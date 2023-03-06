14 человек, которые ухитрились попасть на свидание с такими кадрами, что до сих пор глаз дергается

Нужно нехило постараться, чтобы среди миллионов людей встретить того самого. Или ту самую. Но, к сожалению, принцы и принцессы редко сваливаются с неба. Вот и приходится, чтобы их отыскать, ходить на свидания с теми, кто на поверку оказывается ну вообще не принцем. Что ж, зато по ходу дела набирается такой ворох увлекательных историй, что хоть книгу издавай.