Посмотрите, как изменились с годами актеры из любимого кино, которых мы помним еще детьми
Ностальгия
2 часа назад
Все мы помним и иногда ностальгически пересматриваем фильмы, где блистали актеры-дети. Даже не будем говорить про «Один дома», но вспомните другие — второго «Терминатора», например, или «Кудряшку Сью». Где сейчас звезды нашего любимого кино от 80-х до ранних нулевых и как они выглядят, решили показать вам в этой статье.
Клэр Дэйнс («Моя так называемая жизнь»)
Брэдли Пирс и Кирстен Данст («Джуманджи»)
Джоанна Гарсиа («Боишься ли ты темноты?»)
Хейли Джоэл Осмент («Форрест Гамп»)
Эдвард Ферлонг («Терминатор 2: Судный день»)
Алекса Вега и Дэрил Сабара («Дети шпионов»)
Элисон Портер («Кудряшка Сью»)
Молли Рингуолд («Клуб „Завтрак“»)
Джастин Купер («Лжец, лжец»)
Анна Кламски («Моя дочь»)
Джозеф Маццелло («Парк Юрского периода»)
Джонатан Липницки («Джерри Магуайер»)
Тора Берч («Фокус-покус»)
А вот как выглядят сейчас актеры, которые еще недавно, казалось, были детьми, а вымахали во взрослых красавчиков.
Фото на превью Curly Sue / Warner Bros., Forrest Gump / Paramount Pictures, Chris Pizzello/Invision/East News
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