Мы решили узнать, сколько лет было людям, изображенным на известных картинах

Рассматривая знаменитые полотна, мы редко задумываемся, кто же послужил моделью при создании той или иной картины. Однако за многими изображениями скрываются реальные люди, и история некоторых персонажей могла лечь в основу увлекательного романа. Мы решили выяснить, кто же запечатлен на прославленных произведениях и узнать их возраст на момент создания полотна.

Мона Лиза на одноименной картине да Винчи

На одной из самых известных картин всех времен, по мнению искусствоведов, изображена Лиза дель Джокондо. Женщина родилась в знатной флорентийской семье, в 15 лет вышла замуж за богатого торговца тканями и родила ему пятерых детей. Лиза вела совершенно обычную жизнь, посвящая все силы дому и семье, и ни в каких особых скандалах не была замечена. Леонардо начал работать над своим произведением примерно в 1503 году, когда Лизе было 24 года.

Женщина на картине Тициана «Красавица»

Доподлинно не известно, кто именно послужил моделью для картины Тициана. Считается, что эту же девушку живописец изобразил на полотнах «Портрет девушки в мехах» и «Венера Урбинская». По одной из версий женщина на портрете — это аристократка и известная покровительница художников Изабелла д’Эсте. Она была тещей герцога Урбино Франческо Марии делла Ровере, который, возможно, и заказал полотно Тициану. Предполагается, что живописец идеализировал даму на картине в соответствии с принятыми тогда канонами красоты, так как на момент создания «Красавицы» Изабелле было уже 62 года.

Елизавета Гонзага на портрете Рафаэля

Хотя авторство этой картины приписывалось разным художникам, и лишь в начале века было установлено, что полотно написал Рафаэль, имя модели не вызывало сомнений. На картине изображена Елизавета Гонзага, герцогиня Урбинская, одна из самых образованнейших женщин своего времени. При дворе в Урбино Елизавета собрала выдающихся деятелей искусств. А вот в браке даме не так повезло: ее муж с рождения страдал разными хворями и не мог иметь детей. Однако женщина отказалась расторгать брак и трогательно ухаживала за супругом вплоть до его кончины. Этот портрет был написан Рафаэлем в 1504 году, когда Елизавете было 33 года.

Офицеры на картине Рембрандта «Ночной дозор»

На одном из самых больших полотен эпохи Ренессанса художник изобразил 34 персонажей. Большинство из героев на картине — члены отряда Стрелкового общества. Имена двух офицеров, который находятся в центре композиции, не вызывают сомнений. Мужчина в черном костюме — это Франс Баннинг Кок, а джентльмен в светлом — Виллем ван Рейтенбюрх. На момент создания полотна в 1642 году Франсу было 37 лет, а Виллему — 42 года.

Флора на одноименной картине Рембрандта

Рембрандт часто рисовал свою супругу Саскию ван Эйленбюрх, она появлялась на его полотнах в различных образах. Саския родилась в зажиточной семье, но в подростковом возрасте осталась сиротой, и в дальнейшем ее воспитывала сестра. В 19 лет девушка в компании художников приехала в Амстердам, где и познакомилась с Рембрандтом. Влюбленные поженились в 1634 году, тогда же была написана картина «Флора». Саскии на тот момент было 22 года.

Джорджиана Кавендиш на портрете Томаса Гейнсборо

Джорджиана Кавендиш, урожденная Спенсер, была яркой фигурой своего времени. Дама прославилась благодаря своей красоте и очарованию, а также влиянию при дворе и многочисленным любовным скандалам. После того как Гейнсборо изобразил Джорджиану в огромной шляпе, этот головной убор быстро обрел популярность и стал называться в честь художника. На момент написания портрета женщине было 28 лет.

Хелена Фаурмент на полотне Рубенса

Хелена Фаурмент стала второй женой известного живописца Рубенса и после свадьбы часто выступала в роли модели для его мифологических картин. Девушка выросла в семье богатого торговца шелком и коврами, и ее происхождение показалось художнику большим плюсом. Он надеялся, что дочь купца будет более скромной, чем знатная барышня. Отец Хелены был увлеченным поклонником искусств и собрал небольшую коллекцию полотен фламандских мастеров. Рубенс и Хелена поженились в 1630 году. На этом портрете художник изобразил девушку в подвенечном платье. Хелене в тот момент было 16 лет.

Женщина на «Портрете мадам Икс»

Художник Джон Сингер Сарджент сам решил написать портрет светской львицы Виржини Готро, прославившейся своими скандальными любовными похождениями. Таким образом молодой живописец хотел добиться признания и успеха. Картина и правда вызвала фурор, но не совсем такой, которого добивался Сарджент. Парижское общество было в ярости, и художнику пришлось уехать в Англию, а Виржини на время удалиться из высшего общества. Виржини родилась в семье креольского плантатора, и после кончины отца вместе с матерью перебралась в Париж. Там девушка быстро пробилась в свет благодаря своим внешним данным и вышла замуж за банкира Пьера Готро, который был в 2 раза старше своей супруги. Виржини высоко ценила свое очарование, красила волосы и брови хной, а также покрывало лицо и тело пудрой лавандового цвета. На момент создания известной картины девушке было 25 лет.

Ван Гог на автопортрете

Винсент Ван Гог написал свой известный автопортрет в январе 1889 года. Художник неслучайно изобразил себя в теплой меховой шапке. Этот головной убор символизирует жизненные трудности, с которыми Ван Гог столкнулся в тот период. Живописец переехал из Парижа в Арль, чтобы основать там сообщество, поддерживающее художников. Той зимой в Арле было холодно, к тому же Гоген, друг и соратник Винсента, пригрозил оставить город. На момент создания полотна Ван Гогу было 35 лет.

Дама на известной картине Густава Климта

Портрет Адель Блох-Бауэр художнику заказал ее муж — богатый коммерсант Фердинанд. По всей видимости живописец был удовлетворен своей работой, так как Адель стала единственной венской дамой, для которой Густав Климт написал целых 2 портрета. Ходили слухи, что живописца и женщину связывал роман и она послужила моделью и для других его картин. Адель была известной покровительницей искусств и активно участвовала в общественной жизни, но при этом, по словам родственников, она не познала счастья с мужем. Это был брак по расчету, к тому же супруги так и остались бездетными. На картине Климта Адель 26 лет.

Женщина на полотне Пикассо

На этой картине художник изобразил свою первую музу и возлюбленную Фернанду Оливье. В 19 лет девушка сбежала от мужа в Париж, сменила имя и стала позировать для художников. Она познакомилась с Пикассо в 1904 и вскоре молодые люди уже жили вместе. Роман был бурным, так как и Пабло и Фернанда оказались на редкость ревнивы. Когда к художнику спустя 7 лет пришел долгожданный успех, он решил оставить возлюбленную. Оливье напоминала ему о трудных годах и бедности. После расставания с Пикассо Фернанда оказалась в стесненных условиях и ей пришлось браться за любую работу. Только на склоне лет практически глухая женщина добилась от Пикассо выплаты небольшого пособия. На картине «Голова женщины» Оливье 28 лет.

Пара на картине «Американская готика»

В качестве моделей для известного полотна Гранта Вуда выступили его сестра Нэн и семейный стоматолог Байрон Маккиби. Вуд попросил сестру самостоятельно сшить фартук для фермерской дочери, которую она изображала. К сожалению, необходимой отделки в магазинах не нашлось и женщине пришлось отпороть детали от старого платья матери. Сама Нэн Вуд Грэхем тоже стала художницей, она создавала коллажи и делала росписи по стеклу. Ее работы выставлялись в Айове и Нью-Йорке. В 1924 году девушка вышла замуж за инвестора Эдфварда Грэхема и много путешествовала с супругом по миру. На момент создания картины «Американская готика» Нэн был 31 год, а Маккиби — 63 года.