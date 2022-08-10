История любви Вин Дизеля и Паломы Хименес — пары, которую не найдешь на обложках журналов

Найти любовь — мечта многих. Иногда поиски требуют времени, а иногда это теплое чувство приходит в нашу жизнь в самый неожиданный момент. Но каждая минута ожидания того стоит. Так думал и Вин Дизель, который, добившись профессионального успеха, мечтал найти любовь и создать семью.

Мы в ADME расскажем о поисках Вина Дизеля, счастливого мужчины рядом с женщиной, которая изменила его жизнь и подарила ему троих замечательных детей.

Желание актера создать семью

После успеха франшизы «Форсаж» Вин Дизель решил отдохнуть от быстрых машин и сняться в семейной комедии «Лысый нянька: Спецзадание». Во время работы с 5 детьми актер почувствовал, что хочет стать отцом. «Мне правда захотелось так же играть, только со своими детьми», — сказал он. Он мечтал найти любовь всей своей жизни и построить с ней семью.

Ожидание того стоило

Вин Дизель признался, что много лет пытался найти любовь. Когда актер сам того не ожидал, она постучалась в его жизнь. В тот момент он встретил мексиканскую модель Палому Хименес, в которую влюбился с первого взгляда. Палома начала свою карьеру модели в Мексике и снималась в рекламе и кампаниях некоторых известных мировых брендов. Она также участвовала в фотосессиях для различных агентств, прежде чем переехать в Соединенные Штаты в поисках больших возможностей.

Adhemar Sburlati / Broadimage / EAST NEWS , MICHAEL GERMANA / STAR MAX / East News

Вин и Палома вместе с 2007 года, но предпочитали держать свои отношения в секрете. «Я не собираюсь помещать на обложку журнала свою личную жизнь, как некоторые другие актеры», — однажды сказал Дизель об их желании сохранить отношения в тайне. Актер на 16 лет старше модели, и он может сказать об их союзе только хорошее. Он назвал Палому своей королевой, когда поделился фотографией, на которой она укачивает их сына. «Самый ценный дар для мужчины — любящая мать его детей», — сказал он.

Лучший совет от лучшего друга

© vindiesel / Instagram , Alex Ribeiro / Broadimage / EAST NEWS Alex Ribeiro / Broadimage / EAST NEWS

Через год после знакомства у Дизеля и Хименес появился первый ребенок, но до рождения маленькой девочки произошел один случай. Дизель снимался в «Форсаже 4» еще в 2008 году, как раз в тот момент, когда его девушка готовилась к родам. Актер разрывался между своими семейными и профессиональными обязательствами, пока Пол Уокер не дал ему несколько замечательных советов. «Я вообще никому не рассказывал, что у нас вот-вот родится дочь», — вспоминает Дизель. Пол понял, что его друга что-то беспокоит, и решил все разузнать. Актер все ему рассказал. «Я никогда не забуду, что он мне сказал. Он сказал: „Вин, зайди в палату и перережь пуповину. Поверь, это будет лучший день в твоей жизни“».

Дизель в точности последовал совету своего друга, хотя все еще сомневался. «Я сказал Полу: „Мне нужно быть с женой во время родов?“ И он говорит мне: „Знаешь, многие скажут тебе: „Даже не думай... ты не сможешь этого вынести... ты свою девушку уже не сможешь воспринимать как раньше“, [но] это лучшее, что ты когда-либо сделаешь в своей жизни“», — вспоминал Дизель слова друга. «Я перерезал пуповину. Я был все время рядом и благодаря этому у нас с дочкой появилась такая прочная связь». В социальных сетях актер поделился тем, как сильно на него повлиял Уокер: «Он был важной частью моего становления как родителя», — написал он.

Осуществление мечты стать отцом

Вин и Палома назвали свою первую дочь Хания Райли Синклер. Девочка родилась 2 апреля 2008 года. Ее можно увидеть почти на всех кинопремьерах и на красной дорожке вместе с родителями. 2 года спустя родился Винсент Синклер, который дебютировал в кино в фильме «Форсаж 9». Мальчик сыграл Доминика Торетто в детстве — персонажа, которого его отец играл на протяжении всей саги. К сожалению, в 2013 году Пол Уокер погиб в аварии. 16 марта 2015 года у Вина и Паломы родилась девочка, которую они назвали Полин Синклер в честь Пола. Вин объяснил, что они хотели сохранить память о нем как о части своей семьи. В день, когда родилась девочка, Дизель почувствовал, что Пол был рядом. «Он был со мной, — вспоминал актер, — я не думал ни о ком другом, когда перерезал пуповину. Я просто... знал, что он был там».

Самая важная часть жизни — это семья

Это не только коронная фраза Доминика Торетто. В реальной жизни Вин Дизель ставит свою семью на первое место и старается изо всех сил ради своих детей. Он очень гордится ими и с радостью берет с собой на различные мероприятия.

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Paul A. Hebert / Invision / AP / East News

Пара, которая любит тишину

Хотя пара не любит выставлять личную жизнь напоказ, Вин Дизель никогда не упускает возможности выразить восхищение своей женой: «Она такая потрясающе красивая: как внутри, так и снаружи. Она — моя опора», — сказал Дизель. Он добавил: «Палома — моя жизнь. Она идеальная мать. Она прекрасна во всем». Кроме того, актер заявил, что предпочитает ходить с ней на свидания в Европе, потому что там его нечасто узнают. Он считает, что отношения между знаменитостями — это безумие. «Люди роются в вашем мусоре, фотографируют в кафе, совмещают ваши имена в стиле Беннифер и прочее сумасшествие».

Несомненно, Вин Дизель и Палома Хименес — одна из самых красивых и любимых пар в Голливуде. Расскажите нам про свою историю любви.