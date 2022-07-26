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19 доказательств того, что искренняя улыбка и радость могут так преобразить человека, что мама родная не узнает

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Пожалуй, у всех звезд есть своя дежурная улыбка, с которой они позируют перед репортерами, чтобы выглядеть безупречно. Но порой фотографам удается поймать те по-настоящему счастливые и веселые моменты, когда эмоции зашкаливают и знаменитости кардинально меняются в лице.

Мы в ADME подсмотрели за звездами в минуты их искренней радости и сравнили, насколько сильно улыбка или смех могут изменить внешность.

1. Дженнифер Лопес

Invision/Invision/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

2. Кара Делевинь

Invision/Invision/East News, JM HAEDRICH/JP PARIENTE/SIPA/SIPA/East News

3. Сальма Хайек

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News, Invision/Invision/East News

4. Брэд Питт

Cyril Pecquenard/KCS/East News, Cyril Pecquenard/KCS/East News

5. Бри Ларсон

Castel Franck/ABACA/Abaca/East News, Castel Franck/ABACA/Abaca/East News

6. Эмили Блант

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

7. Том Круз

Young Ho/Sipa USA/East News, ANTHONY WALLACE/AFP/East News

8. Кейт Хадсон

Fernando Allende/Broadimage/Broad Image/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

9. Энн Хэтэуэй

Genin Nicolas/ABACA/Abaca/East News, STEFANO RELLANDINI/AFP/East News

10. Джереми Реннер

Shooting Star/Sipa USA/East News, Shooting Star/Sipa USA/East News

11. Ана де Армас

Invision/Associated Press/East News, Invision/Associated Press/East News

12. Галь Гадот

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, LCLA/Broadimage/Broad Image/East News

13. Том Хиддлстон

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

14. Риз Уизерспун

Kristin Callahan/Everett Collection/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

15. Зендея

White Label/East News, Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

16. Том Холланд

DFY/KCS/East News, DFY/KCS/East News

17. Скарлетт Йоханссон

18. Тильда Суинтон

JOHN MACDOUGALL/AFP/East News, JOHN MACDOUGALL/AFP/East News

19. Бенедикт Камбербэтч

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

А вы замечали, как улыбка или смех преображают человека?

Фото на превью Invision/Invision/East News, JM HAEDRICH/JP PARIENTE/SIPA/SIPA/East News
34--
AdMe/Культура/19 доказательств того, что искренняя улыбка и радость могут так преобразить человека, что мама родная не узнает
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