4 причины, почему даже классные актеры и актрисы в некоторых фильмах пролетают как фанера над Парижем

Порой у картины есть все для успеха. Звездные актеры, хороший сценарий, классная команда. Но из-за ошибки киношников на роль иногда выбирают актера, который откровенно не попадает в образ. В этой статье мы попытались разобраться, почему подбор актеров в современном кино часто бывает неудачным.

Погоня за именитыми актерами и актрисами

Иногда киношники считают, что спецэффекты и звездный актер — все что нужно для успеха фильма. Но это далеко не так. Актер, хорошо показавший себя в одном фильме, может совершенно не вписаться в другой. Взять хотя бы Дженнифер Лоуренс.

В «Голодных играх» звезда сыграла Китнисс — девушку с сильным характером, которая выжила благодаря силе воле и сообразительности. За роль Розалин в фильме «Афера по-американски» знаменитость номинировали на «Оскар». Однако Лоуренс не смогла убедительно сыграть холодную и расчетливую шпионку в «Красном воробье» — критики встретили фильм негативно и низко оценили игру девушки. Персонаж Дженнифер показался им слишком однообразным и поверхностным.

Несоответствие физических данных героя данным актера

Лучший кастинг — это когда актера подбирают исходя из типажа героя, которого предстоит играть. Тут работает здравая логика. Для матери многодетного семейства вряд ли подойдет молоденькая актриса в возрасте 20 лет, а в роли боксера щуплый актер будет смотреться неуместно. Но порой студии эти правила нарушают.

Даже к такому актеру, как Киану Ривз, были претензии. В «Дракуле» Ривз играл Джонатана Харкера — одного из центральных персонажей. Картина задумывалась как темная, жутковатая готика, однако в кино появилась комедийная составляющая, которая едва не испортила весь фильм. Проблема была в том, что у Ривза начисто отсутствовал британский акцент, но актер отчаянно пытался его воспроизвести. Кстати, та же претензия была у зрителей и по отношению к Вайноне Райдер, которая играла в фильме невесту Харкера Мину. Впрочем, зрители, которые не владеют английским языком, ничего не замечают до сих пор.

Также вопросы есть к экранизациям «Красавицы и Чудовища». Многие зрители считают, что французский фильм 2014 года в сто раз лучше, чем голивудская картина с Эммой Уотсон. Леа Сейду, по их мнению, лучше всех других справилась с ролью и добавила Белль характера. Тогда как Уотсон разочаровала фанатов. Звезда, кажется, совсем не старалась? и персонаж вышел скучным и плоским. Там? где Белль должна быть живой, она получилось деревянной.

Когда актер с устоявшимся амплуа пытается поменять это самое амплуа

Наверняка актерам трудно и скучно играть похожие роли в фильмах. Комик хочет попробовать себя в роли трагика, а трагик — в роли комика. К сожалению, часто такие рокировки заканчиваются полным провалом, хотя бывают и приятные исключения, конечно.

Взять, к примеру, Тимоти Шаламе. Многие зрители не поверили в его Вилли Вонку. В фильме «Жаркие летние ночи» он также показал себя не с лучшей стороны. При том зрители подмечают, что актер он отличный, но вот персонаж ему достался неподходящий. А вот в «Дюне» он выступил великолепно. По словам поклонникам, при виде Шаламе у них «Отвалилась челюсть».

Когда сами персонажи и исполняющие их актеры — мимо кассы