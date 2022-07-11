17 чуть стыдных вещей, от которых мы получаем удовольствие, хотя ни за что не признаемся в этом

Одни часами смотрят видео с котиками в социальных медиа, другие объедаются фастфудом на ночь, а третьи, когда никто не видит, превращаются в редкостных нерях. У каждого из нас есть маленькие слабости, и иногда за них бывает стыдно.

Мы в AdMe.ru уверены, что иметь маленькие слабости — это нормально, ведь они есть у всех. В доказательство — 17 неловких комиксов, в которых каждый наверняка узнает себя.

Подолгу зависаем в соцсетях после возвращения домой. И порой напрочь забываем о времени

Иногда позволяем себе фастфуд

Подолгу ленимся выбросить испортившийся продукт из холодильника

Придумываем хитрые уловки, чтобы оттянуть момент мытья посуды

Иногда ленимся делать тщательную уборку и маскируем грязь подручными средствами

Придумываем в голове остроумные реплики, которые можно было бы сказать в споре, но уже поздно

Игнорируем уведомления на смартфоне, надеясь, что кто-то поверит в то, что мы действительно их не заметили

Притворяемся, что расслышали, что нам говорят, хотя уже несколько раз не расслышали

Не гнушаемся подручными средствами, если под рукой не оказалось полотенца

Автоматически прибавляем пару остановок вперед, когда объясняем, где мы едем

Мониторим страницы бывших в соцсетях, хоть это и сулит некоторые опасности из-за одного неловкого движения

Играем в прятки с охранниками косметических магазинов, чтобы не чувствовать угрызения совести за то, что попробовали бьюти-продукты, а не купили их

Верим в «правило 5 секунд» и иногда едим с пола, прямо как дети

«Валим» свою неуклюжесть (а иногда и что похуже) на домашних животных

Иногда ленимся зашить дырку на носке или попросту его выбросить, но изобретательно это скрываем

Предпочитаем культурному отдыху просмотр очередных видео со смешными котятами

Всеми способами избегаем ездить в лифте с соседом, чтобы не вступать в нелепые разговоры