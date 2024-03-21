6 хитростей, которые позволяют без крупных трат украсить дом шикарным долговечным букетом

Хочется, чтобы дома было красиво круглый год, но на дорогие букеты денег не напасешься. Мы собрали советы флористов о том, как сохранить цветы, как сэкономить на их покупке и о том, как составить гармоничный букет. Пусть в вашей жизни будет больше красоты.





Заботьтесь о цветах правильно

Если вы принесли домой букет и хотите, чтобы цветы простояли долго, соблюдайте несколько правил: Удалите со стеблей всю листву, которая будет находиться ниже уровня воды в вазе. Листья цветов, стоящие в воде, вызывают быстрый рост бактерий.

Стебель всасывает воду так же, как наши легкие вдыхают воздух. Если срезанный цветок остается без воды, воздух попадает в стебель, закупоривает его, и цветы не могут эффективно пить воду. Поэтому после того, как вы обрезали стебель, сразу поставьте цветок в воду. Твердые стебли можно ненадолго окунуть в кипяток, чтобы вышли пузырьки воздуха.

«Химия» для цветов — это совсем не страшно. Средство для срезанных цветов, разведенное в правильной пропорции, надолго продлевает их свежесть, а купить несколько пакетиков впрок не составляет труда.

Не ставьте букет рядом с фруктами. Они выделяют этилен, который вызывает быстрое увядание цветов.

Цветы, особенно розы, иногда болеют «серой гнилью», или ботритисом. Вы можете заметить это по коричневатым пятнам на лепестках. Если вы увидите такой цветок, выбросите его, болезнь распространяется быстро и приводит к скорой гибели всего букета.

Обрежьте стебли цветов под углом 45 градусов. Полые стебли — например, у дельфиниума а амариллиса — можно наполнить водой, а затем заткнуть отверстие небольшим кусочком ваты. Так стебли останутся прямыми дольше. Твердые древовидные стебли, такие как у сирени, лучше расщепить на конце, чтобы улучшить доступ воды.

Не ставьте букеты там, где есть сквозняки и прямые солнечные лучи. Лучше держать цветы в прохладном месте.

Когда меняете воду, хорошенько вымойте вазу, чтобы удалить бактерии.

Освойте секретные техники сборки букета

Флористы обычно связывает стебли вместе, чтобы сохранить композицию букета и расположение цветов. Но если просто сжать стебли, они могут наложиться друг на друга и повредиться или даже сломаться. Поэтому есть специальные техники сборки букетов. Основных две — спиральная и параллельная.

В спиральной технике стебли кладутся под углом к точке связки — там, где мы держим букет рукой. Такой способ позволяет сделать букет пышным и эффектным. При параллельной технике стебли ставятся один к одному, не пересекаясь. Так получаются высокие необычные букеты, подходящие для узких ваз.

Добавьте «техническую» и декоративную зелень

Зелень используют для увеличения объема букета и придания ему фактуры. «Техническую» зелень — недорогие виды вроде веточек фисташки — прокладывают между стеблями цветов, чтобы букет выглядел воздушным, а головки цветов не прижимались вплотную друг к другу. Декоративную зелень, более красивую и дорогую, как, например, эвкалипт, добавляют для акцентов в букете, чтобы он выглядел больше и интереснее. Выше фото с одним и тем же количеством цветов, но справа добавлены несколько веточек эвкалипта.

Не забудьте об акцентах в букете

Чтобы сделать композицию букета богаче и гармоничнее, да и чтобы сэкономить, можно купить 2-3 цветка покрупнее, а затем добавить акцентные детали — цветы среднего и маленького размера, сухоцветы, веточки цветущих кустарников (например, хамелациум, лимониум), сухие ветки, декоративную зелень. Иногда все это можно даже не покупать, а срезать на даче или собрать в лесу.

Используйте флористическую пену

Флористическая пена (оазис, пиафлор) подойдет вам, если вы хотите создать цветочную композицию вместо обычного букета. Пиафлор — это легкий пористый материал, который можно резать, придавая нужную вам форму. Пену перед использованием нужно опустить в воду и дождаться, пока она полностью пропитается.

Притапливать пену нельзя — это приведет к ообразованию воздушных карманов и преждевременному высыханию цветов. Затем пену нужно обернуть по бокам флористической слюдой (та самая прозрачная пленка, в которую упаковывают букеты), закрепить скотчем и поместить вазу, ящик или любую другую емкость. Вот все и готово для вашего творчества!

Стебли цветов можно воткнуть в поверхность под любым углом на 1-2 см, и ваша композиция будет надежно зафиксирована. Хватит даже 2-3 цветков, чтобы ваша работа выглядела интересно. Добавляйте воды раз в несколько дней, и цветы будут свежими еще долго.

Флористическая пена пригодится и для начинающих увядать цветов: стебель можно обрезать покороче и использовать в минималистичных композициях для украшения полочки на кухне или в ванной.

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