18 знаменитостей, у которых можно подсмотреть идеи для летнего маникюра
Одним знаменитостям нравится ходить с длинными ногтями с вычурным дизайном, другие отдают предпочтение классическим оттенкам, а третьи просто не могут прожить без стильного френча. Свой маникюр известные женщины частенько демонстрируют поклонникам в соцсетях. И если кто-то находится в поисках идей, какие ноготочки себе сделать, попробуйте вдохновиться звездным маникюром.
Хайди Клум
Дженнифер Лопес
Селена Гомес
Керри Вашингтон
Лили Аллен
Сара Хайленд
Роузи Хантингтон-Уайтли
Дуа Липа
Ванесса Хадженс
Хейли Бибер
Кэтрин Ньютон
Квинта Брансон
Кейт Хадсон
Бритни Спирс
B4859 / Avalon / Photoshot / East News
Сонакши Синха
Николь Ричи
face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
Зендея
Ким Кардашьян
zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Кстати, вот какой маникюр делает Лиза Кон — девушка из небольшого города, к которой на ноготочки теперь ходят многие голливудские дивы.
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