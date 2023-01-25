11 звезд, которые родились далеко не в самых простых семьях

В интернете не угасают споры по поводу звезд, которые обязаны своим успехом родственным связям. Не так давно масла в огонь подлила сводная сестра Кейт Мосс, которая заявила, что ей «надоели люди, которые считают, что они не смогли стать богатыми, знаменитыми и успешными, потому что везде процветает кумовство». Правда, она признала, что родство с именитой моделью поставило ее в привилегированное положение. Мы склонны верить, что непростая семья, безусловно, помогает на старте карьеры, а вот закрепиться на пьедестале, не обладая талантом и не прикладывая усилий, не так уж легко. Тем не менее покопаться в биографиях звезд очень любопытно.

Майкл Дуглас

Майкл Дуглас родился в семье легендарного актера золотого века Голливуда Кирка Дугласа и актрисы Дианы Дуглас. Это тот случай, когда сын смог превзойти отца: в отличие от основателя династии с единственным «Оскаром», полученным в честь 50-летия карьеры, Майкл получил 2 премии «Оскар» непосредственно за актерскую и продюсерскую работу и множество других наград.



Дуглас-младший в юности отличался буйным темпераментом и своевольным характером, из-за чего его даже исключили из школы. Он стал мечтать о карьере актера, едва посмотрев первый фильм с участием отца. Но в то же время опасался, что не сможет быть актером такого же уровня. Майкл поступил в военную школу, после окончания которой он все же стал учиться актерской профессии. Утверждается, что свои первые роли молодой талант получил самостоятельно, без протекции папы.

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Его младшие братья также связаны с кинематографом: брат Эрик был актером, а Джоэль и Питер работают продюсерами.

Дженнифер Энистон

Invision/Invision/East News

Любимица публики Дженнифер Энистон тоже вышла из непростой семьи. Ее родители — довольно популярный в свое время актер Джон Энистон и модель и актриса, не добившаяся особого успеха на этом поприще, Нэнси Доу. Как известно, огромная слава обрушилась на Дженнифер после роли Рэйчел Грин в культовом сериале «Друзья». Однако она начала осваивать профессию гораздо раньше, с 11 лет, вдохновившись примером отца.

Гвинет Пэлтроу

IMAGO/Faye Sadou/Imago Stock and People/East News

Актриса Гвинет Пэлтроу — дочь кинорежиссера Брюса Пэлтроу и популярной актрисы Блайт Даннер. В юности она мечтала стать орнитологом, но гены взяли свое, и она решила связать свою жизнь с творчеством, поступив на курс истории искусств. Но так и не окончила университет, а сосредоточилась на актерской карьере. И, надо отметить, та развивалась стремительно: первыми работами Гвинет стали роли в фильмах «Крик», «Капитан Крюк», «Семь» и «Влюбленный Шекспир», который принес ей «Оскар». Ее младший брат Джейк Пэлтроу — кинорежиссер, сценарист и актер.

Румер Уиллис

Еще одна молодая актриса, которая решила пойти по стопам своих родителей, — Румер Уиллис — является старшей дочкой актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса. Кажется, вопрос о выборе профессии в этом случае не стоял, ведь даже момент ее рождения был заснят на видео оператором, которого специально наняла ее мама. Первую роль в кино она получила еще в 7 лет, и сейчас ее фильмография насчитывает более 40 фильмов и сериалов. Талант Румер многогранен: она победила в 20-м сезоне шоу «Танцы со звездами», играла в мюзикле «Чикаго» и пробует себя в качестве певицы. В прошлом месяце Румер объявила о том, что ждет первенца. Ее младшие сестры Скаут и Таллула тоже снимались в кино в детском возрасте. Но они не стали продолжать актерскую карьеру. Они периодически снимаются для журналов и попадают на снимки папарацци в откровенном виде. Младшие дочки Брюса Уиллиса от модели Эммы Хеминг пока слишком юны для выбора профессии: Мейбел Рэй всего 10 лет, а Эвелин — 8.

Джейк Джилленхол

Американский актер и кинопродюсер Джейк Джилленхол снимается с 11 лет. Его дебютом стала роль в комедии «Городские пижоны». В мир кинематографа юный талант привели родители — сценаристка и кинорежиссер Наоми Фонер и кинорежиссер Стивен Джилленхол, в чьих работах он часто принимал участие. Он пробует себя в качестве продюсера, играет в театре и имеет внушительный список наград. Старшая сестра Джейка Мэгги Джилленхол также успешная актриса. Свои первые роли она сыграла в фильмах отца.

Тори Спеллинг

Актриса, сценарист и продюсер Тори Спеллинг, запомнившаяся нам как Донна Мартин из культового сериала «Беверли-Хиллз», прославилась благодаря отцу, который был продюсером этого сериала. Отец — медиамагнат Аарон Спеллинг — основал продюсерскую компанию Spelling Television, благодаря которой он стал самым плодовитым телевизионным продюсером в истории телевидения США. Звездная наследница стала сниматься в телесериалах с 8 лет. Прославившую ее роль в «Беверли-Хиллз» она получила в 17 лет и играла во всех 10 сезонах сериала. Она снялась в нескольких полнометражных картинах, но в целом карьера в большом кино не сложилась, и Тори вернулась к ТВ-сериалам. Также она снимается в реалити-шоу, пишет автобиографические книги и занимается воспитанием 5 детей. Ее младший брат Рэнди Спеллинг пробовал себя в актерстве, а теперь работает коучем.

Билли Айлиш

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Слава обрушилась на юную певицу в 14-летнем возрасте, а свою первую песню она написала в 11 лет. Не будет преувеличением сказать, что огромную роль в этом сыграла ее дружная и талантливая семья. Девушка не раз признавалась, что брат и мама вдохновили ее заняться музыкой.



Ее мать Мэгги Бэрд была актрисой, увлекалась пением, сама писала песни и обучила этому своих детей. Она снималась в сериалах «Секретные материалы», «Кости», «Обуздать свой энтузиазм». А папа также исполнял небольшие роли в кино, в том числе роль репортера в фильме «Железный Человек». Брат певицы Финнеас — музыкант, композитор, продюсер и актер. Он снимался в таких сериалах, как «Хор», «Американская семейка» и «Водолей». Также 25-летний парень — солист и автор песен группы The Slightlys, он выпускает и сольные синглы. Свои первые песни он написал в 12 лет с помощью мамы. Именно Финнеас помог Билли выпустить ее дебютный альбом. Он пишет для сестры музыку и занимается ее продюсированием.

Лив Тайлер

PHOTOlink/Everett Collection/East News

Лив Тайлер запомнилась широкому зрителю как возлюбленная Арагорна в трилогии «Властелин колец». Разумеется, она была известна и прежде, в первую очередь как дочь солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера. Однако до 10 лет девочка даже не знала, что он ее отец, поскольку мама Лив, модель и рок-певица Биби Бьюэлл, воспитывала ее вместе со своим бойфрендом Тоддом Рандгреном. Мама отвела подросшую 13-летнюю дочь в модельное агентство, и вскоре Лив стала сниматься для молодежных журналов. 3 года спустя она снялась в клипе на песню «Crazy», и затем девушку пригласили в детективную драму «Безмолвная схватка». А дальше ее карьера стремительно пошла вверх: она снялась во множестве разножанровых картин, в том числе по приглашению великого Бертолуччи в его драме «Ускользающая красота», и завоевала массу наград.

София Коппола

Invision/Invision/East News

София Коппола — представительница популярной династии, которая всю жизнь пыталась выйти из тени своего великого отца, режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.



Впервые она появилась на экране в сцене крещения в «Крестном отце» в роли, собственно, младенца. Она продолжила сниматься в эпизодических ролях у своего отца, а далее последовали другие роли и у других режиссеров. Коппола надеялся, что гены возьмут свое и дочка свяжет свою жизнь с кино. Но участие в 3-й части «Крестного отца» поставило крест на актерской карьере, поскольку Софию ранила обрушившаяся на нее резкая критика киноведов. Девушка стала снимать видеоклипы и запустила свою линию одежды. А режиссерскую карьеру она начала со съемок фильма по роману Джеффри Евгенидиса. Критики высоко оценили ее работу, после чего последовал ряд других успешных картин. Династия Коппола прочно связана с миром кино: сестра Фрэнсиса Талия Шайр — актриса, его сын Роман — сценарист, а племянники Николас Кейдж и Джейсон Шварцман — актеры.

Джейми Ли Кертис

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Отец и мать этой популярной актрисы считались одними из самых привлекательных звезд кино. Он — актер Тони Кертис, сыгравший знаменитого Джо в ленте «В джазе только девушки», она — актриса Джанет Ли, прославившаяся как секретарша Мэрион в хичкоковском «Психо». Старшая дочка пары Келли также стала актрисой. А вот Джейми не сразу сделала верный выбор профессии.



Девушка проявляла интерес к театральному искусству, но, к немалому удивлению всей семьи, она поступила в университет на юриспруденцию. Однако спустя семестр Джейми оставила университет и стала посещать кинопробы и кастинги. Режиссер Джон Карпентер пригласил начинающую актрису в свой фильм, поскольку участие дочери той самой Мэрион — это отличный маркетинговый ход, который привлек внимание к ленте.

В фильмографии Джейми много лент в жанре ужасов, из-за чего ее окрестили «королевой крика» и долгое время ей не удавалось сменить амплуа. Но Джейми все же смогла доказать, что является разноплановой актрисой.

Майя Хоук

Эта талантливая молодая девушка — «потомственная» актриса, дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука. По ее словам, несмотря на такое родство, она работает так же много, как и любой другой начинающий актер, ведь люди, как правило, возлагают на нее большие надежды из-за ее происхождения, и она научилась усердно работать, чтобы построить собственную карьеру. Майе всего 24 года, но она уже успела запомниться многим по ролям в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде», в мини-сериале «Маленькие женщины» и в сериале «Очень странные дела». Параллельно с актерской карьерой Майя делает успехи как певица. Она выпустила 2 альбома, которые были восприняты благосклонно. У нее есть модельный опыт. Девушка снималась в рекламе и появлялась в журнале Vogue, как и ее мама и бабушка Нена фон Шлебрюгге. Майя с детских лет проявляла интерес к актерству и играла в школьных спектаклях. Но звездные родители не торопились вводить ее в профессию. Актриса рассказывала, что они не хотели, чтобы она играла эпизодические роли в их фильмах: «Они хотели убедиться, что у меня достаточно сильный характер, моя собственная страсть к этому и трудовая этика. Когда я стала достаточно взрослой и стало ясно, что это мой выбор, они очень поддержали меня».