17 актеров и актрис, которые так мастерски перевоплощаются на экране, что их не сразу и узнаешь
Особенности работы требуют от актеров и актрис мастерского перевоплощения. Конечно, в этом процессе им помогают гримеры и костюмеры. Но если артист не может по-настоящему вжиться в роль, то никакой сложный грим не поможет ему создать нужный образ. Мы решили собрать настоящих мастеров своего дела, которые, кажется, могут изобразить на экране даже самых загадочных созданий.
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд в лентах «Назад в будущее 2», «Семейный ценности Аддамсов» и в своем первом фильме — «Пролетая над гнездом кукушки».
Каэ Александр
Александр в «Игре престолов» и «Безжалостном солнце».
Рон Перлман
Рон Перлман в сериале «Сыны анархии», фильме «Хеллбой: Герой из пекла» и сериале «Красавица и чудовище».
Марион Котийяр
Актриса в фильмах «Союзники» и «Жизнь в розовом цвете».
Даг Джонс
Джонс в сериале «Стрела» и ленте «Форма воды».
Анна Уолтон
Анна Уолтон в ленте «Хеллбой 2: Золотая армия» и сериале «Робинзон Крузо».
Дэвид Теннант
Актер в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» и в сериале «Доктор Кто».
София Бутелла
Актриса в лентах «Kingsman: Секретная служба» и «Стартрек: Бесконечность».
Лили Джеймс
Лили Джеймс в фильме «Mamma Mia! 2» и сериале «Пэм и Томми».
Роберт Инглунд
Актер в «Кошмаре на улице Вязов» и в «Исполнителе желаний».
Мишель Уильямс
Актриса в ленте «7 дней и ночей с Мэрилин» и сериале «Фосси/Вердон».
Наталия Тена
Актриса в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса» и сериалах «Игра престолов» и «Мандалорец».
Джон Легуизамо
Легуизамо в «Спауне» и в «Джоне Уике».
Бонни Ааронс
ну простите, в гриме монахини и условный Бен Афлек мог прятаться) тут фиг узнаешь
Актриса в «Дневниках принцессы» и в «Проклятии монахини».
Джесси Айзенберг
Айзенберг в «Успеть за 30 минут» и в «Лохматых предках».
Ричард Брейк
Актер в сериалах «Игра престолов» и «Святилище».
Джессика Честейн
Актриса в «Интерстелларе» и в «Глазах Тэмми Фэй».
Кстати, процесс создания фильмов и сериалов может быть не менее увлекательным, чем сам результат. А на съемочных площадках фильмов ужасов творится такое, что хоть триллер снимай.