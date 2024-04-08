16 фото из молодости наших родителей, которые перенесут вас во времена, когда деревья были большими

Фотографии прошлого, кажется, могут передавать запахи и звуки времени и с легкостью переносить нас во времена, когда мы были маленькими, а наши родители — совсем еще юными и неопытными. Наши снимки в этой подборке именно из числа таких.

Глоток газировки из автомата был настоящим спасением в жаркий летний день

EAST NEWS Anastasiya 1 час назад Во время ковида вспоминала - у нас такой стоял на вокзале. Все бегали и пили. Никому даже мысли не приходило о каких-то бактериях, вирусах и т.п - - Ответить

Музыкальный урок — обязательная составляющая детсадовских дней

День знаний в младших классах был настоящим праздником

Нелегко было сосредоточиться на экзамене, когда на столе благоухал букет сирени

D. Sholomovich / Sovfoto / UIG/ UIG Art and History / East News

У парикмахера можно было сделать самую модную прическу-завивку

Хорошо знакомые автобусы курсировали на улицах любого города

Igor Golovniov / UIG Art and History / East News Strizh3109 36 минут назад "ВАЗ" в одной части страны, "ЛАЗ" в другой... Помним, помним... - - Ответить

Неизменным атрибутом модниц зимой была меховая шапка

ELESIK 1 час назад Меховая шапка не атрибут модниц , а насущная необходимость в нашем климате .

Вряд ли даже самые отпетые итальянско-испанские модницы носили такие атрибуты , когда у них зимой аж +5 - - Ответить

Нельзя было просто взять и не проверить хлебушек на свежесть

Wojtek Laski / East News Anastasiya 1 час назад А дама на фотке что делает?) нюхает? Да все в магазине пихали пальцем в булочку на предмет свежести:) - - Ответить

На выставке в 1959 году можно было попробовать «Пепси-колу»

GG Vintage Images / UIG Art and History / East News Anastasiya 1 час назад Где?)) уточните, где это было?:)) - - Ответить

Беззаботные зимние деньки пролетали незаметно

Вечеринка, ради которой стоило надеть туфельки, которые береглись «на выход»

В детстве любой парк аттракционов был настоящим «Диснейлендом»

Wojtek Laski / East News Anastasiya 1 час назад Мы слова Диснейленд не знали ещё:)) просто Лунапарк был:) - - Ответить

Но веселее всего все равно было рядом с папой

Сердечные истории нередко зарождались в институтах

EAST NEWS Anastasiya 1 час назад Можно слово "институт" заменить на любое - "танцы", "библиотека", "школа" и т.д - - Ответить

Чтобы получить модную прическу, нужно было просидеть немало времени под специальным колпаком

EAST NEWS

Быть молодыми родителями — непростое дело во все времена

EAST NEWS Strizh3109 23 минуты назад Как-то эта фраза в тему ностальгии не вписывается, как "масло масляное, потому что оно сделано из масла"... - - Ответить