18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Одним знаменитостям нравится ходить с длинными ногтями с вычурным дизайном, другие отдают предпочтение классическим оттенкам, а третьи просто не могут прожить без стильного френча. Свой маникюр известные женщины частенько демонстрируют поклонникам в соцсетях. И если кто-то находится в поисках идей, какие ноготочки себе сделать, попробуйте вдохновиться звездным маникюром.