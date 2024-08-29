Посмотрите, как изменились с годами актеры из любимого кино, которых мы помним еще детьми

Все мы помним и иногда ностальгически пересматриваем фильмы, где блистали актеры-дети. Даже не будем говорить про «Один дома», но вспомните другие — второго «Терминатора», например, или «Кудряшку Сью». Где сейчас звезды нашего любимого кино от 80-х до ранних нулевых и как они выглядят, решили показать вам в этой статье.