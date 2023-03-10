20+ работников, чей кропотливый труд растопит сердце любого клиента
Говорят, что, если вы будете заниматься любимым делом, вам не придется работать ни дня своей жизни. Но есть люди, которые вкладывают душу в абсолютно любое дело, за которое они берутся. Каждый раз эти работники выкладываются для своих клиентов на все 100 и стараются сделать их день лучше.
«Мы открыли небольшую пекарню и сами научились готовить цветочные кексы»
Надпись на витрине в местном кафе. Хороший способ попросить покупателей не трогать стекло руками
Надпись на витрине: «Пожалуйста, не стучите по стеклу, вы пугаете булочки».
«Еще никогда в жизни меня так не разочаровывало фото в меню. Что-что, а реальность превзошла все мои ожидания»
«Парикмахер, которого подружка наняла для свадьбы, — просто волшебница»
- Это все ее волосы?! Я готова на преступление пойти ради такой густоты! © TheBlasianPersuasi0n / Reddit
Этот водитель украшает свой автобус на каждый праздник и раздает конфеты на Хеллоуин
Вот такой бургер за $ 6 в местной закусочной
- Я, конечно, говорил, что высоченные бургеры — это глупость и что их нужно увеличивать вширь... Но это не то, что я имел в виду. © BadgerSituation / Reddit
«Сказал официантке, что я приболел, и она принесла мне это»
«В магазине сотрудник отметил, что мы нарядно одеты. Мы ответили, что недавно помолвились и вот идем с фотосессии. Он отошел на секунду и вернулся с букетом цветов»
«Забыл, что пицца шла в подарок, и попросил за нее счет»
Когда реальность превзошла все ожидания
«У меня непереносимость лактозы. В качестве десерта на день рождения официантка принесла мне булочку»
«Вот такой нам принесли сэндвич с солониной. И это только половина!»
- — Что-нибудь еще желаете к заказу?
— Да, буханку хлеба и еще пару человек, которые помогут это съесть! © your_fathers_beard / Reddit
«Я зубной техник, поколдовала над новой коронкой коллеги. Что-что, а тату на зубах я еще никогда не делала»
Вот такую табличку повесили в местном книжном магазине
- За каждой табличкой стоит история. Она тут не просто так. © BalanceThat / Reddit
«Хожу в одно и то же кафе каждое воскресенье уже 14 лет. Сегодня мне исполнилось 20, и работники приготовили для меня торт!»
«Муж доставляет почту в этот театр, и на нашу свадьбу руководство сделало такой сюрприз»
Надпись на картинке: «Я нашел любовь всей своей жизни. Поздравляем со свадьбой, Трэй и Криста».
«Букет на День святого Валентина. То, что я заказал, и то, что я получил»
Эта женщина боится летать на самолетах, поэтому стюард держал ее за руку, когда ей становилось слишком страшно
«На обед я всегда беру сашими из лосося. Сегодня хозяйка узнала меня и приготовила свежую порцию. Я даже слова сказать не успела»
«Сегодняшний обед меня приятно удивил»
- Им нужно поменять картинку в меню на ваше фото. © TokiWartooths-Gf / Reddit
На улице ураган, поэтому актеры остались в костюмах, чтобы детям было не так страшно
Самая
хорошая девочка продуктивная работница месяца
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Фото на превью DarlaMarie / Reddit
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