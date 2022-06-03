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18 крупных планов, которые наглядно покажут, как изменились звезды любимых сериалов нашего детства и юности

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Кажется, еще совсем недавно мы мчались к телевизору или компьютеру, чтобы посмотреть очередной выпуск «Зачарованных», «Сплетницы» или «Сабрины — маленькой ведьмы». А между тем с момента выхода этих сериалов прошел десяток, а то и не один, лет. Некоторые актеры, сыгравшие в них, успели заметно измениться. А другие до сих пор выглядят так, будто время для них остановилось.

Нам в ADME стало любопытно узнать, как изменились актеры, сыгравшие в популярных сериалах 1990-х и 2000-х.

Алисса Милано — «Зачарованные» (1998–2006). 2002 vs 2022

Роуз Макгоуэн — «Зачарованные» (1998–2006). 2002 vs 2018

Джош Рэднор — «Как я встретил вашу маму» (2005–2014). 2005 vs 2020

Коби Смолдерс — «Как я встретил вашу маму» (2005–2014). 2008 vs 2021

Элисон Ханниган — «Как я встретил вашу маму» (2005–2014). 2005 vs 2019

Джеймс Ван Дер Бик — «Бухта Доусона» (1998–2003). 1999 vs 2019

Алексис Бледел — «Девочки Гилмор» (2000–2007). 2003 vs 2018

Мелисса Джоан Харт — «Сабрина — маленькая ведьма» (1996–2003). 2003 vs 2022

Лиза Эдельштейн — «Доктор Хаус» (2004–2012). 2005 vs 2022

Дженнифер Моррисон — «Доктор Хаус» (2004–2012). 2009 vs 2021

Зак Брафф — «Клиника» (2001–2010). 2004 vs 2022

Сара Чок — «Клиника» (2001–2010). 2003 vs 2018

Криста Миллер — «Клиника» (2001–2010). 2002 vs 2021

Блейк Лайвли — «Сплетница» (2007–2012). 2008 vs 2022

Лейтон Мистер — «Сплетница» (2007–2012). 2008 vs 2019

Эд Вествик — «Сплетница» (2007–2012). 2008 vs 2019

Чейс Кроуфорд — «Сплетница» (2007–2012). 2008 vs 2022

Тейлор Момсен — «Сплетница» (2007–2012). 2007 vs 2022

А какие сериалы вы смотрели в юности?

Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, LISA O'CONNOR / AFP/ Getty Images
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AdMe/Культура/18 крупных планов, которые наглядно покажут, как изменились звезды любимых сериалов нашего детства и юности
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