12 звезд, которые столкнулись с несправедливостью и двойными стандартами. И не постеснялись громко заявить об этом

Двойные стандарты — настоящая беда нашего общества. Людей до сих пор судят по их полу, внешности и возрасту. Женщин осуждают за то, что простительно мужчинам, и наоборот. С подобным сталкиваются даже звезды. Например, одной известной актрисе отказали в роли только потому, что посчитали, что в свои 37 она не сможет сыграть роль возлюбленной 55-летнего мужчины.

Мы в ADME решили узнать, с какими несправедливостями сталкиваются знаменитости.

Тейлор Свифт

B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Певица пожаловалась, что ее несправедливо критикуют за песни о ее бывших парнях. При этом ее коллег-мужчин никто не осуждает за баллады об экс-подружках. «Никто так не говорит о Бруно Марсе. А он тоже пишет песни о своих бывших, своих нынешних, своей личной жизни, и никто не возмущается», — говорит звезда.

Билли Айлиш

Gilbert Flores/Broadimage / Broad Image / East News , B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Поклонники юной певицы полюбили ее не только за талант, но и за имидж: черно-зеленые волосы и мешковатая одежда. Однако девочка повзрослела и сменила образ на более женственный, чем разозлила многих фанатов. Когда Билли выложила в соцсетях фото, на котором она позирует в корсете, от нее отписалось около 100 тыс. человек. «Если бы она была мужчиной, об этом никто бы не написал, — прокомментировала ситуацию Мадонна. — Мужчина может себе позволить одеваться в классический костюм в первые годы своей карьеры, а потом внезапно появиться на публике без рубашки и с подведенными глазами, как Мик Джаггер, и никто не скажет ни слова».

Дженнифер Гарнер

Sipa USA / Sipa USA / East News

По словам актрисы, буквально каждый журналист, который брал у нее интервью, спрашивал у нее: «Как вы совмещаете работу и семью?» При этом Дженнифер возмущает, что Бену Аффлеку, который тогда был ее мужем и является отцом ее детей, таких вопросов никто не задавал. «Не пора ли как-то сменить тему разговора?» — интересуется звезда у СМИ.

Сара Джессика Паркер

AA / ABACA / Abaca / East News

Однажды актриса пошла пообедать со своей подругой в кафе, и там ее сняли папарацци. Фото попали в интернет, а пользователи восхитились тем, что звезда была без макияжа и с седыми, не тронутыми краской волосами. Сара не воодушевилась комплиментами и заметила, что мужчинами в подобных ситуациях почему-то никто не восхищается. Показательный пример: ее друг Энди Коэн не сталкивался с таким же пристальным вниманием СМИ, несмотря на то что появился на фотографиях с седой головой. «У него пышная седая грива. Но никто даже не упомянул о нем», — говорит актриса.

Кейт Бекинсейл

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Когда у актрисы был роман с парнем на 20 лет моложе и она обнародовала это в соцсетях, на нее буквально вылили потоки грязи. Актрису возмутило, что общество лишает женщин «старше 32 лет» права на развлечения, а то время как мужчинам позволяет делать то, что им хочется, вне зависимости от возраста.

Мэгги Джилленхол

Gilbert Flores / Broadimage / East News

А Мэгги Джилленхол отказали в роли, объяснив это тем, что она слишком стара, чтобы сыграть женщину, в которую влюблен 55-летний мужчина. Актрисе на тот момент было 37 лет. «Это было удивительно для меня. Сначала мне было плохо, потом я злилась, но в конце концов стало просто смешно», — сказала Мэгги.

Моника Беллуччи

Актрисе Монике Беллуччи повезло больше: ее утвердили на роль девушки Бонда, когда ей был 51 год. Дэниелу Крейгу, который играл шпиона, было 47. Когда журналист намекнул актеру, что дама сердца старовата для такого персонажа, Крейг возмутился и заметил, что Бонд и героиня Беллуччи ровесники.

Наташа Лионн

Однажды журналист решил сделать актрисе комплимент и задал ей вопрос на тему ее работы в сериале «Оранжевый — хит сезона»: «Вы такая красивая! Каково это — играть такую роль?» Наташа вежливо ответила, что все актеры, задействованные в проекте, очень талантливы, и оценивать их стоит по работе, а не по внешности.

Кит Харингтон

С аналогичной проблемой сталкивался и актер Кит Харингтон. Он признался, что его утомляют вопросы о его волосах, хотя при этом признает, что на некоторые роли его взяли в том числе из-за яркой внешности. «Мне нравится думать, что я нечто большее, чем красивая шевелюра или томные взгляды», — говорит звезда «Игры престолов». Сейчас Кит пытается избавиться от имиджа красавчика и сказал своим агентам, что намерен отказаться от ролей в духе Джона Сноу.

Софи Тернер

Еще одна звезда «Игры престолов», Софи Тернер, рассказала журналистам, что не раз сталкивалась с критикой в адрес своей фигуры. «Часто во время съемок мне говорили, что я должна похудеть. Причем порой мое телосложение не имело никакого отношения к характеру персонажа, которого я играю», — сказала она журналу Porter. Между тем мужчин-актеров просят похудеть, как правило, только в том случае, если это действительно необходимо для роли, как, например, Мэттью Макконахи, игравшего больного СПИДом в «Далласском клубе покупателей».

Кейт Бланшетт

Andrews Archie / ABACA / Abaca / East News

На одной из церемоний вручения кинонаград оператор сделал своеобразный и сомнительный комплимент вкусу Кейт Бланшетт — он отошел подальше, чтобы снять ее в полный рост и показать зрителям ее платье. Звезда выкрикнула: «Эй, а актеров-мужчин вы снимаете так же?» Многих актрис раздражает, что журналисты предпочитают спрашивать у них о моде, в то время как мужчинам задают вопросы об их работе. Николь Кидман даже отказалась отвечать репортеру, когда он спросил, кто дизайнер ее наряда.

Эмма Стоун

ARIS MESSINIS / AFP / East News

Похожая история была и у актрисы Эммы Стоун. Однажды она вместе со своим бойфрендом Эндрю Гарфилдом давала интервью. И сказала парню: «Журналисты постоянно спрашивают меня, кто моя икона стиля и без чего я не могу выйти из дома. Тебе же задают интересные, острые вопросы, потому что ты мужчина».