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16 знаменитых женщин, которые не побоялись показать себя без тонны косметики на лице и вызвали всеобщий восторг

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Знаменитостям приходится краситься буквально каждый день. Поэтому, как только выдается возможность, они дают своей коже отдохнуть. А некоторые из них настолько уверены в себе, что без стеснения показывают фотографии, на которых они без макияжа, многочисленным поклонникам.

Сальма Хайек

Хелен Миррен

Janice Ogata / MediaPunch / EAST NEWS

Кейт Хадсон

Ана де Армас

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Ариэль Уинтер

Admedia, Inc / Sipa USA / East News

Элизабет Херли

Stars Image Bank / KCS / East News, Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Каролина Куркова

Invision / Invision / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Тараджи Хенсон

Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Алисса Милано

JUAN PABLO RICO / AFP / East News, Wiese / FaceToFace / REPORTER / East News

Гвинет Пэлтроу

Matt Sayles / Invision / AP / East News

Пэрис Хилтон

© s_bukley / Shutterstock.com, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Галь Гадот

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Деми Мур

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Лили Коллинз

Нина Добрев

Энн Хэтэуэй

RW / MediaPunch Inc. / EAST NEWS

Мы считаем, что эти женщины прекрасны как с макияжем, так и без него. А вы как часто пользуетесь косметикой? Какой вы нравитесь себе больше: накрашенной или нет?

Фото на превью DFree / Shutterstock.com
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AdMe/Культура/16 знаменитых женщин, которые не побоялись показать себя без тонны косметики на лице и вызвали всеобщий восторг
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