашла. А затем она с сыном начали гулять в нашем районе, говорит, всех бабушек расспросила, пока одна женщина ей не дала мой адрес — наша соседка. Ни деньги, ни карточки, ни даже игрушка сына — не пропали. «Я свою миссию выполнила» — сказала она. А наши сыновья сразу подружились, теперь прогулки веселей. © Мамдаринка / VK
- Когда была беременной, то часто приходилось кататься на общественном транспорте. Помню, поехала как-то за продуктами на трамвае. Захожу, а мест свободных нет. Водитель стоял минут пять, трамвай заполнялся и заполнялся. Пассажиры начали возмущаться, мол, почему не едем. А водитель как заорет на весь салон. Кричит, что не поедет никуда, пока беременная женщина стоит! Мне настолько было приятно, даже немного неловко. © Палата № 6 / VK
- Однажды сидела с тортом в троллейбусе у окна и впервые не уступила место. Приехала в родной город, остановилась у мамы. Знакомые пригласили в гости, а живут они довольно далеко, рядом тогда был всего один продуктовый магазин и я понятия не имела, есть ли торты. Купила угощение в начале долгой поездки по городу. В троллейбус зашла женщина с ребенком и окружающие потребовали, чтобы именно я встала. Я извинилась и сказала, что сейчас не могу.
— Только потому, что у вас торт?
— Потому, что торт и потому, что есть еще кого попросить.
В двух шагах от меня на местах для детей и инвалидов весело общались парни студенческого возраста. © Несплюшка / ADME
- У меня есть забавная привычка —во время разговора по телефону не знаю, куда девать руки. Как-то в метро ехала и болтала по мобильному. Даже не думала о том, что делаю. И только минуты через две поняла, что машинально убираю шерсть, пушинки и волоски с пальто мужчины, который ко всему этому стоял ко мне лицом и за всеми этими моими манипуляциями внимательно наблюдал. Пару секунд пока я все осознала, затем еще несколько секунд неловкого молчания. Я улыбнулась, а он поблагодарил...© Палата № 6 / VK
- Ехала в маршрутке. На остановке зашли мама с сыном лет одиннадцати. Мама ушла вглубь салона, а парниша остался сидеть у двери. Всю дорогу он открывал перед девушками дверь, закрывал за ними ее же, добровольно передавал мелочь и просил водителя подождать бегущих к маршрутке людей, держа для них дверь. Мне хотелось поклониться его маме за то, что так хорошо воспитывает ребенка, а когда выходила — сказала мальчугану «Спасибо!»
© Мамдаринка / VK
- Мне предстояла долгая дорога на автобусе к родителям. Ехать нужно сидя, часов 20 точно, но мне повезло, рядом со мной никто не сидел. Было весьма неплохо, я даже смогла прилечь на двух сиденьях. Но в один момент меня жутко начал бесить храп человека напротив. Поэтому я легонько начала толкать сиденье, на котором мужик сидел. Он проснулся, повернулся и внезапно оказалось, что это был мопс. Я даже не подозревала, что собаки могут так храпеть. © Карамель / VK
- Сели недавно с мужем в ранний утренний автобус из области в город. Все сидячие места заняты, но ехать надо. На одном из сдвоенных мест сидит юнец, соседнее место занял своим рюкзаком. Подходят люди, спрашивают у него, мол, можно? А он говорит, что тут занято. Люди вздыхают и отходят. Подхожу я, говорю ему: «Уберите рюкзак, молодой человек». Он снова говорит, что занято. Я спрашиваю:
— Билетик второй покажете?
— В смысле?
— Ну вы же заплатили за второе место, да?
— Нет, я для друга занял.
— Что же, у меня плохие новости, вы можете занимать столько мест, сколько оплатили, так что уберите рюкзак.
Скривился, но убрал.
Больше всего удивило то, что юнец и его подсевший спустя остановки 2-3 друг на меня не смотрели столь неодобрительно, как те люди, которые хотели занять это место до меня. © Anastomus / ADME
Различных историй про общественный транспорт — множество. Вот еще несколько подборок о таких поездках:
- 15 историй про общественный транспорт, после прочтения которых захочется заказать такси
- 12 ситуаций в транспорте, которые изрядно скрасили поездку заскучавшим пассажирам
- 15+ доказательств того, что в общественном транспорте можно не только локтями потолкаться, но и отхватить историю на миллион
Комментарии
Уведомления
Юлия Б., Вы как название т.н. "статье" придумывали, что-то приняв? Просто интересно.
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