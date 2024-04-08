16 фото из молодости наших родителей, которые перенесут вас во времена, когда деревья были большими

Ностальгия
2 часа назад

Фотографии прошлого, кажется, могут передавать запахи и звуки времени и с легкостью переносить нас во времена, когда мы были маленькими, а наши родители — совсем еще юными и неопытными. Наши снимки в этой подборке именно из числа таких.

Глоток газировки из автомата был настоящим спасением в жаркий летний день

EAST NEWS
Anastasiya
1 час назад

Во время ковида вспоминала - у нас такой стоял на вокзале. Все бегали и пили. Никому даже мысли не приходило о каких-то бактериях, вирусах и т.п

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Музыкальный урок — обязательная составляющая детсадовских дней

EAST NEWS

День знаний в младших классах был настоящим праздником

Нелегко было сосредоточиться на экзамене, когда на столе благоухал букет сирени

D. Sholomovich / Sovfoto / UIG/ UIG Art and History / East News

У парикмахера можно было сделать самую модную прическу-завивку

EAST NEWS

Хорошо знакомые автобусы курсировали на улицах любого города

Igor Golovniov / UIG Art and History / East News

Неизменным атрибутом модниц зимой была меховая шапка

ELESIK
1 час назад

Меховая шапка не атрибут модниц , а насущная необходимость в нашем климате .
Вряд ли даже самые отпетые итальянско-испанские модницы носили такие атрибуты , когда у них зимой аж +5

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Нельзя было просто взять и не проверить хлебушек на свежесть

Wojtek Laski / East News
Anastasiya
1 час назад

А дама на фотке что делает?) нюхает? Да все в магазине пихали пальцем в булочку на предмет свежести:)

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На выставке в 1959 году можно было попробовать «Пепси-колу»

GG Vintage Images / UIG Art and History / East News

Беззаботные зимние деньки пролетали незаметно

Вечеринка, ради которой стоило надеть туфельки, которые береглись «на выход»

В детстве любой парк аттракционов был настоящим «Диснейлендом»

Wojtek Laski / East News
Anastasiya
1 час назад

Мы слова Диснейленд не знали ещё:)) просто Лунапарк был:)

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Но веселее всего все равно было рядом с папой

Сердечные истории нередко зарождались в институтах

EAST NEWS
Anastasiya
1 час назад

Можно слово "институт" заменить на любое - "танцы", "библиотека", "школа" и т.д

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Чтобы получить модную прическу, нужно было просидеть немало времени под специальным колпаком

EAST NEWS

Быть молодыми родителями — непростое дело во все времена

EAST NEWS
Strizh3109
23 минуты назад

Как-то эта фраза в тему ностальгии не вписывается, как "масло масляное, потому что оно сделано из масла"...

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Удивительная способность старых фото — передавать атмосферу своей эпохи. Вот еще порция снимков, которые перенесут вас в прошлое без машины времени.

Фото на превью Vyacheslav Argenberg / Вячеслав Аргенберг / Wikimedia Commons, CC BY 4.0 DEED

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