4 причины, почему даже классные актеры и актрисы в некоторых фильмах пролетают как фанера над Парижем

Шли годы, а эдми всё продолжал копипастить свою копипасту, которая была бредом и при первом написании, и так никто в редакции и не осилил ни посмотреть Джуманджи, ни хотя бы почитать, что десятки пользователей много раз писали - что героиня в микрошортах и микротопе как раз там к месту, о чем эдмишники знали бы, если бы смотрели кино. Но им некогда. У них еще не совсем вывихнута челюсть от падения и не все еще от зависти вокруг них умерли.



Остальное как обычно вкусовщина. В частности, при всей моей убежденности, что Уотсон кроме как в ГП нигде не была хороша, но уж Леа Сейду так и вовсе могла бы играть вторую главную роль в этой сказке вместо Касселя. Причем без грима. У нее, как по мне, из красоты только роскошный бюст. Вечно кислая физиономия, будто жует лимон, и опухшие глаза как с похмелья. И игра такая же. Собственно, попала бы она вообще в кино, если бы не ее семья. Кроме того, у Белль Сейду такой призывной взгляд как у представительницы древнейшей профессии, и 90% кадров сфокусированы на единственной ее красоте - глубоком декольте - что сказка так себе для детей.



Что до Ривза и Райдер, то комедию то вы где увидели? Ну да, плохенький у него акцент получился. Не все в этом мире Дэй-Льюис с его владением речью и голосом. Но уж и не Кукуруз в Far and Away, где я орала чайкой от его потуг изобразить ирландский акцент, что выражалась в перманентном крике и ааааааййййй. Боги, вспомнила и опять ржу. Все равно Ривз был нормальный, а Райдер вообще идеальная. И фильм крутейший при всем моем равнодушии в вампирщине, ничего его не портит. Короче, вкусовщина от рандомных юзеров в сети и копипаст. Ловите диз