18 человек, которых в ванной комнате поджидал сюрприз на ровном месте
Народное творчество
27 минут назад
Говорят, кухня — сердце дома, а ванная — его лицо. И порой эта комната может многое рассказать о своем владельце, его характере и увлечениях. Ну, а главное, может запросто подкинуть сюрприз. Именно с этим и столкнулись герои нашей статьи. К счастью, они не растерялись и успели сделать фотографию своего маленького открытия.
«Нет, вы только посмотрите на туалетную бумагу в университете, за который я плачу $20 тыс. в год»
«Зацените, какое зеркало в моем гостиничном номере в ванной. У меня так много вопросов»
«Остановились в отеле. Так тут если включить свет в ванной ночью, она осветит всю комнату»
«Ванная комната моего друга. Остальная часть его дома тоже прекрасна»
«Мы с женой хотели переделать нашу ванную комнату и поменять в ней плитку на шестиугольную. И вот что я обнаружил через час работы»
«В этой ванной есть старое банковское хранилище»
«Дверь в туалет невозможно закрыть. И это в известном отеле»
«Сегодня вечером мы оказались в доме, в котором ванная комната была оформлена в стиле LEGO»
«Жена моего приятеля разрешила ему украсить ванную комнату в подвале. Он ни о чем не жалеет»
«Кажется, я нашла самую длинную туалетную кабинку на земле»
«Моя жена так ненавидит вешать новые рулоны туалетной бумаги, что просто выдернула держатель из стены и залатала дыру бумагой»
«Отражение от наклейки на окне делает мой туалет похожим на квестовый предмет в видеоигре»
Я бы просто сняла раковину с тумбой, заглушила трубы и мыла руки над ванной. А перед передачей ключей вернула всё как было.
Ответить
«Мой друг использовал свою старую барабанную установку для дизайна ванной комнаты»
«В этом кинотеатре экраны установлены даже в уборных, чтобы зритель ничего не пропустил»
«Вот какой в торговом центре в Японии женский туалет. Каждый раз, как захожу сюда, чувствую себя просто королевской особой какой-то»
«Работал я в доме у одной пожилой пары, попросился в уборную. М-да, у меня аж глаза на лоб полезли, когда я в нее зашел. У них там на стенах ковровое покрытие»
«Заперла своего кота в ванной, пока готовила еду, потому что он мне мешал. Месть не заставила себя долго ждать»
Кстати, о мести, а точнее, о карме. Многие верят в то, что если творить добро, то оно к тебе обязательно вернется. Ну а если поступаешь плохо, то не удивляйся, когда получишь ответочку. И мы нашли истории, которые это доказывают.
Фото на превью Cartman9110 / Reddit
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