Ну я бы не стала сравнивать намарафеченную статичную мордашку на постере и кадр из фильма где актер в движении. Понятно, что и мейкап будет не идеальным и одежда сидеть не совсем как на манекене.
Да и кадры из фильмов выбирали такие, что и ракурс и выражение лица отличаются.
16 актеров и актрис, которых на постерах к фильмам отфотошопили так, что мама не горюй
Для фильмов изготавливают афиши с изображением главных звезд проекта, ведь это один из способов продвижения. Конечно же, актеры и актрисы на таких плакатах должны выглядеть безукоризненно. Но в попытках довести картинку до идеала киношники порой перебарщивают с фотошопом. И в итоге на нас с постеров смотрят некие неземные создания, а не живые люди. Посудите сами.
Мерил Стрип — «Примадонна»
Мелисса Маккарти — «Копы в юбках»
Генри Кавилл — «Аргайл: Супершпион»
Однокашник Генри Кавилла рассказал, каким он был в школьные годы. Узнать подробности можно здесь.
Кира Найтли — «Последствия»
Райан Гослинг — «Барби»
Николь Кидман — «Скандал»
Эмили Блант — «Круиз по джунглям»
Пирс Броснан — «Ограбление по-джентльменски»
Дженнифер Лопес — «Моя пиратская свадьба»
Джош Хартнетт — «Операция "Фортуна": Искусство побеждать»
Сирша Ронан — «Две королевы»
Крис Пайн — «Чудо-женщина: 1984»
Скарлетт Йоханссон — «Черная вдова»
Как-то раз журналист поставил Скарлетт в неловкое положение, спросив, носила ли она белье под костюмом супергероини. Но актриса ловко выкрутилась. Подробнее — здесь.
Джон Траволта — «Скорость убивает»
Кейт Бланшетт — «Тор: Рагнарек»
Кэри Маллиган — «Великий Гэтсби»
Как Кэри Маллиган поставила на место критика, который счел ее недостаточно горячей для роли красотки, можно узнать из этой статьи.
Комментарии
Ну я бы не стала сравнивать намарафеченную статичную мордашку на постере и кадр из фильма где актер в движении. Понятно, что и мейкап будет не идеальным и одежда сидеть не совсем как на манекене.
Всех актрис омолодили и сделали стройнее, а актеров практически не тронули, оставив и морщины, и седину.
Печально.
А потом возмущаемся хейту и харрасменту в отношении женщин.