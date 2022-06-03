18 крупных планов, которые наглядно покажут, как изменились звезды любимых сериалов нашего детства и юности

Кажется, еще совсем недавно мы мчались к телевизору или компьютеру, чтобы посмотреть очередной выпуск «Зачарованных», «Сплетницы» или «Сабрины — маленькой ведьмы». А между тем с момента выхода этих сериалов прошел десяток, а то и не один, лет. Некоторые актеры, сыгравшие в них, успели заметно измениться. А другие до сих пор выглядят так, будто время для них остановилось.