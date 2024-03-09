Посмотрите, как выглядели в первых значимых ролях 10 крутых актеров, а как — их звездные дети

У каждого актера есть такая роль, после которой его заметили. Это может быть хоть первая главная роль, хоть круто сыгранный второстепенный персонаж, принесший актеру любовь зрителей. Мы решили посмотреть, какие это были роли у наших голливудских любимчиков и у их детей, которые тоже выбрали актерскую стезю.

Клинт Иствуд («За пригоршню долларов», 1964) и Скотт Иствуд («Вход в никуда», 2011)

Ума Турман («Опасные связи», 1988) и Майя Хоук («Маленькие женщины», 2017)

Дэвид Теннант («Лос-Анджелес без карты», 1998) и Тай Теннант («Дом Дракона», 2022)

Мерил Стрип («Женщина французского лейтенанта», 1981) и Мэми Гаммер («Доктор Эмили Оуэнс», 2012)

Деми Мур («Что случилось прошлой ночью», 1986) и Румер Уиллис («Странный путь домой», 2013)

Эрик Робертс («Король цыган», 1978) и Эмма Робертс («Нетакая», 2004)

Энди Макдауэлл («Секс, ложь и видео», 1989) и Маргарет Куэлли («Оставленные», 2014)

Стеллан Скарсгард («Невыносимая легкость бытия», 1988) и Билл Скарсгард («Просто Саймон», 2010)

Джуд Лоу («Талантливый мистер Рипли», 1999) и Рафферти Лоу («Афера Оливера Твиста», 2021)

Джек Николсон («Магазинчик ужасов», 1960) и Лоррейн Николсон («Серфер души», 2011)

Всегда интересно сравнивать людей из разных поколений. Хотя сын Клинта Иствуда, кажется, легко мог бы сниматься в фильмах вместо отца, — если бы изобрел машину времени, конечно.

А вот в этой статье мы сравнили, как выглядели в одном возрасте актрисы из разных эпох.