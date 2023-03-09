Мы сравнили 16 певиц в их первых и последних на сегодня клипах. И это небо и земля

Время бежит очень быстро, и мы порой не замечаем, насколько стремителен этот бег. Казалось бы, еще совсем недавно мы слушали первые альбомы Адель и Леди Гага, а они с тех пор успели выпустить не один десяток песен. Мы решили предаться ностальгии и вспомнить первые видеоработы любимых исполнительниц, а заодно взглянуть на самые свежие их клипы.