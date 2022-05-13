10 человек, чьи имена и фамилии мы используем каждый день, а сами и знать не знаем

Эпоним — человек, вещь или место, от названия которого образовались имена нарицательные — другие слова. Сами того не зная, мы регулярно используем эпонимы в жизни. Будь то какой-либо предмет, явление или даже продукт питания, есть вероятность, что его название когда-то было чьим-то именем.

Мы в AdMe.ru обожаем узнавать новое о предметах вокруг нас и нашли людей, в честь которых названы некоторые вещи.

1. Начо Анайя — начос

Игнасио Анайя Гарсия — мексиканский шеф-повар. Однажды постоянная клиентка ресторана, где он работал, попросила повара приготовить для нее что-то необычное. Мужчина нашел на кухне кукурузные лепешки, порезал их в форме треугольников, приправил сыром, острым перцем и засунул в духовку. Посетителям закуска понравилась. Так появилось блюдо начос — в честь детского прозвища повара — Начо. Позже блюдо стало столь популярным, что владелец ресторана включил его в основное меню.

2. Лорд Реглан — рукав реглан

Реглан — вид покроя одежды, при котором рукав выкраивается вместе с плечевой частью переда и спинки изделия. Названа эта деталь одежды в честь лорда Реглана, который носил такой фасон одежды, чтобы скрыть последствия травмы.

3. Карл Рабиц — сетка-рабица

Проволочная сетка, широко известная как сетка-рабица, на самом деле сетка Рабица. Ее изобрел немецкий строитель в 1864 году. В середине 1870-х годов Карл попробовал воплотить в жизнь идею, возникшую еще много лет назад. Для перегородок между комнатами он решил использовать не стандартные кирпичи, а сетку, залитую смесью. В итоге на свое изобретение он получил патент.

4. Королева Маргарита — пицца «Маргарита»

Согласно одной из теорий, в 1889 году шеф-повар итальянской пиццерии изобрел новый вид пиццы и назвал ее в честь Маргариты Савойской. Начинка блюда повторяет флаг страны — красный помидор, белая моцарелла и зеленый базилик.

5. Мишель Бегон — бегония

Бегония названа в честь французского дворянина Мишеля Бегона, интенданта французских владений в Карибском море, организовавшего научную экспедицию на Антильские острова для сбора растений.

6. Мария Энн Смит — яблоки «гренни смит»

Сорт яблок назван в честь Марии Энн Смит, которую также называли Бабушка (Granny). После смерти мужа Мария взвалила на свои плечи уход за садом — раньше они с мужем занимались выращиванием фруктов вместе. По одной из теорий, женщина выбросила ящик гнилых яблок за забор, а затем с удивлением обнаружила, что из кучи вырос саженец. Женщина решила размножать растение, которое затем обрело популярность по всему миру.

7. Витторе Карпаччо — карпаччо

Блюдо было изобретено в 1963 году Джузеппе Чиприани — владельцем заведения в Венеции. Изначально он приготовил карпаччо для одной графини — врачи рекомендовали ей употреблять в пищу сырое мясо. Назвали же блюдо в честь Витторе Карпаччо — венецианского художника. Его картины известны сочетанием красных и белых цветов, как в блюде.

8. Лемюэль Бенедикт — яйца бенедикт

Согласно одной из теорий, однажды брокер с Уолл-стрит Лемюэль Бенедикт остановился в отеле и заказал блюдо: 2 тоста с маслом, поверх которых необходимо уложить яйца пашот, поджаренный бекон и полить все это голландским соусом. Оскару Чиркки, шеф-повару, идея так понравились, что яйца бенедикт появились в меню.

9. Клемент Родье — клементины

Клемент Родье помогал управлять детским домом в Алжире. Он работал в саду и занимался цитрусовыми деревьями. Он пытался скрещивать сорта и в итоге получил клементины — новый сорт мандаринов с другим, более ярким вкусом.

10. Адольф Сакс — саксофон

Бельгийский изобретатель и музыкант создал саксофон в начале 1840-х годов, а запатентовал его в 1846-м. Мужчина работал в музыкальной мастерской своего отца и искал возможности устранить интонационные расхождения между деревянными и медными инструментами духовых оркестров. Именно под названием «мундштучный офиклеид» новый инструмент был впервые представлен на Брюссельской промышленной выставке в августе 1841 года. Адольф также изобрел саксотромбу, сакхорн и сакстубу.