19 аксессуаров знаменитостей, фотографии которых так и хочется приблизить и пристально разглядеть

Каждая знаменитость по-разному относится к нарядам для красной дорожки: кто-то предпочитает лаконичность, а у кого-то, напротив, образ такой мудреный, что хочется разглядывать бесконечно. Однако звезды точно знают, что каким бы ни был наряд, его всегда можно обыграть крутыми аксессуарами.

Наоми Уоттс

Дуа Липа

Гвинет Пэлтроу

Эмили Блант

Ирина Шейк

Сальма Хайек

Софи Тернер

Блейк Лайвли

Кристина Риччи

Рианна

Пэрис Хилтон

Марго Робби

Аня Тейлор-Джой

Келли Осборн

Кайя Гербер

Тильда Суинтон

Вера Вонг

Сара Мишель Геллар

Роузи Хантингтон-Уайтли

Как мы увидели, аксессуары — вещь полезная, с их помощью можно оживить образ, добавить ему изюминку. Но найти что-то «не как у всех» бывает сложно. А вот герои другой нашей подборки не парятся, они точно знают, что крутые вещи можно откопать в комиссионках и на барахолках.