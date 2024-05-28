16 актеров и актрис, которых на постерах к фильмам отфотошопили так, что мама не горюй

Ну я бы не стала сравнивать намарафеченную статичную мордашку на постере и кадр из фильма где актер в движении. Понятно, что и мейкап будет не идеальным и одежда сидеть не совсем как на манекене.

Да и кадры из фильмов выбирали такие, что и ракурс и выражение лица отличаются.