15 случаев, когда дружба знаменитых женщин стала маячком доброты и верности в море богатства и славы

Наверное, известным людям сложнее, чем обычным, дружить, ведь у них мало времени, им трудно остаться незамеченными папарацци и не угодить в объектив во время приятельских посиделок. Плюс не будем забывать, что не каждый может пережить чужой успех: вон одному «Золотой глобус» вручили, а другая так и ходит в номинантах. Обидно же? Но если дружба настоящая, то можно порадоваться за подругу от всей души. Например, так, как Джейми Ли Кертис, когда Мишель Йео объявили победительницей. Давайте посмотрим на селебрити, в чьем сердце нашлось место настоящей дружбе.

Милли Бобби Браун и Сэди Синк

Jen Lowery / Broadimage / Broad Image / East News

Молодые актрисы встретились на съемках сериала «Очень странные дела», но их дружба вышла за пределы рабочей площадки. «Мы потерялись бы друг без друга», — сказала Синк. Когда Милли Бобби Браун запустила свою линию косметики, главной ее фанаткой стала Сэди. Она рассказала, что каждый раз, когда приходила в гости к Милли, видела у нее столько косметики, сколько ей не попадалось за всю жизнь, и помнит первые шаги подруги в этом направлении. Тем удивительнее наблюдать за всем, чего она достигла теперь.



Хейли Болдуин и Селена Гомес

Было много разговоров о том, что девушки не могут поделить Джастина Бибера и борются за его любовь и внимание. В жизни же все оказалось куда как прозаичнее: Хейли всегда высказывалась в поддержку отношений Бибера и Гомес, а после того, как пара рассталась и она сама начала встречаться с Джастином, Селена встала на ее защиту и попросила фанатов прекратить нападки на девушку. На общих фото подруги всегда улыбаются и с удовольствием проводят время вместе.

Джейми Ли Кертис и Мишель Йео

Мишель Йео называли величайшей героиней боевиков всех времен, но «та самая роль», наиболее важная в карьере и жизни, досталась ей, когда ей было уже 59. Она снялась в фантастическом фильме «Всё везде и сразу» и смогла продемонстрировать все грани своего таланта. За что и получила награду как лучшая актриса. Реакцию ее подруги и коллеги по фильму Джейми Ли Кертис запечатлели и превратили в мем. Позже Джейми даже нарядилась в футболку, на которой изображен этот момент.



Дженнифер Гарнер и Риз Уизерспун

Joe Sutter, PacificCoastNews / EAST NEWS

Эти известные актрисы обожают прикалываться друг над другом в соцсетях и устраивают друг другу сюрпризы в жизни. Так, в день рождения подружки Гарнер надела свою парадную форму и сыграла на саксофоне мелодию в честь Уизерспун. По признанию Риз, Дженнифер — великолепная подруга, потому что всегда смеется над ее шутками и неудачными танцевальными движениями.

Тейлор Свифт и Кэти Перри

В начале карьеры девушки тусовались на одних и тех же вечеринках, болтали о котиках, отмечали дни рождения. Кэти даже предлагала Тейлор записать вместе песню, но этого пока так и не произошло. Потом их дружбу чуть не разрушил любовный треугольник: бывший возлюбленный Свифт начал встречаться с Перри. Затем последовали «песни мести», в которых исполнительницы намекали, что за кошка пробежала между ними. Но все закончилось хорошо: Перри прислала письмо с извинениями, а вскоре и появилась в клипе подруги.

Пэрис Хилтон и Николь Ричи

Эта парочка знакома всему миру со времен реалити-шоу «Простая жизнь», где девушки пытались жить и работать как обычные люди. Но потом они поссорились, да так, что щепки полетели. А ведь дружили с самого детства, ходили в одну школу. Конечно, такие длительные отношения не могли просто так оборваться. Звезды налаживали личную жизнь и в основном хорошо отзывались друг о друге в интервью и выступлениях на телевидении. В день рождения Николь Пэрис написала: «Я всегда буду думать о тебе как о сестре. Люблю и скучаю». Они помирились, Ричи радовалась за подругу на ее свадьбе. И теперь фанаты могут надеяться, что Хилтон и Ричи возродят шоу «Простая жизнь».

Кейт Хадсон и Лив Тайлер

Обе девушки росли в Лос-Анджелесе в семьях знаменитостей. Родители Кейт Хадсон — актриса Голди Хоун и музыкант Билл Хадсон, а родители Лив Тайлер — музыканты Стивен Тайлер и Биби Бьюэлл. Так что девочки общались с самого детства и даже ходили в одну и ту же школу. Им удалось пронести дружбу через всю жизнь. Они вместе готовятся к важным событиям, отдыхают, переживают взлеты и падения в карьере и личной жизни. А еще Лив делает массаж ног своей подруге. Кейт утверждает: «Это лучший массаж на ночь!»

Эмма Стоун и Дженнифер Лоуренс

AFP / EAST NEWS

Девушки подружились благодаря Вуди Харрельсону, который передал номер одной актрисы другой, сказав, что они точно найдут общие темы. Эмма написала Дженнифер, что получила ее номер от Вуди, а та ответила в своем бунтарско-ироничном духе: «Отвали!» Они похохотали, и с тех пор их водой не разольешь. Лоуренс говорит о подруге так: «Я люблю Эмму. Она такая „театральная“, такая очаровательная».

Эль Фэннинг и Анджелина Джоли

Invision / Invision / East News

Анджелина и Эль познакомились на съемках. Дружбе могла помешать разница в возрасте, но все пошло по другому сценарию. Фэннинг призналась, что их маловероятная дружба за последние годы превратилась в крепкую. Она сказала: «Я стала старше, и теперь мы можем говорить о разных вещах. Я чувствую, что могу спросить ее о чем угодно — и я это делаю!» А Энджи даже покраснела во время интервью, когда Эль с восхищением говорила о том, как это прекрасно — знать ее настоящую.

Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр

Поздравляя подругу с юбилеем, Сара Мишель Геллар вспомнила 1998 год: «Если бы я сказала той маленькой девочке справа, что девочка слева от нее будет ей другом на всю жизнь, она бы ответила: „Я знаю“». Сара сразу поняла, что Сельма станет ей верной подругой. Несколько лет назад у Блэр диагностировали рассеянный склероз, и Сара сделала все, чтобы ей не пришлось беспокоиться о покупках и готовке. В январе прошлого года они выложили совместное фото, отметив почти четверть века «тайного общества» — компании, которая сложилась у них со времен съемок фильма «Жестокие игры».

Дженна Ортега и Эмма Майерс

Эмма Майерс и Дженна Ортега сыграли в сериале «Уэнсдэй» героинь, которые, будучи полными противоположностями друг другу, были вынуждены стать соседками по комнате. Энид Синклер — веселая, яркая, обожающая розовый цвет и мягкие игрушки. А Уэнсдэй Аддамс — мрачная, молчаливая любительница черного цвета и страшных тайн. В сериале им удалось подружиться. Но оказалось, что девушки лучшие подруги не только на экране, но и в реальной жизни. Вне съемочной площадки они тусуются и оставляют комментарии под постами друг друга в соцсетях. Эмма говорит о Дженне: «Она невероятная, я ее обожаю».

Spice Girls

Album Online / East News

Если вы взрослели в конце 90-х, то помните, как британская поп-группа Spice Girls стала путеводной звездочкой для всех девчонок мира и ее песни звучали из каждого утюга. В коллективе было 5 девушек, которые так подружились, что даже после 2008 года, когда дали последний концерт в рамках мирового тура, продолжили общаться. Недавно звезды встретились на 50-летии Джери Халлиуэлл, лишний раз напомнив, что бывает дружба на всю жизнь. Кстати, недавно участницы группы Spice Girls перевыпустили свой 25-летний юбилейный альбом «Spiceworld», в который вошли ранее не издававшиеся концертные треки и демоверсии.





Дакота Фэннинг и Элизабет Олсен

Несмотря на разницу в возрасте (Элизабет старше Дакоты на 5 лет), девушки подружились и даже вместе снялись в фильме «Очень хорошие девочки». Они вместе катаются на велосипедах, иногда даже одеваются одинаково, а репортеры то и дело ловят их хохочущими. На то и нужна лучшая подруга, чтобы бурно реагировать на шутки, верно?

Майя Рудольф и Гвинет Пэлтроу

Jordan Strauss / Invision / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Однажды Гвинет Пэлтроу вела телешоу и не смогла промолчать, увидев Майю: «Моя подруга сейчас на шоу, и я так горжусь ею. Мы знаем друг друга с семи лет, она очень забавная и талантливая. И я так рада, что она в актерском составе. Ее зовут Майя Рудольф». Актрисы посещали одну начальную школу. Однажды Гвинет даже поделилась их совместным детским фото, подтверждая давно известный факт: нет ничего лучше, чем давняя крепкая дружба.

Айла Фишер и Кортни Кокс

Когда Кортни Кокс наконец-то решила зарегистрироваться в соцсетях, ее подруга Айла была тут как тут и выложила пост с совместным фото и подписью: «Я слишком взволнована, чтобы ждать. Моя подруга наконец-то присоединилась к нам». А однажды Айла с мужем Сашей Бароном Коэном помогли Кортни познакомиться с будущим возлюбленным — Джонни Макдэйдом, который, кстати, является талантливым автором песен и вокалистом. Дело было так. На вечеринке Кортни увидела Джонни и сказала Айле, что тот ей приглянулся. Айла шепнула мужу. Ну а Саша был в своем репертуаре: подошел к Макдэйду, который стоял рядом с коллегой по имени Гэри, и заявил: «Эй! Кортни приглянулся один из Snow Patrol. И это не ты, Гэри».