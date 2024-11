Посмотрите, как изменились музыканты, под песни которых мы расшатывали танцполы

Были времена, когда стены наших комнат были завешаны постерами любимых музыкантов, а в голове непрерывно крутились мелодии их песен. Прошли годы, что же стало с героями нашего детства и юности? Давайте посмотрим, как изменилась жизнь тех, чьи лица на плакатах были важной частью нашей повседневной жизни.

Таркан

В 1990-е этот горячий турецкий исполнитель ворвался на мировую поп-эстраду с песнями «Şıkıdım», «Şımarık», «Kuzu Kuzu», «Dudu», которые звучали отовсюду. Благодаря оглушительному успеху Таркан стал ярким примером турецкого поп-исполнителя, имеющего аудиторию далеко за пределами своей страны. Про него писали следующее: «Возможно, впервые в турецких песнях стал использоваться сленг, а смелый молодой человек привлекал внимание не только своими зелеными глазами, но и музыкой». Хорошие новости для поклонников — Таркан продолжает выпускать песни. Его последний альбом вышел летом 2024-го.

Ализе

Ализе — одна из самых продаваемых французских исполнительниц XXI века. Юная певица вошла в музыкальный бизнес в 2000 году. С тех пор она выпустила шесть студийных альбомов. Но несмотря на то, что Ализе больше известна как исполнительница музыки, ее настоящая страсть — танцы. В октябре 2017 года Ализе объявила, что хочет приостановить свою музыкальную карьеру, чтобы сосредоточиться на танцах и даже вместе со своим мужем открыла в родном городе танцевальную академию.

Ким Уайлд

Ким удерживает рекорд как самая популярная британская сольная исполнительница 1980-х годов, семнадцать синглов которой попали в британский Top 40. Ее песням «You Keep Me Hangin’ On», "Cambodia","Chequered love" и «View from a Bridge» подпевал весь мир. Начиная с 1998 года Ким увлеклась ландшафтным садоводством, в том числе вела садоводческие шоу на телевидении и получала награды в специализированных конкурсах. При этом Ким не бросила музыку, она по-прежнему дает концерты в разных странах мира.

E-Type

Многие из нас отплясывали под «Angels Crying» или «Set the World on Fire» шведского евродэнс исполнителя. Его успех пришелся на 1990-е годы. Сейчас Мартину Эрикссону 59 лет и с танцевальной музыкой, кажется, он завязал. С 2022 года артист возглавляет метал-группу Dampf, кроме того, в 2023 году он впервые стал отцом.

Дебби Гибсон

Дебби Гибсон с юных лет могла похвастаться серьезными музыкальными способностями и сама написала все свои песни. Ее дебютный сингл «Only in My Dreams» вышел, когда ей было всего 16 лет. Юную исполнительницу можно было узнать по черной шляпе, узким джинсам и браслетам дружбы на запястьях. Сейчас Дебби 54 года и она продолжает выпускать альбомы. Помимо музыки звезда выступает на Бродвее, появляется на тв-шоу и в независимых фильмах.

Белинда Карлайл

Белинда Карлайл начала свою карьеру как солистка The Go-Go’s — одной из двух самых успешных женских рок-групп всех времен. Коллектив распался в 1985 году, и Карлайл продолжила успешную сольную карьеру с песнями «Heaven Is a Place on Earth» и «I Get Weak». В 2000-е Белинда резко сменила музыкальное направление и выпустила альбом каверов классических французских песен, а позднее — альбом индийских песнопений, вдохновленных ее страстью к кундалини-йоге. Сейчас Белинде 66 лет и она продолжает музыкальную карьеру.

Шина Истон

Шотландская певица Шина Истон выпустила свой дебютный альбом в 1981 году и стала одной из самых успешных британских исполнительниц 1980-х. Ее хиты — «Sugar Walls», «For Your Eyes Only» (музыкальная тема для фильма про Джеймса Бонда). Сейчас певице 65, и с 2000 года Шина не выпускала альбомов с новым материалом, но она все еще выступает и даже играла в пьесах на Бродвее и в лондонском Вест-Энде.

Сюзанна Хоффс