17 случаев, когда соседи удивили своей добротой и заботой об окружающих

Кто из нас не слышал баек о невыносимых соседях, что тренируются в чечетке исключительно по ночам или упорно паркуются на чужом месте? Но есть и обратные примеры — поступки соседей, которые покажут, как совсем немного заботы и внимания могут сделать чей-то день светлее.

«К нам нагрянули соседи и вручили какой-то конверт. Вы не представляете, что там было!»

Ого, вот бы они переехали в мой район! © Infamous_Ad8730 / Reddit

«В этом году урожай вышел больше обычного, поэтому мы поставили столик для соседей»

Надпись на столе: «Бесплатно»

«Сижу без работы, на счету остались копейки, а ребенок ждет праздника на Новый Год. И тут стучит соседка»

«Оказалось, она думала, что записалась пожертвовать игрушки на благотворительность, а в итоге сама их получила. Ее собственным детям такие уже ни к чему, а почти все, что было в коробке, оказалось любимыми вещами моей дочки. Я была в шоке!»

«Наши 4-летние соседки-близняшки оставили небольшой подарок для моей собаки»

«Она была в восторге и носила его с собой всю прогулку!»

«Наш глухонемой сосед несколько дней возился у себя во дворе. Думаете, лепил снеговика? Нет — вот этот шедевр!»

Эта фигура с большим пальцем, как на вашем фото, означает «я люблю вас» на языке жестов. Кстати, без большого пальца это значило бы «рок-н-ролл, ребята!» © plethora / Imgur

«Объявление в лифте»

«Это наш сосед, у которого нет своих питомцев, но он обожает наших псов и каждый день ходит к ним в гости через забор»

«Соседи собрали деньги и соорудили в нашем квартале маленькую бесплатную библиотеку»

Надпись: «Библиотека»

«Cоседка заметила, как я сижу на крыльце в расстроенных чувствах. Спустя какое-то время получаю CМС „Выгляни за порог“»

«Она увидела, как я сижу одна на пороге, и спросила, все ли в порядке. Я объяснила, что просто хотела побыть на солнышке — сезонная депрессия и болезнь совсем выбили меня из колеи на прошлой неделе. Чуть позже мне пришло сообщение: „Посмотри за порог“.

Да уж, сейчас редко встретишь таких людей, как она».

«Сосед выстриг дерево на своем участке, чтобы мы могли продолжать использовать тротуар»

«Похолодало. Кто-то из соседей развесил пакеты на деревьях. Как же я удивился, когда подошел и увидел, что там. Это вручную связанные шарфики»

«Каждое утро, уходя на на работу, я угощала и чесала за ухом собак нашего нового соседа. Проснулась в выходные, выглянула в окно, а там такое»

«Все ли в порядке, соседка? Мы заволновались, что ты припозднилась». © EggplantIll4927 / Reddit

«Идеальные соседи для рассеянных людей»

«У нашей соседки нет Wi-Fi, так что мы помогли ей подключиться к нашему»

«Не успев войти в интернет, она получила более 70 сообщений от своих детей, живущих за границей».

«У нас неожиданно закончилась туалетная бумага и мы попросили соседей снизу одолжить рулон. Вы только посмотрите на эту доставку»

«Слышу жуткий грохот снаружи. Выглядываю, а это мои румынские соседи взяли и починили мой забор, который давно уже завалился»

«Соседка окликнула меня, чтобы показать вязаное одеяло, которое она смастерила для сестры, уезжающей в колледж»