Это был подарок от новых соседей к Рождеству. Так в оригинале написано.
17 случаев, когда соседи удивили своей добротой и заботой об окружающих
Кто из нас не слышал баек о невыносимых соседях, что тренируются в чечетке исключительно по ночам или упорно паркуются на чужом месте? Но есть и обратные примеры — поступки соседей, которые покажут, как совсем немного заботы и внимания могут сделать чей-то день светлее.
«К нам нагрянули соседи и вручили какой-то конверт. Вы не представляете, что там было!»
- Ого, вот бы они переехали в мой район! © Infamous_Ad8730 / Reddit
«В этом году урожай вышел больше обычного, поэтому мы поставили столик для соседей»
это, конечно, здорово. Но это фото не про добрых соседей, а про добрых себя
Надпись на столе: «Бесплатно»
«Сижу без работы, на счету остались копейки, а ребенок ждет праздника на Новый Год. И тут стучит соседка»
«Оказалось, она думала, что записалась пожертвовать игрушки на благотворительность, а в итоге сама их получила. Ее собственным детям такие уже ни к чему, а почти все, что было в коробке, оказалось любимыми вещами моей дочки. Я была в шоке!»
«Наши 4-летние соседки-близняшки оставили небольшой подарок для моей собаки»
«Она была в восторге и носила его с собой всю прогулку!»
«Наш глухонемой сосед несколько дней возился у себя во дворе. Думаете, лепил снеговика? Нет — вот этот шедевр!»
- Эта фигура с большим пальцем, как на вашем фото, означает «я люблю вас» на языке жестов. Кстати, без большого пальца это значило бы «рок-н-ролл, ребята!» © plethora / Imgur
«Объявление в лифте»
«Это наш сосед, у которого нет своих питомцев, но он обожает наших псов и каждый день ходит к ним в гости через забор»
«Соседи собрали деньги и соорудили в нашем квартале маленькую бесплатную библиотеку»
Надпись: «Библиотека»
«Cоседка заметила, как я сижу на крыльце в расстроенных чувствах. Спустя какое-то время получаю CМС „Выгляни за порог“»
«Она увидела, как я сижу одна на пороге, и спросила, все ли в порядке. Я объяснила, что просто хотела побыть на солнышке — сезонная депрессия и болезнь совсем выбили меня из колеи на прошлой неделе. Чуть позже мне пришло сообщение: „Посмотри за порог“.
Да уж, сейчас редко встретишь таких людей, как она».
«Сосед выстриг дерево на своем участке, чтобы мы могли продолжать использовать тротуар»
Вот бы везде были такие арки. Тогда самая вкусная дорога до метро станет чудесной прогулкой.
«Похолодало. Кто-то из соседей развесил пакеты на деревьях. Как же я удивился, когда подошел и увидел, что там. Это вручную связанные шарфики»
«Каждое утро, уходя на на работу, я угощала и чесала за ухом собак нашего нового соседа. Проснулась в выходные, выглянула в окно, а там такое»
- «Все ли в порядке, соседка? Мы заволновались, что ты припозднилась». © EggplantIll4927 / Reddit
«Идеальные соседи для рассеянных людей»
«У нашей соседки нет Wi-Fi, так что мы помогли ей подключиться к нашему»
«Не успев войти в интернет, она получила более 70 сообщений от своих детей, живущих за границей».
«У нас неожиданно закончилась туалетная бумага и мы попросили соседей снизу одолжить рулон. Вы только посмотрите на эту доставку»
«Слышу жуткий грохот снаружи. Выглядываю, а это мои румынские соседи взяли и починили мой забор, который давно уже завалился»
они просто починили забор СЕБЕ, устав ждать, пока вы почините его со своей стороны
«Соседка окликнула меня, чтобы показать вязаное одеяло, которое она смастерила для сестры, уезжающей в колледж»
А в этой статье мы собрали записки, которые доказывают, что именно доброта и чувство юмора — верный путь к добрососедским отношениям.