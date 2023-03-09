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Мы сравнили 16 певиц в их первых и последних на сегодня клипах. И это небо и земля

Культура
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Время бежит очень быстро, и мы порой не замечаем, насколько стремителен этот бег. Казалось бы, еще совсем недавно мы слушали первые альбомы Адель и Леди Гага, а они с тех пор успели выпустить не один десяток песен. Мы решили предаться ностальгии и вспомнить первые видеоработы любимых исполнительниц, а заодно взглянуть на самые свежие их клипы.

Адель

Любите Адель и следите за ее творчеством? Тогда мы с удовольствием предлагаем почитать о ней эти статьи:

Тейлор Свифт

Ариана Гранде

Кристина Агилера

Гвен Стефани

Леди Гага

Билли Айлиш

Селена Гомес

Дженнифер Лопес

Предлагаем заглянуть в статью о Дженнифер и ее секретах красоты:

Дуа Липа

Селин Дион

Бейонсе

Аланис Мориссетт

Джесси Джей

Рианна

Подробнее о Рианне мы писали здесь:

Мадонна

Фото на превью Adele / YouTube, Adele / YouTube
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AdMe/Культура/Мы сравнили 16 певиц в их первых и последних на сегодня клипах. И это небо и земля
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