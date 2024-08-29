Посмотрите, как изменились с годами актеры из любимого кино, которых мы помним еще детьми

Ностальгия
2 часа назад

Все мы помним и иногда ностальгически пересматриваем фильмы, где блистали актеры-дети. Даже не будем говорить про «Один дома», но вспомните другие — второго «Терминатора», например, или «Кудряшку Сью». Где сейчас звезды нашего любимого кино от 80-х до ранних нулевых и как они выглядят, решили показать вам в этой статье.

Клэр Дэйнс («Моя так называемая жизнь»)

© My So-Called Life / The Bedford Falls Company, Willy Sanjuan/Invision/East News

Брэдли Пирс и Кирстен Данст («Джуманджи»)

© Jumanji / TriStar Pictures, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Джоанна Гарсиа («Боишься ли ты темноты?»)

Хейли Джоэл Осмент («Форрест Гамп»)

© Forrest Gump / Paramount Pictures, Chris Pizzello/Invision/East News

Эдвард Ферлонг («Терминатор 2: Судный день»)

Алекса Вега и Дэрил Сабара («Дети шпионов»)

© Spy Kids / Dimension Films, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Элисон Портер («Кудряшка Сью»)

Молли Рингуолд («Клуб „Завтрак“»)

© The Breakfast Club / Universal Pictures, Andy Kropa/Invision/East News

Джастин Купер («Лжец, лжец»)

Анна Кламски («Моя дочь»)

© My Girl / Columbia Pictures, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Джозеф Маццелло («Парк Юрского периода»)

Джонатан Липницки («Джерри Магуайер»)

Тора Берч («Фокус-покус»)

© Hocus Pocus / Walt Disney Pictures, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

А вот как выглядят сейчас актеры, которые еще недавно, казалось, были детьми, а вымахали во взрослых красавчиков.

Фото на превью Curly Sue / Warner Bros., Forrest Gump / Paramount Pictures, Chris Pizzello/Invision/East News

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