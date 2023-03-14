17 звездных красавиц, которые став мамами, приобрели особый шарм

Материнство меняет не только внешность женщины, но и ее внутреннее состояние. Особенно счастливыми и отдохнувшими выглядят мамы, которым оказывают помощь в уходе за младенцем. Наши любимые актрисы и певицы, которые продолжают карьеру буквально сразу после рождения ребенка, не исключение. Мы решили посмотреть, как поменялись их лица с появлением детей. А в бонусе мы покажем известную певицу, которая вскоре вновь станет мамой.