17 актеров и актрис, которые так мастерски перевоплощаются на экране, что их не сразу и узнаешь

Особенности работы требуют от актеров и актрис мастерского перевоплощения. Конечно, в этом процессе им помогают гримеры и костюмеры. Но если артист не может по-настоящему вжиться в роль, то никакой сложный грим не поможет ему создать нужный образ. Мы решили собрать настоящих мастеров своего дела, которые, кажется, могут изобразить на экране даже самых загадочных созданий.

Кристофер Ллойд

Кристофер Ллойд в лентах «Назад в будущее 2», «Семейный ценности Аддамсов» и в своем первом фильме — «Пролетая над гнездом кукушки».

Каэ Александр

Александр в «Игре престолов» и «Безжалостном солнце».

Рон Перлман

Рон Перлман в сериале «Сыны анархии», фильме «Хеллбой: Герой из пекла» и сериале «Красавица и чудовище».

Марион Котийяр

Актриса в фильмах «Союзники» и «Жизнь в розовом цвете».

Даг Джонс

Джонс в сериале «Стрела» и ленте «Форма воды».

Анна Уолтон

Анна Уолтон в ленте «Хеллбой 2: Золотая армия» и сериале «Робинзон Крузо».

Дэвид Теннант

Актер в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» и в сериале «Доктор Кто».

София Бутелла

Актриса в лентах «Kingsman: Секретная служба» и «Стартрек: Бесконечность».

Лили Джеймс

Лили Джеймс в фильме «Mamma Mia! 2» и сериале «Пэм и Томми».

Роберт Инглунд

Актер в «Кошмаре на улице Вязов» и в «Исполнителе желаний».

Мишель Уильямс

Актриса в ленте «7 дней и ночей с Мэрилин» и сериале «Фосси/Вердон».

Наталия Тена

Актриса в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса» и сериалах «Игра престолов» и «Мандалорец».

Джон Легуизамо

Легуизамо в «Спауне» и в «Джоне Уике».

Бонни Ааронс

Актриса в «Дневниках принцессы» и в «Проклятии монахини».

Джесси Айзенберг

Айзенберг в «Успеть за 30 минут» и в «Лохматых предках».

Ричард Брейк

Актер в сериалах «Игра престолов» и «Святилище».

Джессика Честейн

Актриса в «Интерстелларе» и в «Глазах Тэмми Фэй».