12 королевских особ, которые нашли своего стилиста и буквально расцвели

Монаршие особы, будь то принцесса или герцогиня, неизменно ассоциируются с элегантным стилем, современным, но сдержанным. Взять хотя бы Кейт Миддлтон, чьими образами любуется весь мир. За каждой деталью внешности королевских особ стоит талантливый стилист, а то и не один, а целая команда. И нам стало любопытно взглянуть на то, как одевались члены королевских семей до знакомства с этими волшебниками мира моды.

Редакция ADME покопалась в фотоархивах и нашла наряды, которые знатные дамы выбирали сами.

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская: 2005, 2011 и 2022 годы

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Стилист Наташа Арчер работает с королевской семьей уже много лет. До того как она начала давать Кэтрин советы, герцогиня выглядела как соседская девчонка: очаровательно и раскованно, но, конечно, неподобающе для королевской особы. Теперь, с легкой руки Наташи, Кейт часто использует модный прием, подсмотренный у королевы, — создает образ, выдержанный в одном цвете.

Софи, графиня Уэссекская: 2005 vs 2022 годы

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До того как над образами Софи начал работать стилист, она часто носила высокие каблуки, костюмы с юбкой свободного кроя. После, когда ей помогли преобразиться Джорджи Пинкус и Пандора Делевинь (да, это мама актрисы и модели Кары Делевинь), наряды графини стали более смелыми, а в гардеробе появились силуэты, подчеркивающие фигуру.

Меган Маркл, герцогиня Сассекская: 2014 vs 2019 годы

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Меган Маркл часто обращается к команде мастеров бьюти-индустрии во главе с сестрами Ниной и Клэр Холлуорт. Нина и Клэр, кстати, нередко работают со знаменитостями: им, к примеру, довелось одевать Дженнифер Энистон. Как можно заметить, после работы со стилистами образы Меган стали более лаконичными и элегантными.

Камилла, герцогиня Корнуолльская: 1992 vs 2022 годы

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Люди никогда не были очарованы Камиллой и ее стилем в той же степени, в какой были очарованы принцессой Дианой. Однако нельзя не заметить, что после свадьбы с Чарльзом стиль герцогини Корнуолльской постепенно стал меняться в лучшую сторону, и сейчас 75-летняя Камилла выглядит изящно и женственно. Модельер герцогини Фиона Клэр выбирает для нее пастельные цвета и утверждает, что счастлива работать с командой Камиллы.

Зара Тиндалл, единственная дочь принцессы Анны: 2011 vs 2022 годы

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Нередко королевские стилисты держатся в тени, избегая публичной жизни, но у стилиста Зары Тиндалл есть свой аккаунт в соцсетях, где она иногда показывает наряды, подобранные для дочери принцессы. Зара посещает и королевские приемы, и спортивные мероприятия, а ее стилист всякий раз помогает ей выглядеть неотразимо.

Принцесса Евгения Йоркская: 2013 vs 2022 годы

Polaris / East News , AP / Associated Press / East News

Стиль Евгении и ее сестры неоднократно подвергался критике. После свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма мать сестер, герцогиня Сара Фергюсон, попросила стилиста Чарли Андерсон поработать с дочерьми, и именно Чарли помогла девушкам сформировать свой имидж. Евгения, к примеру, теперь предпочитает классические облегающие силуэты в духе 1960-х.

Принцесса Беатриса Йоркская: 2006 vs 2016 годы

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Принцесса Беатриса, как и ее сестра, после работы со стилистом заметно преобразилась. По словам Чарли, у Беатрисы отличный вкус в одежде. Она выбирает для себя смелые образы, в то время как ее сестра предпочитает более утонченные.

Кронпринцесса Мэри Датская: 2005 vs 2013 годы

За большинством знаковых образов кронпринцессы Мэри стоит Йеспер Ховринг — дизайнер и портной, который работает с монаршей особой вот уже много лет. Он уверен, что вещи должны служить долго, и очень любит обновлять и переделывать старые наряды, показывая таким образом бережное отношение кронпринцессы к окружающей среде.

Летисия, королева-консорт Испании: 2010, 2015 и 2022 годы

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Свой внешний вид королева Летисия вот уже больше 5 лет доверяет стилисту Еве Фернандес. И, видимо, не зря, ведь в каждый свой выход в свет она выглядит безупречно и элегантно. Хотя королевский модный советник чаще всего держится в тени, Летисию и Еву не раз замечали во время совместного шопинга.

Метте-Марит, кронпринцесса Норвегии: 2001 vs 2019 годы

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Известно, что над образом Метте-Марит работала стилист и редактор норвежской версии журнала Elle Петра Миддельтон (не стоит путать с фамилией супруги принца Уильяма). Если на старых фото видно, что деталям своего образа кронпринцесса не придавала значения, то сейчас элегантностью нарядов Метте-Марит может посоперничать и с британскими монаршими особами.

Стефания, принцесса Монако: 2010 vs 2018 годы

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Стефания — младшая дочь киноактрисы Грейс Келли, и почти наверняка все детство у нее перед глазами был пример безупречного стиля. Но во взрослом возрасте принцесса, по всей видимости, предпочла воспользоваться услугами профессионала, а не полагаться полностью на собственный вкус. По словам Саманты Харман, личного стилиста и эксперта по моде, принцесса не боится смешивать принты и цвета, пробовать новые тренды и разные фактуры тканей.

Марта Луиза, принцесса Норвегии: 2012 vs 2022 годы

Над подбором нарядов для Марты Луизы и ее жениха сейчас трудится один человек: стилист Мэгги Алава. Стиль норвежской принцессы, конечно, далек от строгих образов британской королевской семьи: Марта Луиза выглядит более самобытно, но не менее элегантно.

Какие образы королевских особ вам больше понравились: до работы со стилистами или после?