10 популярных мифов, которые мы годами принимали за чистую монету, а правдой там и не пахло

Из-за прогулянных уроков и того, что история в целом не является самой точной наукой в мире, мы часто верим в разного роды мифы. Кроме того, их распространяет популярная культура, и мы часто даже не подвергаем сомнению то, что видим в сериалах, кино или играх. Однако если покопаться, то можно обнаружить, что многие «факты» не имеют ничего общего с реальностью.

1. Ниндзя носили особую униформу, еще и всегда только черную

Привычка «одевать» ниндзя во все черное пришла из японского театра кабуки. Работники сцены носили черный костюм для того, чтобы полностью сливаться с черным фоном и быть «невидимыми». На самом деле ниндзя выглядели как обычные люди. Они могли перевоплощаться и носить одежду самураев, торговцев или священников. Такое облачение не вызывало подозрений у окружающих людей и служило прикрытием. А «любимыми» цветами в одежде у ниндзя были красный и темно-синий.

2. Сальери отравил Моцарта

Антонио Сальери обычно вспоминают только вместе с именем Моцарта. История гласит: пожилой композитор был настолько поглощен своей завистью к таланту молодого коллеги, что в конце концов отравил его. Однако никаких подтверждений этой истории не существует. Более того, историки убеждены, что любая вражда между композиторами могла исходить скорее от Моцарта, чем от Сальери.

3. Раньше женщины постоянно носили неудобные корсеты, которые мешали им дышать

Мы привыкли думать, что всего несколько десятилетий назад женщины ходили в утягивающем талию белье постоянно. Сцены с затягиванием корсета есть во многих фильмах о XVIII–XIX веках, на многих картинах женщины изображены в этом предмете гардероба. На самом деле постоянное ношение корсета было необязательным. Женщина любого сословия могла отказаться от его использования дома и на публике, если ей это не нравилось или доставляло дискомфорт. Кроме того, распространенное мнение о том, что корсеты были тесными и неудобными, является ошибочным. Бандажи были частью рабочей одежды. А это значит, что они должны были быть гибким, удобными и позволять комфортно работать. Так что вряд ли кто-то страдал от корсетов так, как нам показывают в кино.

4. В Средние века люди верили, что Земля плоская

На самом деле в конце XV века большая часть образованных людей знала, что наша планета не имеет форму блина. Предположения о шарообразности Земли появились еще в Древней Греции. Это сделал Пифагор около 500 г. до н. э. С того времени это мнение было господствующим среди греческих писателей, а также преподавалось в школах.

5. Томас Эдисон изобрел лампочку

Когда речь заходит о важности такого изобретения, как лампочка, все лавры достаются Томасу Эдисону. Несмотря на наличие патента, который ученый получил в 1879 году, история этого изобретения начинается еще до его рождения. Многие ученые до Эдисона создавали свои прототипы осветительных приборов. Однако все они либо имели чрезвычайно короткий срок службы, либо были очень дорогими в производстве, либо потребляли слишком много энергии. Главным достижением Эдисона стала нить накаливания, которая позволяла лампочке работать продолжительные (по тем временам) 14,5 часа. Позднее он смог увеличить время работы до 1 200 часов.

6. Ковбои любили устраивать дуэли и носили широкополые шляпы

Благодаря вестернам мы представляем ковбоев как безбашенных парней в широкополых шляпах и на лошадях, которые вечно устраивали дуэли и грабили банки. В реальности все было совершенно иначе. Ковбои не были преступниками и редко участвовали в перестрелках. Их основным видом деятельности была работа на ранчо, перегонка и выпас скота. Кроме того, их шляпы отличались от тех, которые мы привыкли видеть в кино. Чаще всего ковбои носили шляпы, похожие на котелки, шерстяные кепки и сомбреро.

7. Клеопатра была египтянкой

Мало у кого возникают сомнения о происхождении последней царицы страны фараонов. Однако, несмотря на то, что Клеопатра родилась в Египте и правила им более 20 лет, этнически она принадлежала к династии Птолемеев из Греции. Впрочем, отсутствие египетской крови не помешало царице перенять многие обычаи своей страны и стать первым человеком из династии, который выучил египетский язык.

8. В колониальную эпоху мужчины постоянно носили парики

Если включить какой-нибудь фильм о колониальной эпохе, то с высокой долей вероятности среди персонажей можно будет увидеть мужчин в белоснежных кудрявых париках. Подобный аксессуар действительно был одним из символов того времени, однако встречался он не так часто, как мы привыкли думать. Парики стоили дорого и были показателем статуса, поэтому не каждый мог себе их позволить. Обычно их носили представители дворянства и некоторых профессий, в частности врачи, учителя, юристы. Прочие слои населения предпочитали припудривать собственные волосы.

9. Китайское печенье с предсказанием пришло к нам из Китая

Этот милый десерт часто можно получить в подарок к заказу не только в ресторане китайской кухни. Благодаря названию мы привыкли считать, что печенья с афоризмом на бумажке в качестве «начинки» пришли к нам из Поднебесной. Однако их родиной является другая азиатская страна — Япония, из которой чуть позже печенья с предсказаниями перекочевали в американскую культуру. Одной из причин последующей путаницы стали рестораны китайской кухни, которые японцы открывали в США. Традиционная еда Страны восходящего солнца была чуждой для американцев, поэтому приехавшие на другой материк японцы открывали рестораны китайской кухни. Печенья с предсказаниями остались частью меню и вскоре стали ассоциироваться с китайской культурой.

10. Шерлок Холмс использовал дедуктивный метод

Мы привыкли думать, что знаменитый сыщик Шерлок Холмс в своей работе использовал дедуктивный метод. Однако если погрузиться в историю логических рассуждений, то можно убедиться, что это не совсем так. При использовании дедуктивного метода вывод делается на основании общих утверждений. Например, мы знаем наверняка, что все студенты сдают экзамены. Также мы знаем, что наша знакомая Соня — студентка. Значит, мы можем сделать дедуктивный вывод о том, что рано или поздно Соня будет сдавать экзамены. Шерлок не всегда придерживался этого метода рассуждения. Чаще всего он прибегал к абдукции, то есть делал наиболее вероятные логические выводы из полученных наблюдений.