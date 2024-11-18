16 фотосравнений звезд, глядя на которые хочется сказать: «Я не плачу, просто ностальгия в глаз попала»

Обычно, когда мы видим имя звезды кино, то нам вспоминаются фильмы, в которых она снималась. Например, при упоминании Сандры Буллок на ум могут прийти такие киноработы, как «Скорость», «Мисс Конгениальность» или «Дом у озера». Но почти у всех актеров до их культовых ролей были и еще более ранние появления на экране. И вот как выглядели наши любимые артисты до того, как их имена прогремели на весь мир.

Арнольд Шварценеггер в фильме "Геркулес в Нью-Йорке" в 1970 году и в 2024

Анна Кендрик в фильме «Гранит науки» 2007 года и в 2024

© Rocket Science / HBO Films , Richard Shotwell/Invision/East News Richard Shotwell/Invision/East News

Дженнифер Энистон в фильме "Лагерь Кукамонга" в 1990 году и в 2024

Хью Джекман в сериале "Закон страны" в 1994 году и в 2024

Эмилия Кларк в фильме «Атака из Триасового периода» в 2010 году и в 2023

Райан Рейнольдс в фильме "Обыкновенное волшебство" в 1993 году и в 2024

Сандра Буллок в фильме «Палачи» в 1987 году и в 2022

Джонни Депп в фильме "Кошмар на улице Вязов" в 1984 году и в 2024

Колин Ферт в фильме «Дама с камелиями» в 1984 и в 2022

Мерил Стрип в фильме "Джулия" 1977 года и в 2024

Мел Гибсон в фильме «Тим» в 1979 году и в 2024

© Tim / Pisces Productions , Chris Pizzello/Invision/East News Chris Pizzello/Invision/East News

Николь Кидман в фильме "Бандиты на велосипедах" в 1983 году и в 2024

Эдвард Нортон в фильме «Первобытный страх» в 1996 году и в 2024

Шарлиз Терон в фильме "Два дня в долине" в 1996 году и в 2024

Моника Беллуччи в фильме «Злоупотребление» в 1991 году и в 2024