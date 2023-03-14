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17 звездных красавиц, которые став мамами, приобрели особый шарм

Культура
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Материнство меняет не только внешность женщины, но и ее внутреннее состояние. Особенно счастливыми и отдохнувшими выглядят мамы, которым оказывают помощь в уходе за младенцем. Наши любимые актрисы и певицы, которые продолжают карьеру буквально сразу после рождения ребенка, не исключение. Мы решили посмотреть, как поменялись их лица с появлением детей. А в бонусе мы покажем известную певицу, которая вскоре вновь станет мамой.

Блейк Лайвли, четверо детей

AP / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News, © UPI / Alamy Stock Photo

Миа Гот, один ребенок

Admedia, Inc / Sipa USA / East News, JA/Everett Collection / East News

Эшли Грэм, трое детей

Invision / Invision / East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News

Келли Осборн, один ребенок

Зои Казан, двое детей

Sthanlee Mirador / Sipa USA / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Мишель Уильямс, трое детей

Кайли Дженнер, двое детей

Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News, AaronP / Bauer Griffin / East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News

Леона Льюис, один ребенок

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Эшли Грин, один ребенок

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Адриана Лима, трое детей

© PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo, AFP / East News, FRANCK FIFE / AFP / East News

Роузи Хантингтон-Уайтли, двое детей

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Мэнди Мур, двое детей

Grosby Group / East News, Invision / Invision / East News

Клэр Дэйнс, двое детей

MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News, Katy Winn / Invision / AP / East News, Invision / Invision / East News

Кристина Риччи, двое детей

0000554 / Reporter / East News, Jennifer Graylock / Sipa USA / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Дженнифер Лоуренс, один ребенок

© WFPA / Alamy Stock Photo, Burston Cole / Canadian Press / ABACA / Abaca / East News

Софи Тернер, двое детей

JB LACROIX / AFP / East News, ISABEL INFANTES / AFP / East News

Бонус: Рианна, один ребенок, в ожидании второго

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, HFPA via The Grosby Group / Grosby Group / East News
Фото на превью PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo, AFP / East News, FRANCK FIFE / AFP / East News
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AdMe/Культура/17 звездных красавиц, которые став мамами, приобрели особый шарм
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