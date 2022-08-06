10 случаев, когда члены королевской семьи надевали еще раз свои любимые наряды

Сейчас, когда новые модные тренды появляются в соцсетях едва ли не каждый день, бывает сложно устоять и не купить, в общем-то, ненужную одежду. Стоит, однако, помнить, что «быстрая мода» приносит больше вреда, чем пользы, и особенно страдает окружающая среда. Вот почему так приятно видеть, что даже члены королевской семьи, не изменяя своему стилю, носят свои любимые вещи, вместо того чтобы каждый раз надевать что-то новое.

Мы в ADME решили составить список наших любимых нарядов членов британской королевской семьи, которые они надевали более одного раза.

1. Королева Елизавета II в 2006, 2012 и 2014 годах

Известно, что Ее Величество предпочитает классические силуэты, но при этом любит яркие цвета. Она надевала это пальто сливового цвета несколько раз: в 2006 году на рождественскую службу, в 2012-м в турне в честь 60-летия царствования. Наконец, ее видели в этом пальто в 2014 году, когда королева вернулась с рождественских каникул.

2. Кейт Миддлтон в 2016, 2017 и 2018 годах

Gerallt Radcliffe/Bauergriffin.com/East News , AFP/EAST NEWS , AP/EAST NEWS

Герцогиня Кембриджская не видит ничего плохого в том, чтобы носить вещи более одного раза. Например, она несколько раз появлялась в классическом кремовом платье. В 2016 году Кейт Миддлтон надела его на церемонию выноса знамени. В 2017 году в том же наряде она посетила церемонию в Ипре. В 2018-м платье было на Кейт во время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

3. Принцесса Диана в 1981 и 1985 годах

Леди Ди впервые надела это клетчатое платье от Кэролайн Чарльз на Игры горцев в Шотландии в 1981 году. 4 года спустя, во время визита в Суиндон, она появилась в нем снова.

4. Кейт Миддлтон в 2015 и 2018 годах

East News , AP/EAST NEWS

Герцогиня Кейт сногсшибательно выглядела в бледно-голубом пальто оба раза, когда она его надевала: первый раз — в 2015 году, когда она официально открыла Кенсингтонский центр досуга. А в 2018-м Ее Королевское Высочество посетила в нем Королевский колледж в Лондоне.

5. Королева Елизавета II в 2006 и 2010 годах

Allstar Picture Library/Mary Evans Picture Library/East News

Впервые Ее Величество была замечена в этом бирюзовом пальто и шляпке в тон в 2006 году, когда она присутствовала на 4-м дне Королевских скачек. Затем королева надела их в 2010 году, когда отправилась посмотреть Уимблдонский турнир по теннису.

6. Принцесса Анна в 2011 и 2012 годах

AFP/EAST NEWS , MCPIX/NEWS PICTURES/EAST NEWS

Похоже, принцессе Анне пришелся по душе наряд в бежевых и коралловых тонах, который она надевала на свадьбу своей дочери Зары Филлипс в 2011 году. На следующий год, в 2012-м, она снова его надела на 2-й день Королевских скачек.

7. Меган Маркл в 2018 и 2019 годах

DEAN LEWINS/AFP/East News , v.d. Werf/DDP Images/East News

Мы видели герцогиню Сассекскую в зеленом макси-платье дважды: в 2018 и в 2019 годах. В первый раз она сопровождала своего мужа, принца Гарри, на встречу с членами общественной группы OneWave в Австралии. Затем Меган снова надела это платье во время приема в Кейптауне.

8. Принцесса Диана в 1987 и 1989 годах

Принцесса Диана надела роскошное голубое платье с цветочным узором во время визита в Португалию в 1987 году. Чуть позже мы увидели то же платье, но в несколько модифицированном виде, на балу благотворительной организации Birthright в 1989 году.

9. Кейт Миддлтон в 2019 и 2020 годах

White Label/White Label/East News , AA/ABACA/Abaca/East News

Герцогиня Кейт дважды появлялась на публике в сером платье-костюме. В 2019 году она надела его на конференцию, посвященную психическому здоровью в образовании, а в 2020-м приняла в нем участие в мастер-классе в Детской больнице Эвелины.

10. Принцесса Шарлотта в 2018 и 2022 годах

Даже принцесса Шарлотта берет пример с женщин своей семьи, придерживаясь своего стиля и надевая одни и те же наряды. Например, в 2018 году, когда она навещала в больнице свою маму Кейт Миддлтон после рождения принца Луи, и 4 года спустя на пасхальной службе на ней были очень похожие вещи.

Какой у вас любимый предмет одежды? Давно он у вас?