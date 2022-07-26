19 доказательств того, что искренняя улыбка и радость могут так преобразить человека, что мама родная не узнает
Пожалуй, у всех звезд есть своя дежурная улыбка, с которой они позируют перед репортерами, чтобы выглядеть безупречно. Но порой фотографам удается поймать те по-настоящему счастливые и веселые моменты, когда эмоции зашкаливают и знаменитости кардинально меняются в лице.
Мы в ADME подсмотрели за звездами в минуты их искренней радости и сравнили, насколько сильно улыбка или смех могут изменить внешность.
1. Дженнифер Лопес
2. Кара Делевинь
3. Сальма Хайек
4. Брэд Питт
5. Бри Ларсон
6. Эмили Блант
7. Том Круз
8. Кейт Хадсон
9. Энн Хэтэуэй
10. Джереми Реннер
11. Ана де Армас
12. Галь Гадот
13. Том Хиддлстон
14. Риз Уизерспун
15. Зендея
16. Том Холланд
17. Скарлетт Йоханссон
18. Тильда Суинтон
19. Бенедикт Камбербэтч
А вы замечали, как улыбка или смех преображают человека?
Фото на превью Invision/Invision/East News, JM HAEDRICH/JP PARIENTE/SIPA/SIPA/East News
AdMe/Культура/19 доказательств того, что искренняя улыбка и радость могут так преобразить человека, что мама родная не узнает
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