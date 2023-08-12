Бейонсе заплатила $ 100 тыс ради своих поклонников и отвоевала еще больше места в нашем сердце
Чего только не сделаешь ради любимой звезды. Вот и фанатам Бейонсе на днях пришлось непросто. Из-за шторма с ливнем, громом и молниями люди долго ждали начала концерта. И шоу состоялось, несмотря ни на что. Певица не осталась в долгу и отплатила проклонникам за их преданность, сделав широкий жест.
Обрушившаяся непогода вынудила тысячи людей толпиться в тесноте, но когда непогода немного утихла, Бейонсе все-таки вышла к публике. Она выступала под проливным дождем, на насквозь мокрой сцене.
Концерт начался на 2 часа позже, и закончился тогда, когда метро уже должно было закрыться. Тогда певица заплатила за дополнительное время его работы. Она выложила $ 100 тыс. за то, чтобы ее поклонники смогли добраться домой. Все 98 станций работали еще 60 минут после официального времени закрытия.
Люди не могут управлять погодой, но могут сделать очень многое для других людей. И мы стали еще больше любить Бейонсе — не только за ее хиты, но и за неравнодушие к другим.