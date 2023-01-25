11 звезд, которые родились далеко не в самых простых семьях
В интернете не угасают споры по поводу звезд, которые обязаны своим успехом родственным связям. Не так давно масла в огонь подлила сводная сестра Кейт Мосс, которая заявила, что ей «надоели люди, которые считают, что они не смогли стать богатыми, знаменитыми и успешными, потому что везде процветает кумовство». Правда, она признала, что родство с именитой моделью поставило ее в привилегированное положение. Мы склонны верить, что непростая семья, безусловно, помогает на старте карьеры, а вот закрепиться на пьедестале, не обладая талантом и не прикладывая усилий, не так уж легко. Тем не менее покопаться в биографиях звезд очень любопытно.
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас родился в семье легендарного актера золотого века Голливуда Кирка Дугласа и актрисы Дианы Дуглас. Это тот случай, когда сын смог превзойти отца: в отличие от основателя династии с единственным «Оскаром», полученным в честь 50-летия карьеры, Майкл получил 2 премии «Оскар» непосредственно за актерскую и продюсерскую работу и множество других наград.
Дуглас-младший в юности отличался буйным темпераментом и своевольным характером, из-за чего его даже исключили из школы. Он стал мечтать о карьере актера, едва посмотрев первый фильм с участием отца. Но в то же время опасался, что не сможет быть актером такого же уровня.
Майкл поступил в военную школу, после окончания которой он все же стал учиться актерской профессии. Утверждается, что свои первые роли молодой талант получил самостоятельно, без протекции папы.
Его младшие братья также связаны с кинематографом: брат Эрик был актером, а Джоэль и Питер работают продюсерами.
Дженнифер Энистон
Любимица публики Дженнифер Энистон тоже вышла из непростой семьи. Ее родители — довольно популярный в свое время актер Джон Энистон и модель и актриса, не добившаяся особого успеха на этом поприще, Нэнси Доу.
Как известно, огромная слава обрушилась на Дженнифер после роли Рэйчел Грин в культовом сериале «Друзья». Однако она начала осваивать профессию гораздо раньше, с 11 лет, вдохновившись примером отца.
Гвинет Пэлтроу
Актриса Гвинет Пэлтроу — дочь кинорежиссера Брюса Пэлтроу и популярной актрисы Блайт Даннер. В юности она мечтала стать орнитологом, но гены взяли свое, и она решила связать свою жизнь с творчеством, поступив на курс истории искусств. Но так и не окончила университет, а сосредоточилась на актерской карьере. И, надо отметить, та развивалась стремительно: первыми работами Гвинет стали роли в фильмах «Крик», «Капитан Крюк», «Семь» и «Влюбленный Шекспир», который принес ей «Оскар».
Ее младший брат Джейк Пэлтроу — кинорежиссер, сценарист и актер.
Румер Уиллис
Еще одна молодая актриса, которая решила пойти по стопам своих родителей, — Румер Уиллис — является старшей дочкой актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса. Кажется, вопрос о выборе профессии в этом случае не стоял, ведь даже момент ее рождения был заснят на видео оператором, которого специально наняла ее мама. Первую роль в кино она получила еще в 7 лет, и сейчас ее фильмография насчитывает более 40 фильмов и сериалов. Талант Румер многогранен: она победила в 20-м сезоне шоу «Танцы со звездами», играла в мюзикле «Чикаго» и пробует себя в качестве певицы. В прошлом месяце Румер объявила о том, что ждет первенца.
Ее младшие сестры Скаут и Таллула тоже снимались в кино в детском возрасте. Но они не стали продолжать актерскую карьеру. Они периодически снимаются для журналов и попадают на снимки папарацци в откровенном виде.
Младшие дочки Брюса Уиллиса от модели Эммы Хеминг пока слишком юны для выбора профессии: Мейбел Рэй всего 10 лет, а Эвелин — 8.
Джейк Джилленхол
Американский актер и кинопродюсер Джейк Джилленхол снимается с 11 лет. Его дебютом стала роль в комедии «Городские пижоны». В мир кинематографа юный талант привели родители — сценаристка и кинорежиссер Наоми Фонер и кинорежиссер Стивен Джилленхол, в чьих работах он часто принимал участие. Он пробует себя в качестве продюсера, играет в театре и имеет внушительный список наград.
Старшая сестра Джейка Мэгги Джилленхол также успешная актриса. Свои первые роли она сыграла в фильмах отца.
Тори Спеллинг
Актриса, сценарист и продюсер Тори Спеллинг, запомнившаяся нам как Донна Мартин из культового сериала «Беверли-Хиллз», прославилась благодаря отцу, который был продюсером этого сериала. Отец — медиамагнат Аарон Спеллинг — основал продюсерскую компанию Spelling Television, благодаря которой он стал самым плодовитым телевизионным продюсером в истории телевидения США.
Звездная наследница стала сниматься в телесериалах с 8 лет. Прославившую ее роль в «Беверли-Хиллз» она получила в 17 лет и играла во всех 10 сезонах сериала. Она снялась в нескольких полнометражных картинах, но в целом карьера в большом кино не сложилась, и Тори вернулась к ТВ-сериалам. Также она снимается в реалити-шоу, пишет автобиографические книги и занимается воспитанием 5 детей.
Ее младший брат Рэнди Спеллинг пробовал себя в актерстве, а теперь работает коучем.
Билли Айлиш
Слава обрушилась на юную певицу в 14-летнем возрасте, а свою первую песню она написала в 11 лет. Не будет преувеличением сказать, что огромную роль в этом сыграла ее дружная и талантливая семья. Девушка не раз признавалась, что брат и мама вдохновили ее заняться музыкой.
Ее мать Мэгги Бэрд была актрисой, увлекалась пением, сама писала песни и обучила этому своих детей. Она снималась в сериалах «Секретные материалы», «Кости», «Обуздать свой энтузиазм». А папа также исполнял небольшие роли в кино, в том числе роль репортера в фильме «Железный Человек».
Брат певицы Финнеас — музыкант, композитор, продюсер и актер. Он снимался в таких сериалах, как «Хор», «Американская семейка» и «Водолей». Также 25-летний парень — солист и автор песен группы The Slightlys, он выпускает и сольные синглы. Свои первые песни он написал в 12 лет с помощью мамы. Именно Финнеас помог Билли выпустить ее дебютный альбом. Он пишет для сестры музыку и занимается ее продюсированием.
Лив Тайлер
Лив Тайлер запомнилась широкому зрителю как возлюбленная Арагорна в трилогии «Властелин колец». Разумеется, она была известна и прежде, в первую очередь как дочь солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера. Однако до 10 лет девочка даже не знала, что он ее отец, поскольку мама Лив, модель и рок-певица Биби Бьюэлл, воспитывала ее вместе со своим бойфрендом Тоддом Рандгреном.
Мама отвела подросшую 13-летнюю дочь в модельное агентство, и вскоре Лив стала сниматься для молодежных журналов. 3 года спустя она снялась в клипе на песню «Crazy», и затем девушку пригласили в детективную драму «Безмолвная схватка». А дальше ее карьера стремительно пошла вверх: она снялась во множестве разножанровых картин, в том числе по приглашению великого Бертолуччи в его драме «Ускользающая красота», и завоевала массу наград.
София Коппола
София Коппола — представительница популярной династии, которая всю жизнь пыталась выйти из тени своего великого отца, режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.
Впервые она появилась на экране в сцене крещения в «Крестном отце» в роли, собственно, младенца. Она продолжила сниматься в эпизодических ролях у своего отца, а далее последовали другие роли и у других режиссеров. Коппола надеялся, что гены возьмут свое и дочка свяжет свою жизнь с кино. Но участие в 3-й части «Крестного отца» поставило крест на актерской карьере, поскольку Софию ранила обрушившаяся на нее резкая критика киноведов. Девушка стала снимать видеоклипы и запустила свою линию одежды. А режиссерскую карьеру она начала со съемок фильма по роману Джеффри Евгенидиса. Критики высоко оценили ее работу, после чего последовал ряд других успешных картин.
Династия Коппола прочно связана с миром кино: сестра Фрэнсиса Талия Шайр — актриса, его сын Роман — сценарист, а племянники Николас Кейдж и Джейсон Шварцман — актеры.
Джейми Ли Кертис
Отец и мать этой популярной актрисы считались одними из самых привлекательных звезд кино. Он — актер Тони Кертис, сыгравший знаменитого Джо в ленте «В джазе только девушки», она — актриса Джанет Ли, прославившаяся как секретарша Мэрион в хичкоковском «Психо». Старшая дочка пары Келли также стала актрисой. А вот Джейми не сразу сделала верный выбор профессии.
Девушка проявляла интерес к театральному искусству, но, к немалому удивлению всей семьи, она поступила в университет на юриспруденцию. Однако спустя семестр Джейми оставила университет и стала посещать кинопробы и кастинги. Режиссер Джон Карпентер пригласил начинающую актрису в свой фильм, поскольку участие дочери той самой Мэрион — это отличный маркетинговый ход, который привлек внимание к ленте.
В фильмографии Джейми много лент в жанре ужасов, из-за чего ее окрестили «королевой крика» и долгое время ей не удавалось сменить амплуа. Но Джейми все же смогла доказать, что является разноплановой актрисой.
Майя Хоук
Эта талантливая молодая девушка — «потомственная» актриса, дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука. По ее словам, несмотря на такое родство, она работает так же много, как и любой другой начинающий актер, ведь люди, как правило, возлагают на нее большие надежды из-за ее происхождения, и она научилась усердно работать, чтобы построить собственную карьеру.
Майе всего 24 года, но она уже успела запомниться многим по ролям в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде», в мини-сериале «Маленькие женщины» и в сериале «Очень странные дела». Параллельно с актерской карьерой Майя делает успехи как певица. Она выпустила 2 альбома, которые были восприняты благосклонно. У нее есть модельный опыт. Девушка снималась в рекламе и появлялась в журнале Vogue, как и ее мама и бабушка Нена фон Шлебрюгге.
Майя с детских лет проявляла интерес к актерству и играла в школьных спектаклях. Но звездные родители не торопились вводить ее в профессию. Актриса рассказывала, что они не хотели, чтобы она играла эпизодические роли в их фильмах: «Они хотели убедиться, что у меня достаточно сильный характер, моя собственная страсть к этому и трудовая этика. Когда я стала достаточно взрослой и стало ясно, что это мой выбор, они очень поддержали меня».
На ваш взгляд, все ли из наших героев прославились исключительно благодаря таланту? Или, не имея связей или именитых родственников, они бы не смогли пробиться?