20+ фактов, которые раскрывают изнанку популярных реалити-шоу
За кулисами телешоу часто остается много того, чего зритель не видит во время трансляции. В реальности съемочный процесс оказывается сложнее, а правила — жестче, чем кажется с первого взгляда. В этом материале собраны секреты реалити-шоу, которые помогут лучше понять, как на самом деле создаются и популярные телепроекты.
«Давай поженимся!»
- Все участники впервые встречаются уже на съемочной площадке — никаких встреч заранее. Даже ведущие видят претендентов только в момент съемок, чтобы сохранить эффект неожиданности для всех. При этом биографии участников передаются ведущим загодя, чтобы вопросы звучали естественно и вовремя подогревали эмоции в студии.
- На площадке за каждым участником закреплен личный редактор, который подсказывает, когда ускорить рассказ, когда замедлить, и где добавить эмоций. Без их координации шоу бы давно, наверно, потеряло ритм и живость.
- Несмотря на штат профессиональных гримеров, Лариса Гузеева предпочитает самостоятельно наносить макияж перед съемками.
- Роза Сябитова единственная сидит на подушке, поскольку хочет казаться выше в кадре. Таким образом создается гармоничная картинка рядом с коллегами, особенно Гузеевой.
- На экране все выглядит романтично, но в жизни большинство участников больше не пересекаются после окончания съемок. Реальные истории любви здесь являются скорее исключением, чем правилом.
- Продюсеры не пускают на шоу разведенных, если они не ограничились лишь одним разводом, чтобы минимизировать любые потенциальные проблемы.
- Роза Сябитова рассказала, что во время съемок «Давай поженимся» ведущие пользуются записками с подсказками, чтобы не забывать имена героев и другие детали. За один день они могут записывать до четырех выпусков, что делает запоминание информации очень сложным.
«Форт Боярд»
- Хотя в шоу создается атмосфера древней загадочной крепости, форт был построен только в XIX веке.
- Перед тем как стать площадкой для съемок, форт был в собственности стоматолога. Он купил его на аукционе, но не смог найти финансы для его восстановления.
- В финале игры золото высыпается не из настоящей сокровищницы. Заветное золото в финале — всего лишь пластиковая декорация, установленная на время съемок.
- До появления в телепрограмме форт снимали еще и в кино. В 1967 году он появился на большом экране, ведь здесь снимали финал фильма «Искатели приключений» с Аленом Делоном. Работать в заброшенной крепости оказалось совсем непросто: спустя три недели съемочную группу пришлось срочно эвакуировать из-за начавшегося шторма.
- Из-за частых штормов «Форт Боярд» можно снимать только весной и в начале лета. С осени до зимы находиться там становится опасно.
- Как многие знают, запоминающегося «помощника» игроков зовут Паспарту, а его роль играет французский актер Андре Буше. Кстати, Паспарту на самом деле работает в парижском метро билетером.
«Дом-2»
- Почти каждое утро участникам «Дома-2» не дают спокойно проснуться: сразу после подъема они получают инструкции о том, где стоять, что делать и что обсуждать в кадре. Без подсказок из аппаратной ни один эфир не обходится.
- На Сейшелах, где снимали «Остров любви», участникам приходилось совсем непросто. Жара, отсутствие кондиционеров и полчища насекомых превращали съемочный процесс в настоящее испытание. Именно поэтому многие участницы не любили ездить на «Остров любви».
- Несмотря на впечатление живого общения, события на площадке телешоу заранее записываются и тщательно монтируются. Даже небольшие сцены вроде поздравлений к праздникам могут сниматься несколько часов подряд.
- Проживание на проекте — это не только эфиры и романтика. Организаторы берут на себя расходы на серьезное лечение, пластические операции и даже свадьбы участников. Возможность бесплатно сделать пластику привела к тому, что для некоторых это стало привычной практикой обновления внешности.
- Размер заработка участников зависит от их востребованности в кадре, варьируясь от 20 до 250 тысяч рублей. Тот, кто чаще мелькает в эфире и удерживает интерес зрителей, получает более высокую оплату.
- Даже если все участники проекта голосуют против популярного героя, это вовсе не гарантирует его уход. Ради рейтингов ведущие находят способ оставить сильного игрока в периметре под любым удобным предлогом.
«Орел и решка»
- Хотя в шоу создается впечатление, что золотая карта предоставляет неограниченные возможности, на самом деле у нее есть лимит, хотя и высокий. Об этом случайно упомянула одна из ведущих, после чего информация была подтверждена продюсерами.
- Иногда зрители буквально молнией бросались искать спрятанные бутылки со ста долларами после эфира. Некоторые сокровища находили буквально через несколько минут после выхода выпуска.
- На острове Мадагаскар ведущему оказалось не под силу потратить даже половину от своих 100 долларов: за два насыщенных дня ушло всего 32 доллара. Это минимальная сумма за всю историю шоу.
- Далеко не все, что снимается для шоу, попадает в выпуск: около трети эпизодов навсегда остаются за кадром. Отбор идет жесткий — в эфир попадают только самые яркие моменты.
- Ведущие в большинстве случаев наперед знают как упадет монетка — так команда планирует съемочный процесс и обеспечивает безопасность ведущих. Особенно важно это в тех местах, где, например, девушкам не стоит оставаться одними, да еще и с ограниченным бюджетом.
- Монетку бросают не только ведущие. Свою мини-лотерею устраивает и вся съемочная команда. Таким образом они определяют, кто будет снимать роскошную жизнь, а кто — более скромные приключения.
«Голос»
- Впечатляющий момент, когда наставники поворачиваются к певцу, управляется не вручную, а через систему электронных сигналов. Один раз механизм дал сбой, и кресло Градского застыло, несмотря на нажатую кнопку.
- История с отцом Фотием взбудоражила проект: Александр Градский публично высказал недовольство тем, что фаворит сезона оказался не из его команды. После неприятного конфликта наставник ушел из шоу.
- Суммы, которые якобы получают звездные наставники за участие в проекте, до сих пор окутаны тайной. В кулуарах говорят о миллионах евро, но организаторы утверждают, что иногда судьи работали вообще без гонораров — просто ради имиджа.
- На запись одного выпуска уходит до шести часов, но в эфир выходит лишь очень сжатая версия. Зрители видят только динамичные и эмоциональные моменты без лишних пауз и разговоров.
- На этапе отбора редакторы проекта обращают внимание не только на вокальные данные участников. Их активно расспрашивают о личной жизни, особенно о сложных или драматичных моментах. Такие истории потом помогают создать эмоциональный фон для эфира и сильнее зацепить зрителя.
«Фабрика звезд»
- Не все «фабриканты» попали на проект честным путем — некоторых участников специально вводили в шоу, чтобы добавить ему популярности, например, из-за звездных родителей. Среди них были Стас Пьеха и Никита Малинин.
- За кулисами «Фабрики звезд» царила далеко не дружеская атмосфера. Рите Дакоте подменяли фонограммы прямо перед выступлениями, и стирали записи новых песен с ее устройств. Открытая конкуренция часто переходила в настоящие подлости, и о честной борьбе на проекте говорить не приходилось.
- Даже любовь на проекте начиналась не всегда по обоюдному желанию. Например, история романа Алексы и Тимати родилась не сама по себе: продюсеры немного подтолкнули Тимати к симпатии к певице, чтобы их «пара» сложилась буквально на глазах зрителей.
«Поле чудес»
- За годы существования шоу в игру не раз приглашали профессиональных актеров. Их задача была проста: создать на экране интересных, харизматичных персонажей с несуществующими историями, чтобы добавить ярких красок в эфир.
- Знаменитые угощения, которые гости по их словам привозят на съемки, в большинстве случаев покупают сами продюсеры шоу. Лишь редкие участники действительно везут что-то свое из дома.
- Некоторым игрокам прямо указывали, что именно нужно сказать в эфире. Так, один из участников рассказывал, что организаторы попросили его не упоминать родной город, а выдать себя за жителя другого региона.
«Звезды в джунглях»
- В спальных зонах было не до отдыха — матрасы кишели жучками и гусеницами. Некоторые участники настолько устали бороться с ползучими соседями, что переселились в гамаки на свежем воздухе.
- О личной чистоте можно было спокойно забыть, так как все пили из одной бутылки, а в туалете запрещалось выключать микрофон. Получалось, никакой гигиены, а еще и в туалете нельзя остаться наедине с собой — круглосуточное слежение почти не прекращалось.
- Участники не имели ни полноценного чемодана, ни возможности что-то заранее продумать. Почти каждый приезжал с наскоро брошенной в сумку парой необходимых вещей.
- Иногда самая простая еда могла стать событием дня. Если команде доставалась вареная кукуруза, даже одна на всех, это уже было поводом для радости. Такой «обед» делился на десятерых, но в джунглях это казалось настоящим лакомством.
«Пусть говорят»
- Перед началом съемок участников разделяют и проводят разными путями, чтобы они вдруг не встретились заранее. Все делается, чтобы эмоции выплеснулись только в кадре — иначе герои могут либо наговориться за кадром, либо даже сбежать из «Останкино».
- Чтобы не испугать участника репутацией скандальной программы, редакторы иногда утаивают часть информации от героев: пригласив их на «Первый канал», даже не уточняют, что это именно «Пусть говорят». Об этом гости иногда узнают уже сразу перед съемкой, когда отступать поздно.
«Холостяк»
- На российском «Холостяке» красивые истории любви, как правило, заканчиваются сразу после финала, ведь до настоящей свадьбы не добралась ни одна пара. При этом в зарубежных версиях проекта есть примеры, где отношения участников действительно перерастали в брак.
- Участницы отечественного «Холостяка» не получают зарплату за свое участие в проекте. Максимум, на что они могут рассчитывать, это оплаченные перелеты и питание. Шоу обещает не финансовые бонусы, а шанс завоевать популярность и светиться на телеэкранах.
- Несмотря на наличие камер практически круглосуточно, участницы не заперты в жестких рамках и могут свободно общаться с холостяком за пределами дублей. Проект создает для них особые условия, где обычная жизнь переплетается с правилами телевизионного шоу.
- Сценария на «Холостяке» не существует, ведь никто не прописывает девушкам, что и как говорить во время свиданий. Иногда организаторы лишь мягко напоминают о технических моментах.
«Звезды в Африке»
- Участники «Звезд в Африке» реально сталкивались с дикими животными. Однажды бегемоты пришли к лагерю прямо с утра, и вся команда затаилась, чтобы вдруг не спровоцировать их.
- Телефоны на проекте выдавали как по расписанию — два раза в день и всего на полчаса. Участники приходилось быстро привыкать обходиться без соцсетей и постоянных звонков.
- В туалет пускали строго по одному, но не из-за каких-то приличий, а чтобы участники не строили заговоры вне камер. Камеры крутились за каждым, чтобы показать любую тайную стратегию.
- Настоящие интриги разворачивались не только на испытаниях, но и в спальне. Просьба не петь песни по ночам обернулась скандалом и обвинениями в «мамском» поведении.
- Участникам запрещают выключать микрофон в туалете, чтобы продюсеры не упустили ни единой реплики, ведь шоу должно быть под их полным контролем.
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Комментарии
Про "Поле чудес" кума рассказывала. Отснимают сразу много выпусков в течении нескольких дней, о чем не предупреждают. Не позаботился заранее о жилье, не взял достаточно денег - твоя личная драма. Подарков принципиально не везла, за кулисами выдали, все, что она "привезла" и велели подарить дорогому Л. А. Она выиграла, призов немало набрала, в т.ч. большой холодильник. После программы все выставили за пределы павильона, а дальше е...сь как хочешь. Ладно, ей до Минска везти, а что делать тем, кто из условного Владивостока?