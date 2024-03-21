Терпеть не могу эту техническую зелень. Мне даже в свадебный букет её умудрились напихать, хот букет был моно - просто охапка ранункулюсов. Я и так их с трудом в декабре в несезон нашла, а тут мне вечером накануне свадьбы присылают на согласование вместо нежно-розового букета что-то с травой))
Благо, успели переделать, букет был идеальным)
6 хитростей, которые позволяют без крупных трат украсить дом шикарным долговечным букетом
Хочется, чтобы дома было красиво круглый год, но на дорогие букеты денег не напасешься. Мы собрали советы флористов о том, как сохранить цветы, как сэкономить на их покупке и о том, как составить гармоничный букет. Пусть в вашей жизни будет больше красоты.
Заботьтесь о цветах правильно
Если вы принесли домой букет и хотите, чтобы цветы простояли долго, соблюдайте несколько правил:
- Удалите со стеблей всю листву, которая будет находиться ниже уровня воды в вазе. Листья цветов, стоящие в воде, вызывают быстрый рост бактерий.
- Стебель всасывает воду так же, как наши легкие вдыхают воздух. Если срезанный цветок остается без воды, воздух попадает в стебель, закупоривает его, и цветы не могут эффективно пить воду. Поэтому после того, как вы обрезали стебель, сразу поставьте цветок в воду. Твердые стебли можно ненадолго окунуть в кипяток, чтобы вышли пузырьки воздуха.
- «Химия» для цветов — это совсем не страшно. Средство для срезанных цветов, разведенное в правильной пропорции, надолго продлевает их свежесть, а купить несколько пакетиков впрок не составляет труда.
- Не ставьте букет рядом с фруктами. Они выделяют этилен, который вызывает быстрое увядание цветов.
- Цветы, особенно розы, иногда болеют «серой гнилью», или ботритисом. Вы можете заметить это по коричневатым пятнам на лепестках. Если вы увидите такой цветок, выбросите его, болезнь распространяется быстро и приводит к скорой гибели всего букета.
- Обрежьте стебли цветов под углом 45 градусов. Полые стебли — например, у дельфиниума а амариллиса — можно наполнить водой, а затем заткнуть отверстие небольшим кусочком ваты. Так стебли останутся прямыми дольше. Твердые древовидные стебли, такие как у сирени, лучше расщепить на конце, чтобы улучшить доступ воды.
- Не ставьте букеты там, где есть сквозняки и прямые солнечные лучи. Лучше держать цветы в прохладном месте.
- Когда меняете воду, хорошенько вымойте вазу, чтобы удалить бактерии.
Освойте секретные техники сборки букета
Флористы обычно связывает стебли вместе, чтобы сохранить композицию букета и расположение цветов. Но если просто сжать стебли, они могут наложиться друг на друга и повредиться или даже сломаться. Поэтому есть специальные техники сборки букетов. Основных две — спиральная и параллельная.
В спиральной технике стебли кладутся под углом к точке связки — там, где мы держим букет рукой. Такой способ позволяет сделать букет пышным и эффектным.
При параллельной технике стебли ставятся один к одному, не пересекаясь. Так получаются высокие необычные букеты, подходящие для узких ваз.
Добавьте «техническую» и декоративную зелень
Зелень используют для увеличения объема букета и придания ему фактуры. «Техническую» зелень — недорогие виды вроде веточек фисташки — прокладывают между стеблями цветов, чтобы букет выглядел воздушным, а головки цветов не прижимались вплотную друг к другу.
Декоративную зелень, более красивую и дорогую, как, например, эвкалипт, добавляют для акцентов в букете, чтобы он выглядел больше и интереснее. Выше фото с одним и тем же количеством цветов, но справа добавлены несколько веточек эвкалипта.
Не забудьте об акцентах в букете
Чтобы сделать композицию букета богаче и гармоничнее, да и чтобы сэкономить, можно купить 2-3 цветка покрупнее, а затем добавить акцентные детали — цветы среднего и маленького размера, сухоцветы, веточки цветущих кустарников (например, хамелациум, лимониум), сухие ветки, декоративную зелень. Иногда все это можно даже не покупать, а срезать на даче или собрать в лесу.
Используйте флористическую пену
Флористическая пена (оазис, пиафлор) подойдет вам, если вы хотите создать цветочную композицию вместо обычного букета. Пиафлор — это легкий пористый материал, который можно резать, придавая нужную вам форму. Пену перед использованием нужно опустить в воду и дождаться, пока она полностью пропитается.
Притапливать пену нельзя — это приведет к ообразованию воздушных карманов и преждевременному высыханию цветов. Затем пену нужно обернуть по бокам флористической слюдой (та самая прозрачная пленка, в которую упаковывают букеты), закрепить скотчем и поместить вазу, ящик или любую другую емкость. Вот все и готово для вашего творчества!
Стебли цветов можно воткнуть в поверхность под любым углом на 1-2 см, и ваша композиция будет надежно зафиксирована. Хватит даже 2-3 цветков, чтобы ваша работа выглядела интересно. Добавляйте воды раз в несколько дней, и цветы будут свежими еще долго.
Флористическая пена пригодится и для начинающих увядать цветов: стебель можно обрезать покороче и использовать в минималистичных композициях для украшения полочки на кухне или в ванной.
Познакомьтесь с трендами
Цветочные тренды переменчивы. Разнообразные букеты — раскидистые и геометричные, яркие и нежные — входят в моду и выходят из нее. Вряд ли классические букеты из 101 розы потеряют своих почитателей, но все-таки они способны поразить не всякую женщину. Кто-то может сказать про такой букет: «Скукота какая!», ведь в мире существует настоящая крутотень: букеты, которые хочется рассматривать, как произведение искусства, подмечая каждую деталь. Если вы ищете вдохновения, подпишитесь на известных флористов, их работы по-настоящему завораживают!
Комментарии
Терпеть не могу эту техническую зелень. Мне даже в свадебный букет её умудрились напихать, хот букет был моно - просто охапка ранункулюсов. Я и так их с трудом в декабре в несезон нашла, а тут мне вечером накануне свадьбы присылают на согласование вместо нежно-розового букета что-то с травой))
интересная статья, спасибо) только вот ощущение, что последний абзац писал другой человек: "скукота", "крутотень" выбиваются из общей канвы