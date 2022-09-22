12 закулисных тайн балетной жизни, о которых танцоры говорят только между собой

Наверняка многие, будучи маленькими девочками, мечтали стать балеринами. Кружиться в сказочных костюмах по сцене, срывать овации зала, танцевать партии из знаменитых постановок. Конечно, в юном возрасте никто и не задумывается о том, какой это колоссальный труд, сколько работы стоит за одним легким движением руки и грациозным прыжком. И сколько разных правил и ритуалов таит в себе закулисье.

Мы в ADME не смогли удержаться и полюбопытствовали, какие секреты повседневной жизни есть у танцоров балета.

Не делают темный маникюр

Kashaev Pavel / East News , YakobchukOlena / easyfotostock / East News

Балерины не используют темный лак для ногтей во время выступления по многим причинам. Во-первых, это отражает индивидуальность, а танцора все же должны воспринимать как часть представления. Во-вторых, это мешает вниманию зрителя. Руки во время перформанса выразительны не меньше, чем ноги, поэтому ничто не должно отвлекать внимание от самих движений. Это правило прививают еще во время учебы.

Мужчины носят специальные трусы-бандаж

Под сценическими лосинами танцоры мужчины носят не обычное нижнее белье, а специальный бандаж. Его второе название — танцевальный пояс, и он является неотъемлемой частью костюма и первостепенным предметом одежды, который парни надевают на занятия, репетиции или выступления. Бандаж надевается под колготки или брюки вместо нижнего белья, и его единственная цель — анатомически поддерживать и защищать от травм.

А девушки и вовсе зачастую не надевают белье

Хотя артистки балета иногда надевают нижнее белье под лосины, обычно оно из очень тонкого материала и часто с невидимыми швами. Но так как многие танцевальные купальники шьются уже со встроенной подкладкой, то многие девушки игнорируют белье как часть костюма. Что удобно, ведь эти подкладки можно быстро вынуть из купальника и постирать.

Не стригут коротко ногти на ногах

Говорят, что танцоры балета переносят боль в 3 раза легче, чем обычный человек. Считается, что у балерин высокий болевой порог, ведь ежедневное ношение пуантов крайне болезненно. Ко всему прочему, они не стригут коротко ногти на ногах, так как они могу врастать из-за постоянной нагрузки.

Носят колготки с дырками на носках

Большинство моделей балетных колготок делают с отверстиями внизу. Оно позволяет балеринам быстро получить доступ к пальцам ног, чтобы заклеить их скотчем или вставить прокладки для пальцев или овечью шерсть для работы в пуантах. А также легко прочистить и перевязать волдыри, порезы и т. д., не раздеваясь для этого полностью.

Используют хитрости, чтобы удержать равновесие во время движений на сцене

AP / Associated Press / East News

У танцоров балета есть хитрость, позволяющая сохранять равновесие, ведь при выполнении поворотов баланс является ключевым фактором. Поэтому в некоторых театрах придумали способ помочь танцорам во время сложных движений. В задней части зала устанавливают синие прожекторы, и именно на них смотрят балерины, чтобы сосредоточиться во время поворота.

Сами делают себе прически и макияж

Magnolia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

Прическа и макияж для выступления требуют большой подготовки, но в основном танцовщицы делают все это сами. Ни один стилист бы не справился с подготовкой к представлению вовремя, потому что считается, что на то, чтобы собрать знаменитый балетный пучок волос каждой участнице перформанса для одного шоу, ушло бы в общей сложности 400 часов. Так что каждая профессиональная артистка балета имеет в арсенале множество лайфхаков для создания сценического макияжа. Например, они добавляют коричневую подводку для губ к классической красной, чтобы их было четче видно, не используют тональный крем, потому что знают, что вспотеют.

У танцоров кордебалета нет отдельной раздевалки

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / East News

Танцорам балета приходится бороться со своей стеснительностью за сценой еще в самом начале карьеры. Все артисты — и мужчины, и женщины — переодеваются в общем пространстве, в котором есть место только для зеркала, подвесной полки и театрального шкафа. Никаких отдельных гримерок и раздельных раздевалок.

Носят угги в перерывах между занятиями

Для танцоров крайне важно держать мышцы, суставы и сухожилия разогретыми и готовыми к работе в течение репетиций и занятий. Даже несмотря на то что после часовых тренировок становится жарко, сразу же после окончания класса поверх формы принято надевать трикотажные легинсы и свитер, чтобы мышцы сохраняли эластичность и кровоток. И одним из самых неожиданных для обывателя предметов являются мягкие ботильоны. Это такие забавные тапочки в форме «лунных ботинок», которые надевают поверх пуантов или любой базовой танцевальной обуви. В дополнение к сохранению тепла они защищают танцевальную обувь от нетанцевальных поверхностей, таких как плитка и ковер, которые часто приводят к преждевременному износу дорогостоящих пуантов.

Полны суеверий, и у каждого танцора есть свой ритуал

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Успех выступления в балете зависит от многих факторов, на которые танцоры повлиять не могут. И артистам просто необходим хоть какой-то инструмент контроля над ситуацией. Поэтому они крайне суеверны, и у каждого танцора есть свой ритуал. Эта взаимосвязь подтверждается в статье, опубликованной в журнале «Психологическая наука», где говорится, что суеверия, такие как скрещенные пальцы и талисманы, могут быть связаны с улучшением производительности из-за повышения уверенности в себе. Некоторые артисты балета поделились своими ритуалами на удачу: «Я должна быть последней, кто покидает раздевалку, даже если я уже готова».

«Я всегда оставляю запасную пару обуви на краю сцены рядом с коробкой канифоли. Иногда по одной паре с обеих сторон».

«Когда я танцевала для Лара Любовича, он настоял на том, чтобы не свистеть за кулисами! Он сказал, что это пробудит спящих духов».

Мастера шьют пачки вручную

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Традиционный символ балерины — пачка. И каждая из них сделана вручную. На изготовление одной пачки может уйти от 60 до 90 часов труда, при этом используется до 10 метров ткани. Вот почему обычная пачка стоит $ 900–2 500.

Размещают в зале подставных зрителей

Каждый, кто хоть раз ходил на балет, наверняка замечал, что в определенный момент какой-то особо рьяный зритель начинает громко аплодировать. И уже потом, конечно же, овации подхватывает весь зал. Но мало кто знает, что чаще всего это специальные люди, так называемые клакеры, которым платят за то, чтобы в определенные моменты они начинали поддерживать артистов. На самом деле этому трюку много лет. Еще с 1830-х годов парижские театры нанимали профессиональных «хлопателей», чтобы вызывать положительную реакцию публики.