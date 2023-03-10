20+ работников, чей кропотливый труд растопит сердце любого клиента

Говорят, что, если вы будете заниматься любимым делом, вам не придется работать ни дня своей жизни. Но есть люди, которые вкладывают душу в абсолютно любое дело, за которое они берутся. Каждый раз эти работники выкладываются для своих клиентов на все 100 и стараются сделать их день лучше.

«Мы открыли небольшую пекарню и сами научились готовить цветочные кексы»

Надпись на витрине в местном кафе. Хороший способ попросить покупателей не трогать стекло руками

Надпись на витрине: «Пожалуйста, не стучите по стеклу, вы пугаете булочки».

«Еще никогда в жизни меня так не разочаровывало фото в меню. Что-что, а реальность превзошла все мои ожидания»

«Парикмахер, которого подружка наняла для свадьбы, — просто волшебница»

Это все ее волосы?! Я готова на преступление пойти ради такой густоты! © TheBlasianPersuasi0n / Reddit

Этот водитель украшает свой автобус на каждый праздник и раздает конфеты на Хеллоуин

Вот такой бургер за $ 6 в местной закусочной

Я, конечно, говорил, что высоченные бургеры — это глупость и что их нужно увеличивать вширь... Но это не то, что я имел в виду. © BadgerSituation / Reddit

«Сказал официантке, что я приболел, и она принесла мне это»

«В магазине сотрудник отметил, что мы нарядно одеты. Мы ответили, что недавно помолвились и вот идем с фотосессии. Он отошел на секунду и вернулся с букетом цветов»

«Забыл, что пицца шла в подарок, и попросил за нее счет»

Когда реальность превзошла все ожидания

«У меня непереносимость лактозы. В качестве десерта на день рождения официантка принесла мне булочку»

«Вот такой нам принесли сэндвич с солониной. И это только половина!»

— Что-нибудь еще желаете к заказу?

— Да, буханку хлеба и еще пару человек, которые помогут это съесть! © your_fathers_beard / Reddit

«Я зубной техник, поколдовала над новой коронкой коллеги. Что-что, а тату на зубах я еще никогда не делала»

Вот такую табличку повесили в местном книжном магазине

За каждой табличкой стоит история. Она тут не просто так. © BalanceThat / Reddit

«Хожу в одно и то же кафе каждое воскресенье уже 14 лет. Сегодня мне исполнилось 20, и работники приготовили для меня торт!»

«Муж доставляет почту в этот театр, и на нашу свадьбу руководство сделало такой сюрприз»

Надпись на картинке: «Я нашел любовь всей своей жизни. Поздравляем со свадьбой, Трэй и Криста».

«Букет на День святого Валентина. То, что я заказал, и то, что я получил»

Эта женщина боится летать на самолетах, поэтому стюард держал ее за руку, когда ей становилось слишком страшно

«На обед я всегда беру сашими из лосося. Сегодня хозяйка узнала меня и приготовила свежую порцию. Я даже слова сказать не успела»

«Сегодняшний обед меня приятно удивил»

Им нужно поменять картинку в меню на ваше фото. © TokiWartooths-Gf / Reddit

На улице ураган, поэтому актеры остались в костюмах, чтобы детям было не так страшно