Бейонсе заплатила $ 100 тыс ради своих поклонников и отвоевала еще больше места в нашем сердце

Чего только не сделаешь ради любимой звезды. Вот и фанатам Бейонсе на днях пришлось непросто. Из-за шторма с ливнем, громом и молниями люди долго ждали начала концерта. И шоу состоялось, несмотря ни на что. Певица не осталась в долгу и отплатила проклонникам за их преданность, сделав широкий жест.



Обрушившаяся непогода вынудила тысячи людей толпиться в тесноте, но когда непогода немного утихла, Бейонсе все-таки вышла к публике. Она выступала под проливным дождем, на насквозь мокрой сцене.

Концерт начался на 2 часа позже, и закончился тогда, когда метро уже должно было закрыться. Тогда певица заплатила за дополнительное время его работы. Она выложила $ 100 тыс. за то, чтобы ее поклонники смогли добраться домой. Все 98 станций работали еще 60 минут после официального времени закрытия.