17 кадров, которые идеально передают все оттенки родительской жизни

Дети умеют удивлять. Мы собрали доказательства того, что родительство по-настоящему закаляет характер и развивает суперсилы.

"Так мой 6-летний сын повесил туалетную бумагу"

«Вы бы заплатили 3 шоколадные монеты и одно печенье за ​​этот маникюр? Мастер — моя 2,5-летняя дочь»

Вы недооценили мастера. Дайте больше чаевых! © Lookitsacoconut / Reddit

«Увидела эти следы и сразу поняла, где упал мой сын, а где дочурка подсуетилась и взяла его на руки»

"В этой школе есть горка, по которой дети могут скатиться сразу на игровую площадку"

«Сделал своему ребенку песочницу у дома. Но что-то пошло не так...⁠⁠»

"Ночник моего сына отбрасывает тень в виде грустного человечка"

Кажется, ему срочно нужны обнимашки! © glcyouknowsit / Reddit

«Сегодня поняла, почему мамочками так сильно ценятся деревянные эко-игрушки. Оказывается, они не тонут в унитазе»

«Я знаю, что это выглядит аппетитно, но там же написано „мыло“»

Не факт, что этот маленький кусака уже умеет читать... © Rippling_Debt / Reddit

«Я ничего не вижу!»

«В чате класса у ребенка: «Уважаемые родители! В школе скопилось много потерянных вещей. Это все хранится напротив гардероба. Если что, обращайтесь»

«Дочка сказала, что может сама налить себе кетчуп в тарелку»

«8-летняя дочь троллит меня»

Малыши и чистота в машине — понятия несовместимые

«Моя племянница после школы»

«Сын-подросток попробовал пиццу»

«Я просто сфотографировал дочь, ползущую под диваном. Пора вызывать экзорциста?»