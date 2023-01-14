«Мне не нужны ботоксы и филлеры», — Сальма Хайек рассказала о том, как ей удается так молодо выглядеть в 56 лет

Многие знаменитости сделали пластических хирургов очень богатыми и счастливыми людьми, ведь, как показывает статистика, за последние 2 года количество проводимых процедур увеличилось на 40 %. В мире, где люди стараются выглядеть моложе, нечасто найдутся знаменитости, которые гордятся каждой морщинкой на своем лице. Актриса Сальма Хайек никогда не пыталась остановить время. У нее есть пара советов и хитростей, которые помогли ей сохранить бодрость духа, и она хочет поделиться ими со всеми нами.

Секреты красоты актриса узнала от бабушки

Бабушка Хайек была косметологом. Она училась в Париже и посвятила свою жизнь тому, чтобы «делать женщин красивыми». Хайек поделилась: «Бабушка рассказывала, что во время сна в организме идет процесс регенерации и кожа восстанавливает свой pH-баланс, утреннее умывание только нарушит все естественные процессы. И вообще, если я тщательно умываю лицо вечером, с чего бы утром, когда я просыпаюсь, коже быть грязной?»

Хайек всегда старается находиться в движении

Несмотря на постоянные разъезды и напряженный график, каждый день мексиканско-американской актрисы наполнен множеством занятий. У Хайек не так много времени на тренировки, но она старается превращать даже обычные бытовые задания в мини-тренировку. Например, когда актриса чистит зубы, она держит руки на уровне плеч, а когда поднимается по лестнице, использует мышцы ягодиц, а не колени.

Ее любимые тренировки — заниматься тем, что ей нравится

Хайек не любит заниматься спортом, но ей нравится танцевать, поэтому актриса включает это занятие в свой распорядок дня. Более того, ее любимая тренировка — выгуливать своих собак. Актриса называет питомцев своими личными тренерами.

Хайек не красит волосы

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , EAST NEWS , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Актриса не красит свои локоны и даже не скрывает седину. Во-первых, у нее нет на это терпения, а во-вторых, как призналась звезда: «Я не хочу тратить то, что осталось от моей молодости».

Актриса считает, что молодая кожа — заслуга ее крема за $ 10

Хайек хвалит свой крем с экстрактом корня мимозы, который популярен в Мексике. Он регенерирует кожу, и в основном используется для лечения ожогов. «Вот почему мне не нужны ни ботоксы, ни пилинги, ни филлеры. Я пользуюсь только своими кремами».

Хайек не следует никаким диетам

Актриса гордится своими формами и поделилась: «Мне не нравится сидеть на диетах, у меня плохо получается». Хайек признается, что всякий раз, когда испытывает стресс, она ищет утешение в еде. Чтобы вернуться к сбалансированному питанию, актриса включает в рацион свежевыжатые соки.

Актриса обожает костный бульон

По словам Хайек, секрет вечной молодости прост: нужно всего-навсего ежедневно выпивать по одной чашке этого чудодейственного отвара. Она поделилась: «Он содержит коллаген и помогает реструктурировать ткани кожи, ногтей и волос». Костный бульон также помог актрисе избавиться от болей в спине.

Как вы думаете, что лучше всего помогает выглядеть молодо?

Фото на превью Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News