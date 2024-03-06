19 аксессуаров знаменитостей, фотографии которых так и хочется приблизить и пристально разглядеть

Каждая знаменитость по-разному относится к нарядам для красной дорожки: кто-то предпочитает лаконичность, а у кого-то, напротив, образ такой мудреный, что хочется разглядывать бесконечно. Однако звезды точно знают, что каким бы ни был наряд, его всегда можно обыграть крутыми аксессуарами.
ISABEL INFANTES/AFP/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Келли Осборн
Jordan Strauss/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News
Кайя Гербер
Invision/Invision/East News
Тильда Суинтон
zz/NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Вера Вонг
Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Сара Мишель Геллар
MICHAEL TRAN/AFP/East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News
Роузи Хантингтон-Уайтли
Scott A Garfitt/Invision/East News
Как мы увидели, аксессуары — вещь полезная, с их помощью можно оживить образ, добавить ему изюминку. Но найти что-то «не как у всех» бывает сложно. А вот герои другой нашей подборки не парятся, они точно знают, что крутые вещи можно откопать в комиссионках и на барахолках.
Фото на превью ANDREA RENAULT/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News