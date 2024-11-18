16 фотосравнений звезд, глядя на которые хочется сказать: «Я не плачу, просто ностальгия в глаз попала»

Ностальгия
8 часов назад

Обычно, когда мы видим имя звезды кино, то нам вспоминаются фильмы, в которых она снималась. Например, при упоминании Сандры Буллок на ум могут прийти такие киноработы, как «Скорость», «Мисс Конгениальность» или «Дом у озера». Но почти у всех актеров до их культовых ролей были и еще более ранние появления на экране. И вот как выглядели наши любимые артисты до того, как их имена прогремели на весь мир.

Арнольд Шварценеггер в фильме "Геркулес в Нью-Йорке" в 1970 году и в 2024

Анна Кендрик в фильме «Гранит науки» 2007 года и в 2024

© Rocket Science / HBO Films, Richard Shotwell/Invision/East News

Дженнифер Энистон в фильме "Лагерь Кукамонга" в 1990 году и в 2024

© Camp Cucamonga / NBC Productions, ABC/Ferrari Press/East News
Опознанная выхухоль
6 часов назад

Я люблю Энистон, но что-то в ее лице сейчас меня напрягает. Какое-то странно впечатление, слегка жутковатое. Но не могу понять причину.

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Хью Джекман в сериале "Закон страны" в 1994 году и в 2024

© Law of the Land / Roadshow, Coote & Carroll, Evan Agostini/Invision/East News

Эмилия Кларк в фильме «Атака из Триасового периода» в 2010 году и в 2023

© Triassic Attack / Syfy, Laurent VU/SIPA/Sipa Press/East News
Berc
5 часов назад

Ну игра престолов же совсем недавно была, почему она так состарилась? 😰

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Райан Рейнольдс в фильме "Обыкновенное волшебство" в 1993 году и в 2024

© Ordinary Magic / The Film Works, Jordan Strauss/Invision/East News

Сандра Буллок в фильме «Палачи» в 1987 году и в 2022

© Hangmen / Cinema Sciences Corporation, Invision/Invision/East News

Джонни Депп в фильме "Кошмар на улице Вязов" в 1984 году и в 2024

© A Nightmare on Elm Street / New Line Cinema, Anna Maria Tinghino/SIPA/Sipa Press/East News

Колин Ферт в фильме «Дама с камелиями» в 1984 и в 2022

© Camille / Hallmark Hall of Fame Productions, Scott Garfitt/Invision/East News

Мерил Стрип в фильме "Джулия" 1977 года и в 2024

© Julia / Twentieth Century Fox, Richard Shotwell/Invision/East News
Светлана БМВ
4 часа назад

Оооо! Мерил Стрип!! Любовь моя!! Обожаю эту актрису!! Что меня к ней притягивает? Наверное, её огромное обаяние, актёрский талант и прекрасные внешние данные.

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Мел Гибсон в фильме «Тим» в 1979 году и в 2024

© Tim / Pisces Productions, Chris Pizzello/Invision/East News

Николь Кидман в фильме "Бандиты на велосипедах" в 1983 году и в 2024

© BMX Bandits / Nilsen Premiere, Chris Pizzello/Invision/East News

Эдвард Нортон в фильме «Первобытный страх» в 1996 году и в 2024

© Primal Fear / Paramount Pictures, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Шарлиз Терон в фильме "Два дня в долине" в 1996 году и в 2024

© 2 Days in the Valley / Redemption Productions, Richard Shotwell/Invision/East News

Моника Беллуччи в фильме «Злоупотребление» в 1991 году и в 2024

© La riffa / Produttori Associati, Scott Garfitt/Invision/East News

Антонио Бандерас в фильме «Ходули» в 1984 году и в 2024

© Los zancos / Emiliano Piedra, Stefano Spaziani/Associated Press/East News

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Фото на превью BMX Bandits / Nilsen Premiere, Chris Pizzello/Invision/East News

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