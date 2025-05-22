20+ фактов, которые раскрывают изнанку популярных реалити-шоу

Про "Поле чудес" кума рассказывала. Отснимают сразу много выпусков в течении нескольких дней, о чем не предупреждают. Не позаботился заранее о жилье, не взял достаточно денег - твоя личная драма. Подарков принципиально не везла, за кулисами выдали, все, что она "привезла" и велели подарить дорогому Л. А. Она выиграла, призов немало набрала, в т.ч. большой холодильник. После программы все выставили за пределы павильона, а дальше е...сь как хочешь. Ладно, ей до Минска везти, а что делать тем, кто из условного Владивостока?