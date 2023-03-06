14 человек, которые ухитрились попасть на свидание с такими кадрами, что до сих пор глаз дергается
Нужно нехило постараться, чтобы среди миллионов людей встретить того самого. Или ту самую. Но, к сожалению, принцы и принцессы редко сваливаются с неба. Вот и приходится, чтобы их отыскать, ходить на свидания с теми, кто на поверку оказывается ну вообще не принцем. Что ж, зато по ходу дела набирается такой ворох увлекательных историй, что хоть книгу издавай.
- Буквально только что сбежала со свидания. Мужик минут 5 разглагольствовал о том, что он не хочет дочерей и считает их сущим наказанием. Прямо так и сказал: «Если бы моя жена родила 3 дочерей, я бы ей изменял, пока у меня не родился бы сын». И я бы попыталась ему что-то объяснить, только зачем? И так ясно, что умом обделен. © Lonlinessandt*****s / Reddit
- Где-то спустя 18 месяцев после того, как потерял жену, я пошел на первое свидание. Девушка спросила, почему закончились мои последние отношения, и я ответил: «Моя жена ушла в мир иной». Она такая: «Ох, сочувствую! Когда?» Я и сказал, что 18 месяцев назад. А она выдала: «Блин, и что, тебе не хватило времени, чтобы в себя прийти?» Ну и я, в общем, тут же сел в машину и уехал подобру-поздорову. © RifleShower / Reddit
- Еще студенткой познакомилась с парнем. Пригласил меня в кафе, накормил, потом пошли гулять. А на улице ранняя весна: местами лед, местами лужи, местами нагромождения снега. Мой кавалер сообщил, что любит самостоятельных девушек и руки принципиально не подает. Я молча скакала за ним аки козочка, преодолевая препятствия и умудряясь поддерживать разговор. После свидания вьюнош гордо сообщил, что это была проверка, я ее успешно прошла и он готов предложить мне встречаться. На что я ему ответила, что он мою проверку не прошел, и вежливо пожелала ему успехов в дальнейших поисках. Обиделся. © TaninaTayna / Pikabu
- Если б это не произошло со мной, ни за что бы не поверила, что бывают такие чудаки.
В компании друзей познакомились с молодым человеком. Весь вечер оказывал знаки внимания, а когда все уже стали расходиться, предложил сходить в кино в субботу. Я согласилась, он взял мой номер и... пропал. Ну, бывает, я нормально это восприняла и благополучно о нем забыла. И как-то болтаем с подругой, которая нас познакомила, и она рассказывает, что этот чудак так и не решился мне позвонить, зато пришел в субботу в кинотеатр и стал меня ждать там. Сидел весь день и ждал, как дурак. И потом обиделся, что я, блин, не пришла. Мы ни о чем не договаривались, но он думал, что я просто приду в кинотеатр. Про расписание и время сеансов он, видимо, не слышал. © icelin / Pikabu
- Мне казалось, что наше свидание идет отлично, а в конце вечера она мне сказала: «Ты такой классный парень! Вот бы еще и красивым был». © joshd1106 / Reddit
- История не моя, но тоже эпичная. У парня было третье или четвертое свидание в кафе с этой девушкой. Она отошла припудрить носик, а телефон оставила на столе. Пока ее не было, он решил написать ей милую СМС. Нажал кнопку «Отправить», и у нее на экране высветился контакт Халявная еда — так она записала его у себя в телефоне. © Lurker-O-Reddit / Reddit
- Подруга недавно рассказала. Пригласили ее на свидание. Мужчина сказал, что работает в сетевом гипермаркете. Открыл ей секрет: сотрудникам разрешают забирать просроченные продукты, которые не угрожают здоровью. И тут же доверительно сообщил: «У меня накопилось 15 бутылок оливкового масла. Если тебе нужно, я тебе их продам за полцены». © Bisquit / ADME
- В старшей школе с нами учился один мальчик-гот. Как-то он позвал меня в кино на «Призрака оперы». Всю дорогу до кинотеатра я ему восторженно рассказывала, что обожаю этот мюзикл и что с нетерпением жду фильма. Только в зале выключили свет, как чувствую, парень меня за руку берет. Ладно, думаю, ничего страшного. Потом он мне руку кладет уже на коленку. Я на него краем глаза смотрю, а он на экран вообще ноль внимания, смотрит только в мою сторону. Отворачиваюсь от него к экрану, чтобы ничего не пропустить, и чувствую что-то влажное на щеке. Он меня, блин, лизнул в щеку! Естественно, я его оттолкнула, шикнула, чтобы прекратил это все, а он нахмурился, вышел из зала и не вернулся. © Tuesday Cross / Quora
- По молодости познакомилась с парнем. Увидела, что он с гитарой, и подумала: «Интересный, наверное, надо погулять». Ноябрь, я в колготках, пальто и берете, а он как капуста одетый. Естественно, я замерзла, попросила посидеть где-нибудь кофе попить. А он: «Замерзла? А у меня подштанники, мне тепло». И дальше гуляем. В итоге уговорила его зайти в кафе выпить чаю, а он сказал: «Вот ты хотела чай пить, ты и плати». © Lu27 / Pikabu
- Бесспорная пальма первенства принадлежит типу, с которым мы познакомились в гостях. Показался тихим и интеллигентным, предложил сходить в индийский магазин «Ганг». Встретились у магазина, а я голодная, сказала, что еще пойду в буфет. Он от еды отказался, взял только чай, а я себе — рис. Подхожу к столу с тарелкой, а он: «Фу, ненавижу еду.» Я, опешив: «Ну не ешь». Некоторое время он пристально на меня смотрел, потом сказал, что мы не можем общаться, когда я ем. Отвечаю, мол, почему же не можем? Пусть он расскажет что-нибудь, потом я. Опять долгий пристальный взгляд, и он сообщает, что, если я заговорю на тему, которая ему неинтересна, он скажет мне «табу.» Я чуть не подавилась! Спрашиваю: «А если мне не понравится тема, я тоже могу сказать „табу“?» Помолчал, подумал, сказал, что могу. Засмеялась, говорю: «Вот спасибо, тогда „табу“ — и я пошла». © Татьяна Лобанова / ADME
- Я как-то водил девушку с сайта знакомств в пиццерию. Заказали 2 пиццы. После того как съели первую, она собрала вторую со словами «это я своей собачке» и ушла. Потом долго удивлялась, почему не хочу больше с ней общаться. © Kotovodko / Pikabu
- У меня однажды было, наверное, самое короткое свидание в мире: оно длилось минуты 3. После слова «привет» парень заявил: «Только учти, я считаю, что в семье должно быть все поровну: сколько я трачу денег, столько же и ты». Дело была на остановке, я увидела автобус с открытыми дверями и прыгнула в него. Двери закрылись, я уехала, а парень так и остался стоять с открытым ртом. © Вероника / ADME
- С одним парнем пошли на свидание вслепую: наши мамы работали вместе и свели нас. Ждала я его на площади, тщетно пытаясь дозвониться, но он не брал трубку. Вдруг вижу, какой-то мужик в шортах подходит по очереди ко всем женщинам. Наконец подошел ко мне. Оказалось, это и есть мой кавалер. Он потерял телефон, вот и не отвечал на звонки. Ладно, разговорились, он сказал, что работает в компании, производящей гигиенические изделия. В шутку спросила, сможет ли он мне выбить скидку на прокладки, а он ответил: «Да, скидка 15 %, если ты выйдешь за меня замуж. А еще сможем купить подгузники для наших детей за полцены». Я давай хохотать, а он спросил, что тут смешного. Не нашлась, что ответить, да и он тоже, так и разошлись. © Nell Zhang / Quora
- Я однажды в чате познакомилась с пареньком, фотки у него не было, но общались вроде неплохо. И вот он приглашает меня в кино. А у меня бзик: мне только высокие нравятся. Начинаю его выспрашивать про рост, а он все отшучивается. Ладно, думаю, в кино не в гости. Прихожу, а там, конечно же, ждет принц ростом мне по плечо. Ну ладно, сели смотреть. И вот, сидя рядом с ним, обнаружила, что у него жутко несет изо рта. Мало того, он еще весь фильм комментировал, наклоняясь ко мне как можно ближе. Не знаю, как я выжила. Жаль, что тогда я еще была воспитанной юной девицей и не понимала, что можно просто взять и смыться. © Тревожное Пирожное / ADME
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые ухитрились попасть на свидание с такими кадрами, что до сих пор глаз дергается
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