16 фотосравнений звезд, глядя на которые хочется сказать: «Я не плачу, просто ностальгия в глаз попала»
Обычно, когда мы видим имя звезды кино, то нам вспоминаются фильмы, в которых она снималась. Например, при упоминании Сандры Буллок на ум могут прийти такие киноработы, как «Скорость», «Мисс Конгениальность» или «Дом у озера». Но почти у всех актеров до их культовых ролей были и еще более ранние появления на экране. И вот как выглядели наши любимые артисты до того, как их имена прогремели на весь мир.
Арнольд Шварценеггер в фильме "Геркулес в Нью-Йорке" в 1970 году и в 2024
Анна Кендрик в фильме «Гранит науки» 2007 года и в 2024
Дженнифер Энистон в фильме "Лагерь Кукамонга" в 1990 году и в 2024
Я люблю Энистон, но что-то в ее лице сейчас меня напрягает. Какое-то странно впечатление, слегка жутковатое. Но не могу понять причину.
Хью Джекман в сериале "Закон страны" в 1994 году и в 2024
Эмилия Кларк в фильме «Атака из Триасового периода» в 2010 году и в 2023
Райан Рейнольдс в фильме "Обыкновенное волшебство" в 1993 году и в 2024
Сандра Буллок в фильме «Палачи» в 1987 году и в 2022
Джонни Депп в фильме "Кошмар на улице Вязов" в 1984 году и в 2024
Колин Ферт в фильме «Дама с камелиями» в 1984 и в 2022
Мерил Стрип в фильме "Джулия" 1977 года и в 2024
Оооо! Мерил Стрип!! Любовь моя!! Обожаю эту актрису!! Что меня к ней притягивает? Наверное, её огромное обаяние, актёрский талант и прекрасные внешние данные.
Мел Гибсон в фильме «Тим» в 1979 году и в 2024
Николь Кидман в фильме "Бандиты на велосипедах" в 1983 году и в 2024
Помню ее в сериале "Бангкок Хилтон", очень мне нравилась. А сейчас бабушка терминатора стала.
Эдвард Нортон в фильме «Первобытный страх» в 1996 году и в 2024
Шарлиз Терон в фильме "Два дня в долине" в 1996 году и в 2024
Моника Беллуччи в фильме «Злоупотребление» в 1991 году и в 2024
Антонио Бандерас в фильме «Ходули» в 1984 году и в 2024
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