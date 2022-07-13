История Тоби Магуайра: от обычного мальчика до одной из самых любимых знаменитостей Голливуда

Часто люди мечтают стать великими кинозвездами. Они хотят купаться в лучах славы и зарабатывать большие деньги, как и их любимые актеры. Но мы склонны забывать, что за красивой жизнью в Голливуде стоит реальный человек, которому пришлось пожертвовать многим, чтобы туда попасть. И что знаменитости смогли добиться успеха лишь благодаря упорной работе, дисциплине и терпению.

Мы в ADME любим истории, которые учат нас тому, что мечты могут сбываться. История Тоби Магуайра — одна из них.

Тобиас Винсент Магуайр, более известный как Тоби Магуайр, родился в 1975 году. Его родители были довольно молоды и только начинали строить свою жизнь. 18-летняя мать, Венди Браун, работала в рекламе и пыталась стать актрисой, а 20-летний отец, Винсент Магуайр, был поваром. Когда Тоби было 2 года, его родители развелись. Жизнь стала сложнее. Актер в интервью вспоминал: «У меня всегда была крыша над головой, но я спал на диване у родственников, а иногда ночами мы бродили по приютам. Моя семья получала талоны на питание и государственную медицинскую страховку. Меня не устраивала такая жизнь, поэтому изначально я просто хотел начать зарабатывать деньги».

Очевидно, что главной движущей силой были деньги, и поэтому актер хотел пойти по стопам отца. Стать шеф-поваром, возможно, было бы самым быстрым решением финансовых проблем, однако мама Тоби настояла на том, чтобы он начал посещать уроки актерского мастерства, и дала ему $ 100. Именно это решение навсегда изменило его жизнь. Ему было 12 лет, когда он начал учиться актерскому мастерству. Он снялся в нескольких рекламных роликах, а позже получил небольшие роли в телесериалах. Но актер не хотел просто сидеть и ждать чуда. «Дело не только в возможностях, но и в отношении к ним. Я говорю о способности представить для себя другое будущее», — сказал актер.

Когда приходится каждый день думать о том, как бы хватило денег, чтобы прожить до конца месяца, вы вкладываете в это слишком много энергии. Магуайр объяснил: «Когда живешь в таких условиях, мозг занят только мыслями о том, удастся ли сегодня нормально поесть или как заплатить за аренду и т. д. Как только у вас пропадает необходимость беспокоиться об этом изо дня в день, место в вашем сознании освобождается для более важных вещей». Шло время, и Тоби построил солидную карьеру в шоу-бизнесе. Ему удалось сняться вместе с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо в фильме 1993 года «Жизнь этого парня». В 1997 году он был частью актерского состава фильма «Ледяной ветер», а в 2000-м снялся в фильме «Вундеркинды» вместе с Майклом Дугласом и Робертом Дауни — младшим. Трудности остались в прошлом. «Воображение не привязано к реальности, инфраструктуре или статистике. Мне кажется, что наша жизнь — это продукт нашего воображения», — признался актер.

Жизнь Тоби Магуайра изменилась в 2002 году, когда на глазах у всего мира он стал Человеком-пауком в фильме, который принес ему $ 4 миллиона. В 2003 году он снялся в фильме «Фаворит», за который получил еще $ 12 миллионов. «Когда я впервые добился успеха, я очень аккуратно распоряжался деньгами. Конечно, тут не обошлось без влияния прошлого. Знаете победителей лотереи, которые выигрывают огромную сумму денег, а потом спускают ее за месяц? Это не про меня. Я не хотел, чтобы мои расходы были настолько велики, что мне приходилось бы продолжать сниматься без перерыва», — признался актер.

Нет никаких сомнений в том, насколько важной была роль Питера Паркера в жизни Тоби. Магуайр — самый высокооплачиваемый актер, когда-либо игравший Человека-паука. Он заработал $ 17,5 миллионов плюс 5 % кассовых сборов «Человека-паука 2» и $ 15 миллионов плюс 7,5 % кассовых сборов от выхода 3-й части. Этого достаточно, чтобы взять длительный отпуск! Но чтобы добиться успеха, недостаточно просто мечтать об этом, нужно усердно работать. Актер чувствовал, что для осуществления своей мечты он может приспосабливаться к новым обстоятельствам. «Если я действительно чего-то хочу, я разрабатываю план и работаю, пока не получу то, что мне нужно, несмотря ни на что», — поделился Магуайр.

В 2021 году мы увидели возвращение Тоби Магуайра во вселенную Marvel в роли Человека-паука в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Актер играл и других персонажей. Изменения внешности и актерские способности говорят о его профессионализме на съемочной площадке, а веганство и практика йоги — о целеустремленности и упорстве в повседневной жизни. В 2023 году состоится премьера фильма «Вавилон», где Тоби исполнит роль Чарльза Чаплина. Результатами своего труда актер учит нас, что, когда ты хочешь чего-то всем сердцем и работаешь, чтобы это получить, жизнь в конечном итоге вознаградит тебя.