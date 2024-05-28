16 актеров и актрис, которых на постерах к фильмам отфотошопили так, что мама не горюй

Кино
41 минута назад

Для фильмов изготавливают афиши с изображением главных звезд проекта, ведь это один из способов продвижения. Конечно же, актеры и актрисы на таких плакатах должны выглядеть безукоризненно. Но в попытках довести картинку до идеала киношники порой перебарщивают с фотошопом. И в итоге на нас с постеров смотрят некие неземные создания, а не живые люди. Посудите сами.

Мерил Стрип — «Примадонна»

Мелисса Маккарти — «Копы в юбках»

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS, © The Heat / Twentieth Century Fox and co-producers

Генри Кавилл — «Аргайл: Супершпион»

Однокашник Генри Кавилла рассказал, каким он был в школьные годы. Узнать подробности можно здесь.

Кира Найтли — «Последствия»

Райан Гослинг — «Барби»

Николь Кидман — «Скандал»

Эмили Блант — «Круиз по джунглям»

Пирс Броснан — «Ограбление по-джентльменски»

Дженнифер Лопес — «Моя пиратская свадьба»

Джош Хартнетт — «Операция "Фортуна": Искусство побеждать»

Сирша Ронан — «Две королевы»

Крис Пайн — «Чудо-женщина: 1984»

Скарлетт Йоханссон — «Черная вдова»

Как-то раз журналист поставил Скарлетт в неловкое положение, спросив, носила ли она белье под костюмом супергероини. Но актриса ловко выкрутилась. Подробнее — здесь.

Джон Траволта — «Скорость убивает»

Кейт Бланшетт — «Тор: Рагнарек»

Кэри Маллиган — «Великий Гэтсби»

Как Кэри Маллиган поставила на место критика, который счел ее недостаточно горячей для роли красотки, можно узнать из этой статьи.

Фото на превью The Aftermath / Amusement Park Films and co-producers

Комментарии

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Катюша Азаренко
13 часов назад

Ну я бы не стала сравнивать намарафеченную статичную мордашку на постере и кадр из фильма где актер в движении. Понятно, что и мейкап будет не идеальным и одежда сидеть не совсем как на манекене.
Да и кадры из фильмов выбирали такие, что и ракурс и выражение лица отличаются.

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Bisquit
22 минуты назад

Всех актрис омолодили и сделали стройнее, а актеров практически не тронули, оставив и морщины, и седину.
Печально.
А потом возмущаемся хейту и харрасменту в отношении женщин.

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