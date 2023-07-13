15 загадок для тренировки логики

Карен веселится на корпоративной вечеринке. Ее начальница — Мия — приносит пачку одинаковых конвертов и говорит: «Я лично положила главный приз в один из конвертов. Это сертификат на поездку на Бали! А в остальных конвертах — утешительные призы, подготовленные нашими спонсорами». Можете помочь Карен выиграть поездку на Бали?

На этом конверте отпечаток губной помады. У Мии похожий цвет губ. Она сказала, что лично запечатала только один конверт. Значит, главный приз должен быть здесь.

Наконец настал день вылета Карен на Бали. Она вызывает такси, чтобы поехать в аэропорт. Вскоре к ее крыльцу подъезжают три одинаковых такси. Но только один из водителей может обеспечить Карен безопасную поездку. Сможете догадаться, кто это?

У второй машины спустило колесо. А водитель третьего такси — оборотень. Посмотрите на его когти! Сейчас полнолуние, так что скоро он превратится в волка. Поэтому Карен стоит выбрать первое такси.

Багаж Карен слишком тяжелый, поэтому она идет к кассе, чтобы заплатить за перевес. О нет! Ее бумажник пропал! Карен спрашивает у трех человек, стоящих рядом: «Вы не видели коричневый бумажник?» Уборщица говорит: «Я сегодня нашла два потерянных кошелька, но ни один из них не похож на ваш». Кассир говорит: «Я была занята с другим клиентом, поэтому не смотрела по сторонам». А другой пассажир говорит: «Не теряйте времени! Заблокируйте свои карты как можно скорее!» Кто украл бумажник?

Никто. Карен положила его в складку своей шляпы и забыла там. Видите?



В самолете бортпроводник просит Карен поменяться местами с другим пассажиром. Карен может выбрать одно из этих трех мест. Можете помочь ей выбрать лучший вариант?

У этого человека очень длинные ноги. Поэтому он, скорее всего, будет всё время пинать спинку кресла Карен. Второй вариант — рядом с этой элегантной дамой. Но она крадет деньги у другого пассажира. Пожалуй, не лучшая компания для многочасового полета. Хотя третий парень похож на вампира, это всего лишь костюм. Он сидит у окна, и солнечные лучи его не беспокоят. Так что он — лучший вариант.

Карен приезжает в шикарный отель на Бали. Менеджер показывает ей три лучших бунгало на выбор. Но только одно из них достаточно безопасно. Можете помочь Карен сделать лучший выбор?

В первом бунгало нет двери, что делает Карен легкой мишенью для грабителей и комаров. А в третьем бунгало под кроватью сидит скорпион. Поэтому ей стоит выбрать второе.

На пляже Карен встречает трех женщин, которые утверждают, что они миллионерши, и показывают ей фотографии, чтобы это доказать. Но одна из них — фальшивая богачка. Сможете догадаться которая?

Это первая леди. Она просто модель в рекламе электрической зубной щетки и пускает остальным пыль в глаза.

Карен идет по берегу и видит вечеринку. Это пляжная свадьба, поэтому жених и невеста не одеты в классические наряды. Сможете найти новобрачных среди всех этих людей?

Взгляните на торт — на нем написано «Гарри плюс Эми». На этой девушке ожерелье с именем Эми. Значит, она невеста. А теперь посмотрите на цветочную гирлянду на ее шее. Только один человек носит такую же гирлянду — этот парень. Так что, скорее всего, он жених.

Карен замечает среди гостей своего бывшего одноклассника — Тома. Он разговаривает с таинственной женщиной. Женщина одета в накидку с капюшоном и стоит спиной к Карен. Поэтому Карен не может видеть ее лица. Том и женщина уходят вместе и прячутся от всех на крыше пляжного ресторана, где проходит вечеринка. Позже тем же вечером Карен приходит на крышу. Здесь больше никого нет. Но после осмотра крыши Карен точно знает, кто из девушек в компании — тайная подружка Тома. Но как?

Та, чье платье украшено блестками. Она потеряла одну блестку на крыше.

Том видит Карен и приглашает ее прогуляться по берегу. Она сразу же замечает четыре странные вещи. А вы можете их увидеть?

В волнах прячется русалка. В этом песочном замке есть электрическое освещение. Ветер сносит ветви деревьев в правую сторону, а флаги — в левую. И наконец, у луны жуткое лицо.

На следующее утро Карен идет на завтрак в буфет. Она хочет взять смузи, но не может найти информацию об ингредиентах. К сожалению, у Карен аллергия на клубнику. Можете выяснить, какие смузи безопасны для нее?

Всё дело в цвете. Только в зеленом и желтом смузи точно нет клубники. Другие варианты рискованны.

Карен входит в спа-центр. Менеджер просит ее подождать пятнадцать минут. Карен садится в кресло и засыпает. Проснувшись через некоторое время, она обнаруживает, что кто-то сделал ей татуировку в виде сердца! Она расспрашивает трех подозреваемых. Бобби — клиент — говорит: «Леди, я только что приехал на мотоцикле. Если я увижу поблизости сумасшедших татуировщиков, я вам расскажу!» Лея говорит: «Я убиралась в ванной последние тридцать минут». А Тони — массажист — говорит: «Извините, я был слишком занят своим клиентом. Поэтому я вообще на вас не смотрел». Кто лжет?

Бобби. У мотоцикла спущенные шины. И кроме того, он уже был там, когда Карен вошла в спа.

К счастью, татуировка была временной, и массажист помог Карен ее смыть. Но за свою помощь он взял с нее пять долларов. Карен пришла в спа-салон в счастливые часы, когда на все услуги действует скидка сорок пять процентов. Поэтому Карен заплатила всего двенадцать долларов за один час массажа. Кроме того, она сделала педикюр за семь долларов. Когд а Карен уходила, она нашла на земле купюру в пятьдесят долларов. Сколько денег Карен потратила в общей сложности? Сможете посчитать?

Карен потратила в общей сложности $24. Что касается пятидесятидолларовой купюры — она фальшивая. Так что это не имеет никакого значения.

Карен приносит свою одежду в местную прачечную, принадлежащую трем сестрам. Она возвращается, чтобы забрать вещи через пять часов, и видит, что кто-то прожег утюгом ее любимое платье. Карен приходит в ярость и расспрашивает сестер. Мия отвечает: «Я сегодня не гладила. Это, наверное, Пия». Пия отвечает: «Нет! Я весь день сажала розы в саду. Это, наверное, Джия». А Джия говорит: «Я не знаю, кто виноват, потому что меня весь день не было дома». Кто сжег платье Карен?

Это была Пия. Посмотрите на сад. Вы видите какие-нибудь розы? Вот так-то.

Карен возвращается в гостиничный номер и обнаруживает огромный букет в вазе. В записке написано: «С любовью, твой тайный поклонник». Карен звонит на ресепшен, чтобы узнать подробности. Менеджер говорит: «Цветы заказал мужчина, один из постояльцев отеля. Но я не могу назвать его имя».

В настоящее время в этом отеле живут только три гостя мужского пола: Ганс, Жак и Уилл. Карен встречает их всех на пляже и сразу же замечает своего тайного поклонника. У вас есть предположения, кто это может быть?

Карен получила розовые лилии. Посмотрите на рубашку Ганса — на ней принт с розовыми лилиями. Он любит эти цветы, но это ничего не доказывает. У Уилла есть линия загара от обручального кольца, и он фотографирует свою жену, занимающуюся серфингом. А Жак пишет на песке, и его почерк подозрительно похож на любовную записку. Попался!

Карен и Жак отправляются на прогулку. Он приводит ее на пирс, где стоят три лодки. Жак говорит: «Если тебе удастся угадать, которая из лодок моя, я отдам ее тебе». Можете помочь Карен дать правильный ответ?