19 аксессуаров знаменитостей, фотографии которых так и хочется приблизить и пристально разглядеть

Дизайн
9 минут назад

Каждая знаменитость по-разному относится к нарядам для красной дорожки: кто-то предпочитает лаконичность, а у кого-то, напротив, образ такой мудреный, что хочется разглядывать бесконечно. Однако звезды точно знают, что каким бы ни был наряд, его всегда можно обыграть крутыми аксессуарами.

Наоми Уоттс

Kristin Callahan/Everett Collection/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Дуа Липа

Jordan Strauss/Invision/East News

Гвинет Пэлтроу

Richard Shotwell/Invision/East News

Эмили Блант

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Ирина Шейк

ANDREA RENAULT/AFP/East News

Сальма Хайек

ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Софи Тернер

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Блейк Лайвли

Evan Agostini/Invision/East News

Кристина Риччи

Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Рианна

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Пэрис Хилтон

Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Марго Робби

Lee Jin-man/Associated Press/East News

Аня Тейлор-Джой

ISABEL INFANTES/AFP/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Келли Осборн

Jordan Strauss/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Кайя Гербер

Invision/Invision/East News

Тильда Суинтон

zz/NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Вера Вонг

Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Сара Мишель Геллар

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

Scott A Garfitt/Invision/East News

Как мы увидели, аксессуары — вещь полезная, с их помощью можно оживить образ, добавить ему изюминку. Но найти что-то «не как у всех» бывает сложно. А вот герои другой нашей подборки не парятся, они точно знают, что крутые вещи можно откопать в комиссионках и на барахолках.

Фото на превью ANDREA RENAULT/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

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