16 знаменитых женщин, которые не побоялись показать себя без тонны косметики на лице и вызвали всеобщий восторг

Знаменитостям приходится краситься буквально каждый день. Поэтому, как только выдается возможность, они дают своей коже отдохнуть. А некоторые из них настолько уверены в себе, что без стеснения показывают фотографии, на которых они без макияжа, многочисленным поклонникам.

Сальма Хайек

Хелен Миррен

Кейт Хадсон

Ана де Армас

Ариэль Уинтер

Элизабет Херли

Каролина Куркова

Тараджи Хенсон

Алисса Милано

Гвинет Пэлтроу

Пэрис Хилтон

Галь Гадот

Деми Мур

Лили Коллинз

Нина Добрев

Энн Хэтэуэй

Мы считаем, что эти женщины прекрасны как с макияжем, так и без него. А вы как часто пользуетесь косметикой? Какой вы нравитесь себе больше: накрашенной или нет?