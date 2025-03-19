17 кадров, которые идеально передают все оттенки родительской жизни
Фотоподборки
36 минут назад
Дети умеют удивлять. Мы собрали доказательства того, что родительство по-настоящему закаляет характер и развивает суперсилы.
"Так мой 6-летний сын повесил туалетную бумагу"
- Миссия успешно провалена! © LavenderBlueProf / Reddit
«Вы бы заплатили 3 шоколадные монеты и одно печенье за этот маникюр? Мастер — моя 2,5-летняя дочь»
- Вы недооценили мастера. Дайте больше чаевых! © Lookitsacoconut / Reddit
«Увидела эти следы и сразу поняла, где упал мой сын, а где дочурка подсуетилась и взяла его на руки»
"В этой школе есть горка, по которой дети могут скатиться сразу на игровую площадку"
«Сделал своему ребенку песочницу у дома. Но что-то пошло не так...»
"Ночник моего сына отбрасывает тень в виде грустного человечка"
- Кажется, ему срочно нужны обнимашки! © glcyouknowsit / Reddit
«Сегодня поняла, почему мамочками так сильно ценятся деревянные эко-игрушки. Оказывается, они не тонут в унитазе»
«Я знаю, что это выглядит аппетитно, но там же написано „мыло“»
- Не факт, что этот маленький кусака уже умеет читать... © Rippling_Debt / Reddit
«Я ничего не вижу!»
«В чате класса у ребенка: «Уважаемые родители! В школе скопилось много потерянных вещей. Это все хранится напротив гардероба. Если что, обращайтесь»
«Дочка сказала, что может сама налить себе кетчуп в тарелку»
«8-летняя дочь троллит меня»
Малыши и чистота в машине — понятия несовместимые
«Моя племянница после школы»
«Сын-подросток попробовал пиццу»
«Я просто сфотографировал дочь, ползущую под диваном. Пора вызывать экзорциста?»
«Дети решили сделать мне макияж. Дочь выбрала классику, а вот сын решил поэкспериментировать. Результат налицо»
А вот что еще у нас есть на тему отношений с близкими:
Фото на превью lassse / Reddit
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