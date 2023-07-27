11 правил этикета, которые помогут не ударить в грязь лицом и в ресторане, и в кафе с фастфудом

Можно много говорить о том, что правила этикета соблюдают только снобы. Но задача этикета состоит вовсе не в том, чтобы с ног до головы обвешать нас запретами. Его смысл заключается прежде всего в уважительном отношении к окружающим. Эти правила желательно соблюдать и во время приема пищи в общественных местах. Неважно, где происходит дело — в кафе или на свежем воздухе.

На пикник лучше не брать некоторые продукты

Для начала не помешает договориться с остальными участниками пикника о том, кто и какую еду приносит на встречу. Брать с собой дополнительные салаты и нарезки — уже дурной тон. Зато напитки никогда не будут лишними.

Некоторым продуктам вовсе не место на пикнике, если их взять, вы, по сути, проявите неуважение к другим людям. Например, шоколад может расплавиться на жаре и испачкать окружающим руки и одежду.

Нельзя грубо отказываться от угощения

Бывает, что в меню включены блюда, которые вы терпеть не можете. Не спешите сразу же заявлять об этом хозяевам или организаторам встречи. Лучше мягко скажите, что вы не голодны и, возможно, оцените угощение чуть позже. Если вы попробовали кусочек, и вам предлагают добавку, лучше сперва сделать угощению комплимент и только после этого поблагодарить и отказаться.

Нежелательно заниматься сервировкой голыми руками

Вероятно, у кого-то в серванте до сих пор сохранился дорогой старинный сервиз с серебряными приборами. Чтобы продлить ему жизнь, не помешает последовать примеру дворецких, которые по правилам этикета надевают хлопчатобумажные белые перчатки перед сервировкой стола. Это помогает избежать появления на серебре следов кожных выделений, которые разъедают благородный металл.

Не помешает следить за осанкой и положением ног

SIPA / EAST NEWS

Это легко сделать, если вообразить, что от вашей макушки до потолка протянута веревка, поддерживающая шею, плечи и грудь. Ступни лучше держать строго на полу. Привычка покачивать ногами или скрещивать их под столом может привести к тому, что вы случайно нарушите личное пространство другого гостя.

Столовые приборы должны лежать в правильном порядке

Epitavi / easyfotostock / East News

Во время сервировки следует учитывать, что ножи и суповые ложки должны находиться справа от тарелки, а все вилки — слева от нее.

Следует правильно обращаться с салфеткой

Дамам полагается держать тканевую салфетку на коленях. Необходимо сложить ее пополам, направив складку от себя. Если нужно вытереться, аккуратно возьмите салфетку за уголок и промокните губы. Когда вы на некоторое время выходите из-за стола, положите ее на стул: это значит что вы вернетесь и продолжите свою трапезу. Если ужин закончен, разместите салфетку с левой стороны от тарелки.

Гости не вправе выбирать место за столом

JONATHAN NACKSTRAND / AFP / East News , JONATHAN NACKSTRAND / AFP / East News

За любым обеденным столом рассадка мужчин и женщин осуществляется поочередно. Пары желательно разместить друг напротив друга: мужьям и женам никогда не полагается сидеть рядом. Во время еды следует начинать разговор с человеком, который сидит слева от вас, а затем уже можно беседовать с соседом или соседкой справа.

Запрещено передавать перец и соль по отдельности

Странно бывает услышать о ком-то, что он «не так передает соль». Но, вполне возможно, он нарушает правило этикета, которое гласит, что солонку не подают отдельно — только в паре с перечницей. Даже если гость хочет только посолить блюдо, нужно передать ему обе емкости.

Не следует забывать про столовые приборы

Наверняка вы не раз видели, как кто-то неправильно ест фастфуд. Пожалуй, лучше взять пример с королевы, которая даже бутерброды употребляет в пищу по правилами этикета: при помощи столовых приборов. Нужно отрезать от бутерброда кусочки, насаживать их на вилку, а затем подносить ко рту. Гамбургер в этом случае не является исключением: его тоже не стоит брать руками.

Не нужно оттопыривать мизинец во время чаепития

Есть представление, что именно так делают настоящие аристократы. По мнению некоторых исследователей, корни этой традиции уходят в Средневековье, когда пищу ели руками, а мизинцы специально вытягивали, чтобы они были чистыми, и их можно было макать в специи. Но сегодня эксперты по этикету считают оттопыривание мизинца грубым и неприличным.

Лучше убрать со стола телефон

Современные правила этикета не приветствуют использование мобильников во время посиделок в кафе или ресторане. Лучше убрать телефон и любые другие электронные устройства в сумку или карман и уделить внимание соседям по столику.