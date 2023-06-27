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18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Культура
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Одним знаменитостям нравится ходить с длинными ногтями с вычурным дизайном, другие отдают предпочтение классическим оттенкам, а третьи просто не могут прожить без стильного френча. Свой маникюр известные женщины частенько демонстрируют поклонникам в соцсетях. И если кто-то находится в поисках идей, какие ноготочки себе сделать, попробуйте вдохновиться звездным маникюром.

Хайди Клум

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Дженнифер Лопес

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Селена Гомес

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Керри Вашингтон

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Лили Аллен

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Сара Хайленд

Роузи Хантингтон-Уайтли

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Дуа Липа

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Ванесса Хадженс

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Хейли Бибер

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Кэтрин Ньютон

Квинта Брансон

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Кейт Хадсон

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Бритни Спирс

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра
B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Сонакши Синха

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра

Николь Ричи

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра
face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Зендея

Ким Кардашьян

18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра
zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Кстати, вот какой маникюр делает Лиза Кон — девушка из небольшого города, к которой на ноготочки теперь ходят многие голливудские дивы.

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AdMe/Культура/18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра
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