Да когда вы уже посмотрите "Джуманджи" и перестанете приводить этот пример совершенно не в кассу?! Уже как минимум пятый раз, не считая многочисленных воскрешений старых статей.
Это персонаж компьютерной игры!!! И там даже в самом фильме высмеивают её костюм!!! Заколебали.
4 причины, почему даже классные актеры и актрисы в некоторых фильмах пролетают как фанера над Парижем
Порой у картины есть все для успеха. Звездные актеры, хороший сценарий, классная команда. Но из-за ошибки киношников на роль иногда выбирают актера, который откровенно не попадает в образ. В этой статье мы попытались разобраться, почему подбор актеров в современном кино часто бывает неудачным.
Погоня за именитыми актерами и актрисами
Иногда киношники считают, что спецэффекты и звездный актер — все что нужно для успеха фильма. Но это далеко не так. Актер, хорошо показавший себя в одном фильме, может совершенно не вписаться в другой. Взять хотя бы Дженнифер Лоуренс.
В «Голодных играх» звезда сыграла Китнисс — девушку с сильным характером, которая выжила благодаря силе воле и сообразительности. За роль Розалин в фильме «Афера по-американски» знаменитость номинировали на «Оскар».
Однако Лоуренс не смогла убедительно сыграть холодную и расчетливую шпионку в «Красном воробье» — критики встретили фильм негативно и низко оценили игру девушки. Персонаж Дженнифер показался им слишком однообразным и поверхностным.
Несоответствие физических данных героя данным актера
Лучший кастинг — это когда актера подбирают исходя из типажа героя, которого предстоит играть. Тут работает здравая логика. Для матери многодетного семейства вряд ли подойдет молоденькая актриса в возрасте 20 лет, а в роли боксера щуплый актер будет смотреться неуместно. Но порой студии эти правила нарушают.
Даже к такому актеру, как Киану Ривз, были претензии. В «Дракуле» Ривз играл Джонатана Харкера — одного из центральных персонажей.
Картина задумывалась как темная, жутковатая готика, однако в кино появилась комедийная составляющая, которая едва не испортила весь фильм. Проблема была в том, что у Ривза начисто отсутствовал британский акцент, но актер отчаянно пытался его воспроизвести. Кстати, та же претензия была у зрителей и по отношению к Вайноне Райдер, которая играла в фильме невесту Харкера Мину.
Впрочем, зрители, которые не владеют английским языком, ничего не замечают до сих пор.
Также вопросы есть к экранизациям «Красавицы и Чудовища». Многие зрители считают, что французский фильм 2014 года в сто раз лучше, чем голивудская картина с Эммой Уотсон. Леа Сейду, по их мнению, лучше всех других справилась с ролью и добавила Белль характера.
Тогда как Уотсон разочаровала фанатов. Звезда, кажется, совсем не старалась? и персонаж вышел скучным и плоским. Там? где Белль должна быть живой, она получилось деревянной.
Когда актер с устоявшимся амплуа пытается поменять это самое амплуа
Наверняка актерам трудно и скучно играть похожие роли в фильмах. Комик хочет попробовать себя в роли трагика, а трагик — в роли комика. К сожалению, часто такие рокировки заканчиваются полным провалом, хотя бывают и приятные исключения, конечно.
Взять, к примеру, Тимоти Шаламе. Многие зрители не поверили в его Вилли Вонку. В фильме «Жаркие летние ночи» он также показал себя не с лучшей стороны. При том зрители подмечают, что актер он отличный, но вот персонаж ему достался неподходящий. А вот в «Дюне» он выступил великолепно. По словам поклонникам, при виде Шаламе у них «Отвалилась челюсть».
Когда сами персонажи и исполняющие их актеры — мимо кассы
Да когда вы уже посмотрите "Джуманджи" и перестанете приводить этот пример совершенно не в кассу?! Уже как минимум пятый раз, не считая многочисленных воскрешений старых статей.
Но даже если с актерской игрой все не так плохо, может подкачать сценарий. В картине «Казино рояль» Ева Грин выступила в роли сотрудника казначейства Веспер Линд, новой девушки Джеймса Бонда. Гардероб персонажа буквально полностью состоял из открытой одежды.
Или еще один пример. Перед вами фото из фильма «Джуманджи: Зов джунглей». Одну из героинь, Руби, сыграла актриса Карен Гиллан. Тогда как все остальные персонажи прыгают по джунглям в удобной одежде, она кормит комаров в укороченном топе, кожаном жилете и ультра-коротких шортах.
В фильме «Добро пожаловать в рай!» Джессика Альба также сыграла студентку-биолога, которая ныряла в в океан в бикини, вместо гидрокостюма.
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Комментарии
Авторы сего вообще смотрели "Джуманджи"? Или только постер? Актриса играет персонажа компьютерной игры со всеми вытекающими - в том числе, с обстёбом типичного внешнего вида девушек в компьютерных играх. Поэтому её одежда и должна быть такой и не иметь ничего общего с реальностью - в этом, блин, и смысл.
Которая по счету статья с претензией к Карен Гиллан в Джуманджи. Этот фильм о том, как героев засосало в видеоигру. По джунглям бегают аватары. Это та же ситуация, что и с девушками в бронелифчиках во многих играх. И геймдизайнеры предпочитают привлекательную картинку реализму. Конечно, претензии к логике в играх есть. Но не к сценарию Джуманджи.
актёр то, актёр..., актер делает ровно то что от него требует режиссёр, фильм не зашёл!? так это не актёры подкачали, а режиссёр не вывез
как живописи - ни кто не скажет какие краски молодцы, а как легли. все обоснованно хвалят (или ругают) художника
Шли годы, а эдми всё продолжал копипастить свою копипасту, которая была бредом и при первом написании, и так никто в редакции и не осилил ни посмотреть Джуманджи, ни хотя бы почитать, что десятки пользователей много раз писали - что героиня в микрошортах и микротопе как раз там к месту, о чем эдмишники знали бы, если бы смотрели кино. Но им некогда. У них еще не совсем вывихнута челюсть от падения и не все еще от зависти вокруг них умерли.
Остальное как обычно вкусовщина. В частности, при всей моей убежденности, что Уотсон кроме как в ГП нигде не была хороша, но уж Леа Сейду так и вовсе могла бы играть вторую главную роль в этой сказке вместо Касселя. Причем без грима. У нее, как по мне, из красоты только роскошный бюст. Вечно кислая физиономия, будто жует лимон, и опухшие глаза как с похмелья. И игра такая же. Собственно, попала бы она вообще в кино, если бы не ее семья. Кроме того, у Белль Сейду такой призывной взгляд как у представительницы древнейшей профессии, и 90% кадров сфокусированы на единственной ее красоте - глубоком декольте - что сказка так себе для детей.
Что до Ривза и Райдер, то комедию то вы где увидели? Ну да, плохенький у него акцент получился. Не все в этом мире Дэй-Льюис с его владением речью и голосом. Но уж и не Кукуруз в Far and Away, где я орала чайкой от его потуг изобразить ирландский акцент, что выражалась в перманентном крике и ааааааййййй. Боги, вспомнила и опять ржу. Все равно Ривз был нормальный, а Райдер вообще идеальная. И фильм крутейший при всем моем равнодушии в вампирщине, ничего его не портит. Короче, вкусовщина от рандомных юзеров в сети и копипаст. Ловите диз