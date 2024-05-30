19 культовых сериальных звезд, которых в других ролях просто не узнать
Некоторые актеры и актрисы для нас настолько прочно срослись со своими сериальными персонажами, что их практически невозможно представить в другом образе. А ведь в фильмографии каждого можно отыскать яркие и неожиданные роли — не менее прекрасные, чем те, которые полюбились нам больше всего.
Джек Глисон
Самый мерзкий персонаж «Игры престолов», 18-й король на Железном троне, и помощник главного героя, отважный парень в «Последнем наемнике».
Элизабет Мосс
Служанка и суррогатная мать в «Рассказе служанки» и пациентка психбольницы в фильме «Прерванная жизнь».
Джаред Падалеки
Охонтик на нечисть в сериале «Сверхъестественное» и техасский рейнджер, «новый Чак Норрис» в сериале «Уокер».
Рэйн Уилсон
Великолепный комедийный актер). Обожаю его еще и в «Голом барабанщике», но Дуайт Шрут велик
Менеджер по продажами и офисный чудак в сериале «Офис» и известный радиоведущий в фильме «Странный Эл».
Мэйси Уильямс
Бесстрашная воительница Арья Старк в сериале «Игра престолов» и запуганный подросток в криминальной драме «Кибер-террор».
Джеймс ван Дер Бик
И Джеймс Ван Дер Бик а роли Джеймса Ван Дер Бика в сериале «Не верь *ке из какой-то квартиры»😁
Амбициозный парень из благополучной семьи в «Бухте Доусона» и писатель, переживающий кризис идей, в фильме ужасов «Последний черновик».
Пита Уилсон
Знойная шпионка в «Ее звали Никита» и химик-вампир в супергеройском фильме «Лига выдающихся джентльменов».
Шеннен Доэрти
Добрая ведьма и старшая сестра в «Зачарованных» и крутой бригадный генерал в боевике «Крепость».
Марси Уокер
Как же мне она нравилась в Санта-Барбаре! С Крузом для меня были идеальной парой!
Дочка богача в сериале «Санта-Барбара» и отважный лейтенант в триллере «Угон школьного автобуса».
Маим Бялик
Синий чулок в сериале «Теория большого взрыва» и красотка-бизнесвумен в ситкоме «Зовите меня Кэт».
Джейсон Пристли
Симпатяга Брендан Уолш в сериале «Беверли-Хиллз 90210» и потрепанный жизнью парень в триллере «Спускается тьма».
Мелисса Джоан Харт
Юная волшебница в сериале «Сабрина — маленькая ведьма» и девушка-подсолнух в фантастической комедии «Необыкновенные».
Николетт Шеридан
Коварная хищница из сериала «Отчаянные домохозяйки» и неуклюжая старлетка в комедии «Безумные подмостки».
Лина Хиди
Амбициозная королева Серсея из «Игры престолов» и бывшая танцовщица бурлеска в триллере «9 жизней».
Роуз Макгоуэн
Очаровательная ведьма в сериале «Зачарованные» и стервозная актриса в криминальной драме «Черная орхидея».
Дженна Фишер
Застенчивая сотрудница в сериале «Офис» и заботливая мать в ремейке «Дрянных девчонок».
Пелин Карахан
Дерзкая дочка султана в «Великолепном веке» и милая соседка в сериале «Мечтатели».
Ким Кэттролл
Эпатажная красотка из «Секса в большом городе» и светская львица, стареющая леди в сериале «Свидетель обвинения».
Саймон Хелберг
Ботан из «Теории большого взрыва» и агент ФБР в сериале «Покерфейс».
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