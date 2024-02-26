18 человек, которых в ванной комнате поджидал сюрприз на ровном месте

Говорят, кухня — сердце дома, а ванная — его лицо. И порой эта комната может многое рассказать о своем владельце, его характере и увлечениях. Ну, а главное, может запросто подкинуть сюрприз. Именно с этим и столкнулись герои нашей статьи. К счастью, они не растерялись и успели сделать фотографию своего маленького открытия.

«Нет, вы только посмотрите на туалетную бумагу в университете, за который я плачу $20 тыс. в год»

«Зацените, какое зеркало в моем гостиничном номере в ванной. У меня так много вопросов»

«Остановились в отеле. Так тут если включить свет в ванной ночью, она осветит всю комнату»

«Ванная комната моего друга. Остальная часть его дома тоже прекрасна»

«Мы с женой хотели переделать нашу ванную комнату и поменять в ней плитку на шестиугольную. И вот что я обнаружил через час работы»

«В этой ванной есть старое банковское хранилище»

«Дверь в туалет невозможно закрыть. И это в известном отеле»

«Сегодня вечером мы оказались в доме, в котором ванная комната была оформлена в стиле LEGO»

«Жена моего приятеля разрешила ему украсить ванную комнату в подвале. Он ни о чем не жалеет»

«Кажется, я нашла самую длинную туалетную кабинку на земле»

«Моя жена так ненавидит вешать новые рулоны туалетной бумаги, что просто выдернула держатель из стены и залатала дыру бумагой»

«Отражение от наклейки на окне делает мой туалет похожим на квестовый предмет в видеоигре»

«Это ванная комната в съемном жилье. На фото не видно, но рядом с туалетом есть еще и батарея»

«Мой друг использовал свою старую барабанную установку для дизайна ванной комнаты»

«В этом кинотеатре экраны установлены даже в уборных, чтобы зритель ничего не пропустил»

«Вот какой в торговом центре в Японии женский туалет. Каждый раз, как захожу сюда, чувствую себя просто королевской особой какой-то»

«Работал я в доме у одной пожилой пары, попросился в уборную. М-да, у меня аж глаза на лоб полезли, когда я в нее зашел. У них там на стенах ковровое покрытие»

«Заперла своего кота в ванной, пока готовила еду, потому что он мне мешал. Месть не заставила себя долго ждать»