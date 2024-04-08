Во время ковида вспоминала - у нас такой стоял на вокзале. Все бегали и пили. Никому даже мысли не приходило о каких-то бактериях, вирусах и т.п
16 фото из молодости наших родителей, которые перенесут вас во времена, когда деревья были большими
Фотографии прошлого, кажется, могут передавать запахи и звуки времени и с легкостью переносить нас во времена, когда мы были маленькими, а наши родители — совсем еще юными и неопытными. Наши снимки в этой подборке именно из числа таких.
Глоток газировки из автомата был настоящим спасением в жаркий летний день
Музыкальный урок — обязательная составляющая детсадовских дней
День знаний в младших классах был настоящим праздником
Нелегко было сосредоточиться на экзамене, когда на столе благоухал букет сирени
У парикмахера можно было сделать самую модную прическу-завивку
Хорошо знакомые автобусы курсировали на улицах любого города
Неизменным атрибутом модниц зимой была меховая шапка
Меховая шапка не атрибут модниц , а насущная необходимость в нашем климате .
Вряд ли даже самые отпетые итальянско-испанские модницы носили такие атрибуты , когда у них зимой аж +5
Нельзя было просто взять и не проверить хлебушек на свежесть
А дама на фотке что делает?) нюхает? Да все в магазине пихали пальцем в булочку на предмет свежести:)
На выставке в 1959 году можно было попробовать «Пепси-колу»
Беззаботные зимние деньки пролетали незаметно
Вечеринка, ради которой стоило надеть туфельки, которые береглись «на выход»
В детстве любой парк аттракционов был настоящим «Диснейлендом»
Но веселее всего все равно было рядом с папой
Сердечные истории нередко зарождались в институтах
Можно слово "институт" заменить на любое - "танцы", "библиотека", "школа" и т.д
Чтобы получить модную прическу, нужно было просидеть немало времени под специальным колпаком
Быть молодыми родителями — непростое дело во все времена
Как-то эта фраза в тему ностальгии не вписывается, как "масло масляное, потому что оно сделано из масла"...
Удивительная способность старых фото — передавать атмосферу своей эпохи. Вот еще порция снимков, которые перенесут вас в прошлое без машины времени.
Комментарии
Подписи к фото - такой набор банальностей и штампов, что зубы сводит.