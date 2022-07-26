19 доказательств того, что искренняя улыбка и радость могут так преобразить человека, что мама родная не узнает

Пожалуй, у всех звезд есть своя дежурная улыбка, с которой они позируют перед репортерами, чтобы выглядеть безупречно. Но порой фотографам удается поймать те по-настоящему счастливые и веселые моменты, когда эмоции зашкаливают и знаменитости кардинально меняются в лице.