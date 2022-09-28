15 известных женщин, которые отказываются соответствовать нереалистичным стандартам красоты

Многие считают, что идеальная женщина должна тщательно следить за внешним видом: делать эпиляцию, красить волосы, иметь безупречный маникюр. Но на эти процедуры уходит так много времени и средств, что все больше девушек, в том числе знаменитых, открыто бросает вызов общепринятым стандартам. Наши героини не готовы жертвовать своим комфортом ради одобрительных взглядов окружающих и выглядят бесподобно.

Скарлетт Йоханссон даже не думает бороться с ненавистным многим целлюлитом. Актриса смело носит мини и просто сверкает

Дженнифер Лопес всецело поддерживает коллегу в этом вопросе. Действительно, зачем стесняться того, что естественно?

Очаровательная Алисия Сильверстоун считает растительность на теле вполне естественной. Ну разве может такая мелочь омрачить образ?

East News

Многие прячут неидеальные ногти в закрытой обуви, но только не Мэнди Мур

RL / REPORTER / East News , RL / REPORTER / East News

Хелен Миррен, как и многие, имеет выпирающую косточку на стопе, но не считает это поводом прикрывать ноги

AFP / East News

Меган Фокс совершенно не смущают знакомые многим женщинам точки на ногах после бритья. Мы тоже уверены в том, что это не повод для беспокойства

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , Gilbert Flores / Broadimage / East News

Шэрон Стоун без стеснения демонстрирует потрескавшиеся пятки. Сколько же переживаний они доставляют многим женщинам

ABACA / East News , Cannes2014 / East News

Даже у прелестной Дженнифер Лоуренс есть небольшие складки в области подмышек. Актриса ничуть не стесняется их и всячески шутит по этому поводу

Stephen Lock / i-Images / East News

Милые веснушки только добавляют привлекательности Эмме Уотсон. Согласитесь, актриса просто очаровательна

TOLGA AKMEN / AFP / East News

Мадонна не видит смысла бороться с пушком на лице. И вправду, зачем?

face to face / REPORTER / East News , face to face / REPORTER / East News

Роскошная Кейт Бекинсейл не комплексует из-за растяжек на теле. Мы тоже не понимаем, почему нужно их стесняться

Grosby Group / East News

Гвинет Пэлтроу не спешит обращаться к косметологу из-за «гусиных лапок». Ведь морщинки вокруг глаз — это естественное явление, в котором нет ничего постыдного



Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Кейт Уинслет обладает немаленьким 42-м размером ноги, но даже не думает комплексовать по этому поводу. Размер ноги не делает человека менее привлекательным

Jim Smeal / BEImages / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Кэмерон Диас покорила сердца миллионов поклонников и без пышных форм. Согласитесь, выглядит она обворожительно

Jim Smeal / BEImages / East News

С возрастом наша кожа теряет тонус. Айшвария Рай не делает из этого трагедии и очаровывает своей естественностью

AFP / East News

А вы стремитесь соответствовать требованиям общества? На какие жертвы вы не готовы идти ради красоты?