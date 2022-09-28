15 известных женщин, которые отказываются соответствовать нереалистичным стандартам красоты
Многие считают, что идеальная женщина должна тщательно следить за внешним видом: делать эпиляцию, красить волосы, иметь безупречный маникюр. Но на эти процедуры уходит так много времени и средств, что все больше девушек, в том числе знаменитых, открыто бросает вызов общепринятым стандартам. Наши героини не готовы жертвовать своим комфортом ради одобрительных взглядов окружающих и выглядят бесподобно.
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Дженнифер Лопес всецело поддерживает коллегу в этом вопросе. Действительно, зачем стесняться того, что естественно?
Очаровательная Алисия Сильверстоун считает растительность на теле вполне естественной. Ну разве может такая мелочь омрачить образ?
Многие прячут неидеальные ногти в закрытой обуви, но только не Мэнди Мур
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Меган Фокс совершенно не смущают знакомые многим женщинам точки на ногах после бритья. Мы тоже уверены в том, что это не повод для беспокойства
Шэрон Стоун без стеснения демонстрирует потрескавшиеся пятки. Сколько же переживаний они доставляют многим женщинам
Даже у прелестной Дженнифер Лоуренс есть небольшие складки в области подмышек. Актриса ничуть не стесняется их и всячески шутит по этому поводу
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Роскошная Кейт Бекинсейл не комплексует из-за растяжек на теле. Мы тоже не понимаем, почему нужно их стесняться
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Кейт Уинслет обладает немаленьким 42-м размером ноги, но даже не думает комплексовать по этому поводу. Размер ноги не делает человека менее привлекательным
Кэмерон Диас покорила сердца миллионов поклонников и без пышных форм. Согласитесь, выглядит она обворожительно
С возрастом наша кожа теряет тонус. Айшвария Рай не делает из этого трагедии и очаровывает своей естественностью
А вы стремитесь соответствовать требованиям общества? На какие жертвы вы не готовы идти ради красоты?
Фото на превью ABACA / East News, Cannes2014 / East News
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