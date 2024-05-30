19 культовых сериальных звезд, которых в других ролях просто не узнать

Некоторые актеры и актрисы для нас настолько прочно срослись со своими сериальными персонажами, что их практически невозможно представить в другом образе. А ведь в фильмографии каждого можно отыскать яркие и неожиданные роли — не менее прекрасные, чем те, которые полюбились нам больше всего.

Джек Глисон

Самый мерзкий персонаж «Игры престолов», 18-й король на Железном троне, и помощник главного героя, отважный парень в «Последнем наемнике».

Элизабет Мосс

Служанка и суррогатная мать в «Рассказе служанки» и пациентка психбольницы в фильме «Прерванная жизнь».

Джаред Падалеки

Охонтик на нечисть в сериале «Сверхъестественное» и техасский рейнджер, «новый Чак Норрис» в сериале «Уокер».

Рэйн Уилсон

Менеджер по продажами и офисный чудак в сериале «Офис» и известный радиоведущий в фильме «Странный Эл».

Мэйси Уильямс

Бесстрашная воительница Арья Старк в сериале «Игра престолов» и запуганный подросток в криминальной драме «Кибер-террор».

Джеймс ван Дер Бик

Амбициозный парень из благополучной семьи в «Бухте Доусона» и писатель, переживающий кризис идей, в фильме ужасов «Последний черновик».

Пита Уилсон

Знойная шпионка в «Ее звали Никита» и химик-вампир в супергеройском фильме «Лига выдающихся джентльменов».

Шеннен Доэрти

Добрая ведьма и старшая сестра в «Зачарованных» и крутой бригадный генерал в боевике «Крепость».

Марси Уокер

Дочка богача в сериале «Санта-Барбара» и отважный лейтенант в триллере «Угон школьного автобуса».

Маим Бялик

Синий чулок в сериале «Теория большого взрыва» и красотка-бизнесвумен в ситкоме «Зовите меня Кэт».

Джейсон Пристли

Симпатяга Брендан Уолш в сериале «Беверли-Хиллз 90210» и потрепанный жизнью парень в триллере «Спускается тьма».

Мелисса Джоан Харт

Юная волшебница в сериале «Сабрина — маленькая ведьма» и девушка-подсолнух в фантастической комедии «Необыкновенные».

Николетт Шеридан

Коварная хищница из сериала «Отчаянные домохозяйки» и неуклюжая старлетка в комедии «Безумные подмостки».

Лина Хиди

Амбициозная королева Серсея из «Игры престолов» и бывшая танцовщица бурлеска в триллере «9 жизней».

Роуз Макгоуэн

Очаровательная ведьма в сериале «Зачарованные» и стервозная актриса в криминальной драме «Черная орхидея».

Дженна Фишер

Застенчивая сотрудница в сериале «Офис» и заботливая мать в ремейке «Дрянных девчонок».

Пелин Карахан

Дерзкая дочка султана в «Великолепном веке» и милая соседка в сериале «Мечтатели».

Ким Кэттролл

Эпатажная красотка из «Секса в большом городе» и светская львица, стареющая леди в сериале «Свидетель обвинения».

Саймон Хелберг