18 крупных планов, которые наглядно покажут, как изменились звезды любимых сериалов нашего детства и юности
Кажется, еще совсем недавно мы мчались к телевизору или компьютеру, чтобы посмотреть очередной выпуск «Зачарованных», «Сплетницы» или «Сабрины — маленькой ведьмы». А между тем с момента выхода этих сериалов прошел десяток, а то и не один, лет. Некоторые актеры, сыгравшие в них, успели заметно измениться. А другие до сих пор выглядят так, будто время для них остановилось.
Нам в ADME стало любопытно узнать, как изменились актеры, сыгравшие в популярных сериалах 1990-х и 2000-х.
Алисса Милано — «Зачарованные» (1998–2006). 2002 vs 2022
Роуз Макгоуэн — «Зачарованные» (1998–2006). 2002 vs 2018
Джош Рэднор — «Как я встретил вашу маму» (2005–2014). 2005 vs 2020
Коби Смолдерс — «Как я встретил вашу маму» (2005–2014). 2008 vs 2021
Элисон Ханниган — «Как я встретил вашу маму» (2005–2014). 2005 vs 2019
Джеймс Ван Дер Бик — «Бухта Доусона» (1998–2003). 1999 vs 2019
Алексис Бледел — «Девочки Гилмор» (2000–2007). 2003 vs 2018
Мелисса Джоан Харт — «Сабрина — маленькая ведьма» (1996–2003). 2003 vs 2022
Лиза Эдельштейн — «Доктор Хаус» (2004–2012). 2005 vs 2022
Дженнифер Моррисон — «Доктор Хаус» (2004–2012). 2009 vs 2021
Зак Брафф — «Клиника» (2001–2010). 2004 vs 2022
Сара Чок — «Клиника» (2001–2010). 2003 vs 2018
Криста Миллер — «Клиника» (2001–2010). 2002 vs 2021
Блейк Лайвли — «Сплетница» (2007–2012). 2008 vs 2022
Лейтон Мистер — «Сплетница» (2007–2012). 2008 vs 2019
Эд Вествик — «Сплетница» (2007–2012). 2008 vs 2019
Чейс Кроуфорд — «Сплетница» (2007–2012). 2008 vs 2022
Тейлор Момсен — «Сплетница» (2007–2012). 2007 vs 2022
А какие сериалы вы смотрели в юности?
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