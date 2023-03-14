17 звездных красавиц, которые став мамами, приобрели особый шарм
Материнство меняет не только внешность женщины, но и ее внутреннее состояние. Особенно счастливыми и отдохнувшими выглядят мамы, которым оказывают помощь в уходе за младенцем. Наши любимые актрисы и певицы, которые продолжают карьеру буквально сразу после рождения ребенка, не исключение. Мы решили посмотреть, как поменялись их лица с появлением детей. А в бонусе мы покажем известную певицу, которая вскоре вновь станет мамой.
Блейк Лайвли, четверо детей
Миа Гот, один ребенок
Эшли Грэм, трое детей
Келли Осборн, один ребенок
Зои Казан, двое детей
Мишель Уильямс, трое детей
© The Baxter / IFC Films and co-producers, © Everett Collection / Shutterstock.com, Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News
Кайли Дженнер, двое детей
Леона Льюис, один ребенок
Эшли Грин, один ребенок
Адриана Лима, трое детей
© PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo, AFP / East News, FRANCK FIFE / AFP / East News
Роузи Хантингтон-Уайтли, двое детей
Мэнди Мур, двое детей
Клэр Дэйнс, двое детей
Кристина Риччи, двое детей
Дженнифер Лоуренс, один ребенок
Софи Тернер, двое детей
Бонус: Рианна, один ребенок, в ожидании второго
Фото на превью PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo, AFP / East News, FRANCK FIFE / AFP / East News
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