Я всю жизнь мечтала о дочери, но родила сына и теперь совсем по-другому воспринимаю материнское счастье

Принято считать, что мужчины в большинстве своем мечтают о сыновьях, а женщины — о дочерях. И хоть это убеждение является всего лишь стереотипом, не стоит забывать, что в каждой шутке есть доля правды. Несколько моих подруг разными способами высчитывали идеальную дату зачатия (безрезультатно), чтобы явить миру именно девочку, ведь с ними, маленькими принцессами, совсем другая жизнь: куклы, рюши, розовые пони и прочие клевые штуки.

Я тоже была в рядах тех, кто в разговорах о будущих детях кричал: «Лишь бы не пацан!» Но в итоге у меня родился сын. И сейчас я хотела бы обсудить с читателями ADME, почему быть мамой мальчика — это трудное, но все же бесконечно счастливое бремя.

Когда все идет не по плану

Мы с мужем планировали ребенка. Когда я увидела на тесте 2 полоски, то прыгала от счастья, а супруг чуть не прослезился. Он робко предложил обсудить имена, на что я с уверенностью ответила: «Что тут думать?! У нас будет Ева!» Вариант родить мальчика я как-то вообще не рассматривала, потому что «ой, у нас в роду одни девчонки, так что тут к гадалке не ходи». На УЗИ в 20 недель мы пошли вместе с мужем. Первым делом я спросила у доктора, как там развивается наша девочка. Врач внимательно посмотрел в монитор, улыбнулся и выдал: «Это не девочка». «А кто?» — серьезно спросила я. Когда до меня дошло, что Евочки не будет, а будет какой-то мальчик, я вообще потеряла дар речи. Потом мы вышли из клиники, я села на лавочку и зарыдала в голос.

Муж успокаивал меня 2 часа, а я, хоть и осознавала, насколько по-идиотски выглядит вся эта ситуация со стороны, не могла перестать плакать. Да, конечно, мне было понятно: главное, что ребенок здоровый и развивается без отклонений, что пол не выбирают, что любить мы будем его любого, но я мысленно прощалась с иллюзиями, которые были мне так дороги. Я оплакивала все то, о чем грезила долгие годы: что не будет у меня принцессы с русыми локонами, кукольных домиков, юбочек-платьишек, что я не научу дочку делать макияж и мы не станем вместе выбирать ей платье на выпускной и на свадьбу. Я ревела оттого, что впереди у меня скучные мальчишечьи будни с машинками и роботами, сине-серой одеждой, дурацкими играми в «бибики» и «бах-тарахах!». О, как же однобоко я представляла тогда себе материнство!

Привыкание к новой роли

Сын родился богатырем, весом 4,3 кг. Он мало спал, часами висел на груди и заливисто кричал, требуя внимания днем и ночью. Я наматывала круги по комнате с голосящим свертком в руках и думала, что с девочкой наверняка было бы проще: она бы, конечно, и весила бы поменьше (почему-то), и спала бы лучше (ага, наверняка), и колики ее бы так не беспокоили (ну конечно!). На самом деле я полюбила Ваню с первого дня, хоть и не сразу смогла смириться с тем, что он не Ева. Особенно остро я почувствовала свою привязанность к нему, когда на первом приеме у доктора ему поставили подозрение на серьезный порок развития. Именно в этот момент я осознала, что вообще не важно, на какую пятую точку — девчачью или мальчишечью — надевать памперс, лишь бы ребенок был здоров.

В первый год жизни ребенка его пол, по сути, не имеет значения (ну только анализ мочи мальчикам собирать, пожалуй, проще). Какая разница, какого цвета «кабачок» лежит в детской коляске, если он пока не говорит, не ходит и не играет ни в машинки, ни в куклы? Этот период дал мне время свыкнуться с ролью мамы мальчика и начать потихоньку к ней адаптироваться. Если сначала я боялась, что мне нечему будет научить пацана и что я не смогу воспитать его правильно, то к году мои опасения несколько развеялись. Мальчики и девочки живут в одном и том же мире: кошка говорит «мяу», трава зеленая, надо здороваться, когда видишь знакомых, и спрашивать, если хочешь взять чужое. То есть «базовые настройки» у детей одинаковые, а разбивка на гендерные роли начинается немного позже.

В воспитании мальчиков есть свои трудности

Когда сын стал с удовольствием играть на детских площадках, началось эпичное: «Надо делиться!», «А кто это у нас тут такой жадный?» и «Тю, мальчик, а плачет! Мужиком не вырастет!» Я сначала очень остро реагировала на подобные высказывания, а потом поняла, что это общий уровень претензий и ожиданий к мальчикам в обществе — не к моему конкретному сыну, а к «будущим мужчинам» в целом. Помню как сейчас: Ване было 4,5 года, купили ему велосипед. Ребенок влюбился в своего «железного коня», пылинки с него сдувал. Как-то гуляем на площадке, сын с горки катается. Вдруг видим: на его велик уже взгромоздилась девочка лет 6 и пытается ехать. Сын подбежал, говорит: «Отдай, это мое!» — а она его отталкивает и кричит: «Ну и что, девочкам надо уступать!» И тут же ее бабушка нарисовалась с причитаниями в адрес моего сына: «Ты что, жадина-говядина?»

Я тогда не стала вступать в конфликт, сняла девочку с велика и мы уехали на другую площадку. Но поняла: в глазах общества мой сын всем девочкам чего-то должен только на основании того, что он мальчик. И даже если он младше и не хочет делиться своими (а не общими) вещами, если девочка начала обзываться или полезла кулаками махать — все равно для большинства виноват пацан. Мне видится это таким «наказом» от социума: мальчик не должен отстаивать свои границы, не имеет права плакать или давать симметричный ответ — он обязан только помогать, быть вежливым, соглашаться и не отсвечивать, а то в хулиганы запишут. Теперь уже думаю: пусть записывают, дешевле обойдется, чем вечно оправдывать чьи-то ожидания.

Однажды я поняла, как наивна была в своих планах родить девочку. Есть у сына подруга, ровесница, зовут — вы не поверите — Ева. Она ломала себе правую руку 2 раза, ноги — по разу каждую, а уж ушибов и ссадин не перечесть. Девочка-катастрофа, любому пацану фору даст. Какие там юбки и рюши, если Ева все время куда-то лезет, бежит, карабкается? В общем, все дети разные: есть девочки-пацанки, есть мальчики-одуванчики, а мои наблюдения за сыном и его друзьями — это лишь один из возможных вариантов. Но для себя я уяснила, что с мальчиками всегда нужно держать руку на пульсе: любая гора, лужа грязи, нагромождение веток или арматуры для них не препятствие, а приключение. На каждый сезон надо иметь не меньше 3 комплектов одежды и обуви, потому что один наверняка будет порван, а второй — испачкан и намочен. Не стоит забывать дома влажные салфетки, бинт, перекись и пластырь — они точно пригодятся.

Мне кажется, у мальчишек особый взгляд на жизнь: мой Ваня не обращает внимания на такие мелочи, как взял ли он сменку в школу и не забыл ли на улице собаку, с которой ушел гулять. Он думает о судьбах мира, ему не до этого. Сын с 5 лет легко угадывает марку машины по ее очертанию на горизонте, но все еще не может запомнить, в каком ящике лежат чистые носки. Стоически переносит необходимость принимать любые лекарства, но от вида шприца почти падает в обморок. Они с мужем обсуждают Minecraft, ездят смотреть футбол и шоу каскадеров, устраивают гонки на великах и спорят, какая тачка лучше: «гелик» или «прадик». А я чувствую себя немного чужой на этом празднике жизни. Папа — это непререкаемый авторитет, друг и помощник в жизни сына, а я так, просто мама, которая почему-то все время хватается за сердце во время их игрищ. В целом это неплохо, так как дает мне определенную свободу, только порой грустно.

Но и клевых моментов в жизни мамы мальчика предостаточно

Родив сына, я поняла: мальчишки — они классные. Они просты и бесхитростны. Им не приходит в голову перестать дружить с Сашей, потому что его видели с Машей, которая когда-то обидела Пашу, — такие «длинные» умозаключения и всяческие скандалы-интриги-расследования не входят в зону их интересов. В этом смысле действия и поступки парней по-хорошему предсказуемы и понятны.

Сыновья в большинстве своем ласковы — это то, что вижу я и в сыне, и в его друзьях. Они как будто понимают, что уже вот-вот скоро общество запретит им проявлять чувства, поэтому в садике и младшей школе безо всякого стеснения крепко обнимают маму, любят взобраться к ней на колени (пока рост и вес позволяют) и поцеловать в щеку. Они абсолютно искренне жалеют тех, кто плачет, пытаются утешить и поддержать близких и кажутся в такие моменты особенно взрослыми. Я не говорю, что девочки не такие, просто я лично почему-то не ожидала такого от мальчиков.

Знакомые мне мальчишки непривередливы. Я много раз наблюдала за тем, как моя племянница устраивает концерты во время одевания («Не хочу эти колготки!», «Мне нужна футболка с единорогом, ну и что, что она в стирке!», «Я в старых туфлях никуда не пойду!») и искренне радовалась в такие моменты, что моему сыну вообще фиолетово, что носить. Он рад любой новой вещи, ему все нравится. И все его друзья — такие же.

С теми, кто им дорог, сыновья действительно щедры — по крайней мере, те, кого знаю я. Они готовы потратить все подаренные на день рождения деньги на угощение друзей или отдать пригоршню «скрепышей» однокласснику, потому что у того их нет. Они делятся с близкими тем, что имеют, от чистого сердца и от полноты чувств — открыто, легко, безо всяких угрызений совести: мол, а что я получу взамен? Даже если ничего — не страшно.

Для сына я самая красивая даже в домашнем халате и с гулькой на голове, просто по умолчанию. И еще он навсегда мой защитник, начиная лет с 4–5, когда твердо сказал какой-то нервной продавщице, которая не хотела продавать мне сок по указанной на ценнике стоимости: «Не кричите на мою маму, а то я тоже на вас кричать буду!» И ведь подействовало!

Вместо вывода

Я смотрю на Ваню. Ему 10. Он уже немного нескладный почти подросток с виду, но в душе — сущий ребенок. Я очень благодарна этому курносому мальчишке за то, что пришел в мою жизнь и многому меня научил: любить без условий, прощать, принимать и отпускать. Благодаря ему я теперь умею если не с любовью, то хотя бы с пониманием смотреть на этих заносчивых тинейджеров. Теперь я вижу, как сквозь первые усики и нахмуренные брови проступают очертания 4—5-летних мальчишек, которые сосредоточенно, высунув язык от натуги, везут грузовик песка от песочницы к качелям. Они стали для меня простыми, понятными и даже немного близкими. Я больше не злюсь на их орущие колонки и птичий язык — у меня подрастает такое же чудо, и я знаю, что в душе он мягкий, добрый, светлый ребенок. Я больше не грущу о том, что в моей жизни не будет дочери — сын вырастет и приведет в семью свою любимую девочку, вот все и сложится. А может быть, мы с мужем еще раз решимся на эту лотерею под названием «ребенок». Нет, не для того, чтобы обязательно родить девочку (вот сейчас для меня пол ребенка действительно совершенно не важен), а потому, что хочется пройти этот путь заново и услышать долгожданное «Мама, я тебя люблю!» еще от одного человека.