7 мировых балетов, которые потрясли мир. А мы даже не догадываемся о том, насколько они захватывающи

«Жизель», «Щелкунчик», «Кармен» — наверняка каждый из нас многократно слышал названия этих мировых балетов. Однако мало кто знает об особенностях каждого из них, да и их сюжеты не каждый сможет рассказать. Поэтому мы решили провести небольшой экскурс в семерку популярных классических балетов.

1. Дон Кихот

Балет «Дон Кихот» основан на романе Сервантеса. Однако если в книге главным героем является сам заглавный герой, то в балетной версии вся сюжетная линия вращается вокруг цирюльника Базиля. Первая версия балета была представлена в 1740 году, далее последовали остальные вариации. Канонической считается постановка 1869 года.

Сюжет балета целиком посвящен любовной линии между Базилем и Китри. Молодые люди без ума друг от друга, но отец Китри хочет выдать ее замуж за другого. Не желая мириться с таким положением вещей, Базиль разыгрывает спектакль перед отцом девушки, в котором четко дает понять, что его жизнь без возлюбленной будет пуста. Отец Китри поддается на уловки Базиля и благословляет молодых на брак. В этом балете особенно любим многими танец гран па-де-де, который исполняется в финальной части. Он настолько технически сложен, что поражает воображение. Также довольно запоминающейся является и сольная вариация Китри.

2. Жизель

В начале XIX века во Франции на первый план выходят балеты, в которых главными героями становятся обычные люди. «Жизель» стала одним из таких произведений. Кстати, это один из первых балетов, в котором танцовщицы полностью исполняли танец на пуантах. Также до «Жизели» не было принято выдвигать на роль главной героини женщину. Кстати, о прическе заглавной героини балета, с пробором посередине и собранными волосами в пучок назад, грезили многие женщины тогдашнего Парижа.

История завязана вокруг Жизель. Девушка влюбилась в Альберта и была абсолютно уверена в том, что чувства молодого человека к ней взаимны. Но чуть позже она узнает, что все это была игра, и ее жизнь трагически обрывается. Непутевый Альберт появляется на могиле Жизель, но его чуть было не затанцовывают коварные виллисы. Призрак Жизели спасает его, тем самым показывая, что любовь намного сильнее всего остального. Всего в балете 2 акта. Конец первого, когда Жизель разоблачает Альберта, является самым сложным для исполнения как по танцевальной технике, так и по актерскому мастерству.

3. Кармен

Балет «Кармен» имеет несколько вариаций. В его основу легла одноименная повесть Проспера Мериме (1845), а точнее ее третья часть. Музыку к балету взяли из одноименной оперы, написанную Жоржем Бизе. Балет был создан Роланом Пети, который благодаря «Кармен» стал одним из ведущих хореографов Европы. Премьера постановки состоялась в 1949 году. Балет состоит из 5 сцен и представляет собой смесь классического танца с традиционной испанской стилистикой, пантомимой и невероятной драматической актерской игрой. За первые 50 лет его существования было представлено более 5 тыс. спектаклей по всему миру. В центре сюжета — сильная и драматичная история любви Кармен и Хосе. Молодой человек безумно влюбился в девушку, однако свобода для нее оказывается превыше всего. Кармен увлекается тореадором. Прознав об этой страсти, молодой человек не может справиться с собой, что приводит к настоящей трагедии.

4. Коппелия, или Красавица с голубыми глазами

«Коппелия, или Красавица с голубыми глазами» — это комический балет 1870 года, основанный на новелле Гофмана «Песочный человек». В переводе с греческого «коппелия» означает «девушка». Существует множество версий этого балета, однако образцовой считается постановка Мариуса Петипа. Главный герой — врач Коппелиус. Он сделал куклу Коппелию, которую многие воспринимают как реального человека. На эту уловку попадается Франц — он начинает проявлять к кукле знаки внимания. Сванильду — его невесту — огорчает такое положение дел, и она хитрым путем решает проникнуть в дом Коппелиуса. Девушка понимает, что Коппелия — это всего лишь кукла, и довольно нестандартным образом делает так, чтобы об этом узнал и ее жених. Спектакль заканчивается свадебным торжеством.

5. Баядерка

Слово «баядер» с французского означает «индийская танцовщица, исполняющая ритуальные танцы», а произошло оно от португальского ballar, что переводится как «танец». Премьера «Баядерки» состоялась в 1877 году. Балет был принят на ура. Многие критики отмечали, что это один из шедевров великого Мариуса Петипа. Ну а изящный танец «Королевство оттенков», в котором традиционно принимают участие 32 девушки, полностью облаченных в белое, навсегда вошел в историю мирового балета. Часто он исполняется как самостоятельный.

Солор и Никия безумно влюблены друг в друга. Однако в их планы вмешивается раджа Дугманта, захотев выдать свою дочь Гамзатти за Солора. Молодой человек всячески сопротивляется, но ничего не может поделать с этим. Никия соглашается станцевать накануне их свадебного торжества и после исполнения танца получает в подарок огромную корзину цветов, в которой оказывается змея. Та жалит Никию. Наконец наступает день свадьбы. Однако во время обряда происходит сильнейшее землетрясение. Солор и Никия оказываются вместе в царстве теней, и кажется, что они уже никогда не расстанутся друг с другом.

6. Щелкунчик

В основу сюжета балета «Щелкунчик» легла сказка Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» в переложении Александра Дюма — старшего. Однако многие сюжетные линии в балете были опущены. Кстати, в немецком фольклоре считается, что щелкунчики приносят удачу. Премьера балета, состоявшаяся в 1892 году, была не очень успешной. Одни отмечали «запутанную хореографию», говорили о том, что совершенно ничего нельзя было понять, другие же были не в восторге от танцоров. В последующие годы свет увидел еще ряд постановок других хореографов. Интересно, что изначально эта история не задумывалась как детская сказка, это был взгляд на темную сторону человечества. Сейчас балет «Щелкунчик», на который приходит много детей, прочно ассоциируется с волшебством и часто показывается в новогодние каникулы.

В канун Рождества в доме семейства Штальбаум собираются гости, среди которых оказывается Дроссельмейер — крестный отец дочери главы семьи Мари. Он дарит девочке Щелкунчика, и после окончания праздника все для нее начинает увеличиваться в размерах — включая комнату, елку и саму куклу. Вдруг откуда ни возьмись появляется Мышиный король со своими приближенными и начинает бой. Отважный Щелкунчик при помощи Мари побеждает их и превращается в принца. Но в конце оказывается, что все это был сон.

7. Лебединое озеро

Премьера «Лебединого озера» состоялась в 1877 году, однако балета не был хорошо принят публикой. Большинство посчитали музыку слишком шумной и «симфонической», некоторые отмечали бедность самой постановки. В 1895 году вышла версия, которую сегодня считают канонической, ведь именно на ней были основаны все будущие спектакли. Всего выделяют 4 ключевых танца в «Лебедином озере». Первый — это вальс во время празднования дня рождения Зигфрида. Второй — «Танец маленьких лебедей», когда 4 танцовщицы, переплетя руки, двигаются в унисон. Третий — драматический по своему накалу черный па-де-де. Четвертый — «Умирающий лебедь».