12 книг для чтения летними знойными вечерами, которые затянут с первых же страниц

«Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, что и при приобретении нового друга», — писал Вольтер. Французский писатель и философ, как никто, знал, что книга может дать очень многое. Что может быть заманчивее, чем нырнуть с головой в пахнущие типографской краской страницы и перенестись в XIX век, фантастическое будущее или какую-нибудь экзотическую страну?

Мы в ADME не можем представить лето без черешни, отдыха на пляже и, конечно же, чтения. В этой подборке — книги, которые помогут отвлечься от забот и погрузиться в мир захватывающих приключений и переживаний.

Стейси Ли. Девушка с нижнего этажа

17-летнюю Джо уволили из шляпного магазина, и теперь она работает горничной у дочери одного из самых богатых мужчин Атланты. Кроме того, она тайно ведет колонку с советами в местной газете, подписываясь псевдонимом Мисс Ягодка. Но не всем по вкусу ее прогрессивные взгляды на жизнь и общество. Когда остроумные публикации Джо набирают популярность, у девушки появляются враги. Я начала читать эту книгу прошлой ночью и просто подсела на нее! А когда муж позвал меня из кухни и спросил про ужин, я ответила «Конечно» — и как ни в чем не бывало продолжила читать дальше. © teachinaTARDIS / Twitter



Энн Пэтчетт. Голландский дом

Роман — финалист Пулитцеровской премии в 2020 году. Брат и сестра счастливо живут в особняке, который все вокруг называют Голландским домом. Но однажды мать сбегает, оставив детей на попечение отца, а через несколько лет новая мачеха выставляет их за порог. На протяжении нескольких десятков лет герои будут возвращаться обратно снова и снова. Их история охватывает всю вторую половину ХХ века, а судьбы роковым образом переплетутся с Голландским домом. Если найдется роман более пронзительный или захватывающий, чем «Голландский дом» Энн Пэтчетт, я буду очень, очень удивлен. Абсолютный и мастерски написанный хит. © aholgate / Twitter

Элизабет фон Арним. Колдовской апрель

Героини романа — 4 эксцентричные англичанки разного возраста, принадлежащие к разным слоям общества. Они вскладчину снимают виллу на острове, чтобы сбежать подальше от унылого и холодного Лондона. «Колдовской апрель» вышел в 1922 году и сразу получил статус бестселлера. Это легкая, полная юмора книга, которую полюбили многие поколения читателей. Это идеальный роман для отпуска, который можно читать, лениво полеживая на пляже с охлаждающим напитком в руке. © Steven Godin / Goodreads

Гиллиан Флинн. Кто-то взрослый

Небольшая повесть от автора мирового бестселлера «Исчезнувшая». Главная героиня работает гадалкой и говорит клиентам ровно то, что те хотят услышать. Однажды к ней приходит посетительница, которая убеждена, что в особняке, куда она с семьей недавно переехала, обитает злой дух. «Исчезнувшая» — не лучший роман Гиллиан Флинн, даже близко не стоит. «Кто-то взрослый» — вот самый крутой и крышесносный. © kdotgeary / Twitter

Патриция Хайсмит. Глубокие воды

Брак Вика и Мелинды держится только на терпении супруга. Он старается не замечать, как его жена флиртует с другими мужчинами. Однажды Вик придумывает историю, чтобы запугать потенциальных поклонников Мелинды. Но на деле все меняется только в худшую сторону. Только что закончил читать. Шикарный психологический триллер. Персонажи очень интересные. Темный, современный, непредсказуемый, элегантный. Обожаю его. © willrdean / Twitter

Миранда Коули Хеллер. Бумажный дворец

Элинор в течение одного дня вспоминает все 50 лет своей жизни. Она должна сделать выбор: выйти из зоны комфорта, расстаться с неверным мужем и наконец стать счастливой или же оставить все как есть. Большая семейная сага про жизнь, которую героиня пытается отстоять у своего прошлого. Эта книга долго лежала у меня на полке, и когда я наконец взяла ее в руки, то прочитала за полтора дня — не могла остановиться. Я не отрывалась от книги, передвигаясь по дому и пытаясь заняться другими делами. Люблю ее. © Claire Fuller / Goodreads

Тэйлор Адамс. Выхода нет

В маленьком мотеле в глуши от снежной бури укрываются несколько автомобилистов, застигнутых врасплох непогодой. Главная героиня, студентка, пытаясь поймать сигнал связи, видит в припаркованном фургоне что-то, что сразу дает ей понять: среди них скрывается настоящий психопат. Невероятно динамичный роман. Каждые 20 минут у меня брякала на пол челюсть от очередного открытия или неожиданного поворота событий. В книге за короткий промежуток времени происходит очень много ярких моментов. Это настоящее сокровище для всех, кто любит насыщенные действием триллеры. © Jheauxx / Twitter

Джилл Сантополо. Свет, который мы потеряли

Дебютный роман о прочной силе первой любви. Люси и Гейб познакомились во время учебы на последнем курсе. Через год они встречаются снова и понимают, что безумно любят друг друга, однако ни один не хочет поступиться своей карьерой. И следующие 13 лет — это путь мечты, желаний, ревности, предательства и в конечном счете любви. Бросьте все и прочтите эту книгу прямо сейчас! У меня было подозрение, что роман особенный, но я понятия не имела, как сильно эта история тронет мое сердце или насколько эмоционально я буду вовлечена в нее. © Melissa / Goodreads

Лаура Дейв. Последнее, что он сказал мне

Ханна только начала привыкать к своей новой роли жены и мачехи, когда ее муж внезапно исчез. Он оставил ей только деньги и записку с просьбой защитить его дочь. Тревожный, захватывающий и удивительно эмоциональный роман о семье и любви. © preoccupiedbybooks / Goodreads

Эва Гарсиа Саэнс де Уртури. Жало белого города

Триллер испанского автора, в котором баскский фольклор переплетается с острым сюжетом. Инспектор по прозвищу Кракен расследует зловещие ритуальные преступления, которые взбудоражили небольшой город. Они точь-в-точь повторяют те, что случились 20 лет назад, — но преступник был наказан и все это время находился за решеткой. Неужели у него появился подражатель? Выдающийся триллер! Это многослойный, сложный криминальный роман, который переносит вас в Страну Басков и в самое сердце леденящего душу расследования. © Crime by the Book / Goodreads



Джессика Фрэнсис Кейн. Как Мэй ходила в гости

40-летней Аманде проще общаться с растениями, чем с людьми. И когда ее неожиданно отправляют в отпуск, она понимает, что очень давно замкнулась в себе и отдалилась от друзей. Поэтому женщина решает восстановить отношения с когда-то близкими подругами и предпринимает путешествие, чтобы навестить каждую из них в отдельности и разобраться, в какой момент между ними все пошло не так. Эта история такая же обнадеживающая и добрая, как визит к старому другу. Вы влюбитесь в героиню, которая по прошествии стольких лет пытается восстановить связь со своей прежней жизнью. © rakestrawbooks / Twitter

Джоджо Мойес. Последнее письмо от твоего любимого

Девушка приходит в себя в больнице после автомобильной аварии. Она даже не может вспомнить, как ее зовут, но неожиданно натыкается на письма, адресованные ей и подписанные просто буквой Б. Их автор признается ей в любви и умоляет ее уйти от мужа. Спустя полвека молодая журналистка находит одно из этих писем в архиве своей газеты и решает разузнать о судьбе героев письма. Одна из немногих книг, которая заставила меня плакать навзрыд, как маленькую девочку. После ее прочтения я всерьез задумалась о том, правильный ли выбор сделала в жизни. © Ivana — Diary of Difference / Goodreads