13 случаев, когда представительницы королевской семьи повторили образ из прошлого. Некоторые не побоялись прослыть бунтарками

Женщины в королевской семье должны одеваться с особой тщательностью. Ведь за ними буквально следит весь мир, а одежда и обувь, которые они выбирают, мгновенно становятся хитами. Порой принцессы и герцогини отдают модную дань стилю прошлого и надевают платья и костюмы, как две капли воды похожие на костюмы других королевских особ.

В 1981 году принцесса Диана надела на прием платье с открытыми плечами и вырезом в форме сердечка. Спустя 30 лет похожий наряд надела и Кейт Миддлтон

И хотя женщинам из королевской семьи следует избегать открытых нарядов, принцесса Маргарет также надевала похожее платье

Стилисты считают, что платья в горох помогают герцогине сделать образ более расслабленным и игривым. Королева также носила такие наряды

Pool Daily Telegraph / Associated Press / East News

Королева Елизавета дополнила белоснежное платье в синий цветочек перчатками и жемчугом, а Кейт — часами и помолвочным кольцом с сапфирами

Королева Елизавета обожала носить яркие цвета. Перед вами — 3 ярких образа женщин королевской семьи в зеленом цвете

TOLGA AKMEN / AFP / East News

Кажется, никто не умеет так элегантно обыгрывать летние закрытые платья в цветочек, как члены королевской семьи

И Кейт, и королева Елизавета выбрали для выхода в свет однобортные синие пальто

На службу в церковь и Кейт, и королева Елизавета надевали пальто зеленого цвета. Кейт выбрала бутылочный оттенок, а королева — изумрудный

Цветочное платье с короткими рукавами — универсальный выбор. В таком виде Кейт помогала высаживать цветы, а королева встречалась с норвежским королем

KEYSTONE Pictures USA / eyevine / East News

Очередная похожая пара образов королевы Елизаветы и Кейт Миддлтон — длинные голубые платья в цветочек

И Елизавета в 1954 году, и Кейт в 2022-м надевали кружевные белые платья с квадратным вырезом в сочетании с широкополой шляпой

Кейт надела для визита в Пакистан голубой наряд. Очень похожий в 1996 году выбрала для визита в эту страну Диана

Члены королевской семьи должны носить колготки всегда, как правило, телесные. Но иногда женщины нарушают это предписание и не надевают их вообще

Или надевают черные